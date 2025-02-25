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Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.02.2025

Англия
Обновлено

В среду встретятся команды, которым нужна победа, чтобы улучшить свои показатели в таблице

Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.02.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" постарается прервать неудачную серию домашних матчей в игре против "Ипсвич Таун", которому грозит вылет из АПЛ.

Содержание

Английская Премьер-лига, 27 тур
26 февраля, 21:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингланд
Прямая трансляция на платформе Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" уже 17 матчей подряд не может забить гол в первом тайме, а на "Олд Траффорд" "красные дьяволы" в рамках АПЛ в последний раз выигрывали 16 января против "Саутгемптона".

Последняя игра "МЮ" состоялась в воскресенье против "Эвертона". Подопечные Рубена Аморима смогли вырвать один балл в игре, закончив матч со счетом 2:2. Эта ничья не сильно повлияла на расположение в таблице - "МЮ" занимает 15-е место.

Кадровая ситуация. Нападающий Амад Диалло и защитник Лисандро Мартинес пропустят оставшуюся часть сезона. Также такие игроки, как Мейсон Маунт, Кобби Майну или Люк Шоу, не помогут "МЮ" в эту среду.

Ипсвич Таун

Подопечным Кирана Маккенны необходимо повторить успех, если они хотят вернуть себе надежду на участие в АПЛ в следующем сезоне. Сейчас "Ипсвич" находится на 18-м месте в турнирной таблице, у них одна ничья и 4 поражения.

Однако есть и позитив в команде "Ипсвича" - подопечные Кирана Маккенны в этом сезоне набрали больше очков на выезде, чем на своем домашнем поле.

Кадровая ситуация команды из графства Суффолк лучше "МЮ", в конце концов, у них не так много игроков в лазарете, как у "красных дьяволов". На матч могут выйти бывший защитник "МЮ" Аксель Туанзебе и полузащитник Сэмми Смодикс.

Последние матчи

Личные встречи

Чемпионат Англии 2024/2025, 24.11.2024 | "Ипсвич Таун" 1 - 1 "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

Чемпионат Англии 2024/2025, 22.02.2025 | "Эвертон" 2 - 2 "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2024/2025, 16.02.2025 | "Тоттенхэм" 1 - 0 "Манчестер Юнайтед"
Кубок Англии 2024/2025, 07.02.2025 | "Манчестер Юнайтед" 2 - 1 "Лестер Сити"
Чемпионат Англии 2024/2025, 02.02.2025 | "Манчестер Юнайтед" 0 - 2 "Кристал Пэлас"
Лига Европы УЕФА 2024/2025, 30.01.2025 | "ФКСБ" 0 - 2 "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч гостей

Чемпионат Англии 2024/2025, 22.02.2025 | "Ипсвич Таун" 1 - 4 "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2024/2025, 15.02.2025 | "Астон Вилла" 1 - 1 "Ипсвич Таун"
Кубок Англии 2024/2025, 08.02.2025 | "Ковентри Сити" 1 - 4 "Ипсвич Таун"
Чемпионат Англии 2024/2025, 01.02.2025 | "Ипсвич Таун" 1 - 2 "Саутгемптон"
Чемпионат Англии 2024/2025, 25.01.2025 | "Ливерпуль" 4 - 1 "Ипсвич Таун"

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 27 19 7 1 64-26 64
2 Арсенал "Арсенал" 26 15 8 3 51-23 53
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 26 14 5 7 44-33 47
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 26 13 5 8 52-37 44
5 Ньюкасл "Ньюкасл" 26 13 5 8 46-36 44
6 Борнмут "Борнмут" 26 12 7 7 44-30 43
7 Челси "Челси" 26 12 7 7 48-36 43
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 27 11 9 7 39-41 42
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 10 10 6 42-38 40
10 Фулхэм "Фулхэм" 26 10 9 7 38-35 39
11 Брентфорд Брентфорд 26 11 4 11 47-42 37
12 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 26 10 3 13 53-38 33
13 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 26 8 9 9 31-32 33
14 Эвертон Эвертон 26 7 10 9 29-33 31
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 26 8 6 12 30-37 30
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 26 8 6 12 30-47 30
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 26 6 4 16 36-54 22
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 26 3 8 15 24-54 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 26 4 5 17 25-59 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 26 2 3 21 19-61 9

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун

BetKing
1.55
4.65
5.90
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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун

Игра обещает быть непростой для обеих команд, однако "МЮ" остается фаворитом. Вероятно, "красные дьяволы" снова начнут матч вяло, но во втором тайме попытаются вырвать победу. "Ипсвич" может воспользоваться слабой обороной хозяев, поэтому голы в матче возможны с обеих сторон.

Вероятный исход - победа "МЮ" с минимальным счетом или ничья.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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