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Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии

Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Очередная неделя и очередной вызов для Арне Слота и его команды. Но и команда Эдди Гау также преследует свои цели, они планируют наконец попасть в топ-4, а для этого нужно всего лишь обыграть "Ливерпуль" на "Энфилде". Всего лишь, правда? Как бы там ни было, а матч точно будет интересным, его следует рассматривать как репетицию перед финалом Кубка Английской Лиги, в котором они встретятся через несколько недель.

Содержание

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота переживают непростой период. То есть результаты они все еще собирают, вот только игра уже далеко не такая воздушная и легкая, как это было раньше. Хотя от матча к матчу мерсисайдцы разные. Где-то экономят силы, где-то добавляют прагматизма, а где-то выкладываются на полную. Какой бы путь они не выбрали, почти все ведут их к титулу АПЛ.

За последние 5 матчей "красные" выиграли дважды, также дважды сыграли вничью и один раз проиграли. И поражение произошло в матче против "Плимута" в Кубке Англии (0:1). Там наставник решил пойти на тяжелую ротацию, но даже так они были близки к тому, чтобы пройти дальше, однако соперник выстоял.

После этого была тяжелая ничья с "Эвертоном" (2:2), где упустили победу на последних минутах, однако в целом провели не очень удачный матч, следует это признавать. Затем обыграли "Вулверхэмптон" (2:1), где провалили второй тайм и не нанесли там ни одного удара по воротам соперника. Победу удержали. Посреди прошлой недели снова потеряли очки, на этот раз с "Астон Виллой" (2:2), там все же подвела реализация. Ну и на выходных без проблем в прагматичном стиле спокойно обыграли "Сити" на выезде (2:0). То есть проблемы в игре присутствуют, но мощи индивидуального мастерства хватает, чтобы продолжать неплохое шествие.

Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025 - изображение 1

Новости "Ньюкасла"

Команду Эдди Гау в последние недели бросает из одной крайности в другую. Не хватает им стабильности, однако мастерство все еще на месте. "Сороки" продолжают борьбу за топ-4 и это отличный показатель того, что команда в полном порядке.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Сначала они проиграли "Фулхэму" у себя дома (1:2) и там была точно не лучшая игра в исполнении хозяев. Поражение скорее справедливое. Зато удалось исправить все ошибки с "Арсеналом" в ответном матче Кубка Лиги (2:0), снова обыграли "канониров" и сделали это красиво, мастерски, четко просчитав собственную тактику.

Затем обыграли "Бирмингем" в Кубке Англии (3:2), однако после этого полностью провалились против "Манчестер Сити" (0:4), тот матч трудно как-то логично объяснить, полный провал от "сорок". Ну и на выходных они обыграли сенсационный "Ноттингем Форест" (4:3), где за 12 минут оформили 4 гола в ворота соперника. Это было сильно. Каким перед нами предстанет "Ньюкасл" на "Энфилде"? Трудно предсказать.

Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 27 19 7 1 64-26 64
2 Арсенал "Арсенал" 26 15 8 3 51-23 53
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 26 14 5 7 44-33 47
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 26 13 5 8 52-37 44
5 Ньюкасл "Ньюкасл" 26 13 5 8 46-36 44
6 Борнмут "Борнмут" 26 12 7 7 44-30 43
7 Челси "Челси" 26 12 7 7 48-36 43
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 27 11 9 7 39-41 42
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 10 10 6 42-38 40
10 Фулхэм "Фулхэм" 26 10 9 7 38-35 39
11 Брентфорд Брентфорд 26 11 4 11 47-42 37
12 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 26 10 3 13 53-38 33
13 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 26 8 9 9 31-32 33
14 Эвертон Эвертон 26 7 10 9 29-33 31
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 26 8 6 12 30-37 30
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 26 8 6 12 30-47 30
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 26 6 4 16 36-54 22
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 26 3 8 15 24-54 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 26 4 5 17 25-59 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 26 2 3 21 19-61 9

Личные встречи

04.12.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 3:3

18.02.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 4:2

30.08.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 1:2

09.04.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:2

26.10.21 КАЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 2:1

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" непобедим в последних 24 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах;
  • "Ливерпуль" непобедим в последних 23 матчах в рамках Английской Премьер-лиги;
  • В последних 7 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот в этом матче не может рассчитывать на помощь Джо Гомеза и Конора Брэдли. Все остальные готовы играть, кадровых проблем практически нет.

Также немного проблем и у Эдди Гау, особенно по сравнению с прошлым сезоном. Не сыграют Джамал Ласселс и Жоэлинтон. Также под вопросом Свена Ботмана. Все остальные готовы.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Голл — Майли, Гимараэс, Тонали — Мерфи, Исак, Гордон

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.54
4.95
5.60
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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Нькаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. У мерсисайдцев замечательная статистика против "Ньюкасла" на "Энфилде". В основном в этих матчах они забирают свое, в какой бы форме к ним не приезжали "сороки" и в какой форме они бы сами не находились. Вряд ли что-то изменится и на этот раз. Максимум, что смогут сделать гости, это забить гол. Но сдержать атаки "Ливерпуля" у них не получится, поэтому победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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