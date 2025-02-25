Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Очередная неделя и очередной вызов для Арне Слота и его команды. Но и команда Эдди Гау также преследует свои цели, они планируют наконец попасть в топ-4, а для этого нужно всего лишь обыграть "Ливерпуль" на "Энфилде". Всего лишь, правда? Как бы там ни было, а матч точно будет интересным, его следует рассматривать как репетицию перед финалом Кубка Английской Лиги, в котором они встретятся через несколько недель.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота переживают непростой период. То есть результаты они все еще собирают, вот только игра уже далеко не такая воздушная и легкая, как это было раньше. Хотя от матча к матчу мерсисайдцы разные. Где-то экономят силы, где-то добавляют прагматизма, а где-то выкладываются на полную. Какой бы путь они не выбрали, почти все ведут их к титулу АПЛ.

За последние 5 матчей "красные" выиграли дважды, также дважды сыграли вничью и один раз проиграли. И поражение произошло в матче против "Плимута" в Кубке Англии (0:1). Там наставник решил пойти на тяжелую ротацию, но даже так они были близки к тому, чтобы пройти дальше, однако соперник выстоял.

После этого была тяжелая ничья с "Эвертоном" (2:2), где упустили победу на последних минутах, однако в целом провели не очень удачный матч, следует это признавать. Затем обыграли "Вулверхэмптон" (2:1), где провалили второй тайм и не нанесли там ни одного удара по воротам соперника. Победу удержали. Посреди прошлой недели снова потеряли очки, на этот раз с "Астон Виллой" (2:2), там все же подвела реализация. Ну и на выходных без проблем в прагматичном стиле спокойно обыграли "Сити" на выезде (2:0). То есть проблемы в игре присутствуют, но мощи индивидуального мастерства хватает, чтобы продолжать неплохое шествие.

Новости "Ньюкасла"

Команду Эдди Гау в последние недели бросает из одной крайности в другую. Не хватает им стабильности, однако мастерство все еще на месте. "Сороки" продолжают борьбу за топ-4 и это отличный показатель того, что команда в полном порядке.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Сначала они проиграли "Фулхэму" у себя дома (1:2) и там была точно не лучшая игра в исполнении хозяев. Поражение скорее справедливое. Зато удалось исправить все ошибки с "Арсеналом" в ответном матче Кубка Лиги (2:0), снова обыграли "канониров" и сделали это красиво, мастерски, четко просчитав собственную тактику.

Затем обыграли "Бирмингем" в Кубке Англии (3:2), однако после этого полностью провалились против "Манчестер Сити" (0:4), тот матч трудно как-то логично объяснить, полный провал от "сорок". Ну и на выходных они обыграли сенсационный "Ноттингем Форест" (4:3), где за 12 минут оформили 4 гола в ворота соперника. Это было сильно. Каким перед нами предстанет "Ньюкасл" на "Энфилде"? Трудно предсказать.

Турнирная таблица

Личные встречи

04.12.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 3:3

18.02.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 4:2

30.08.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 1:2

09.04.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:2

26.10.21 КАЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 2:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" непобедим в последних 24 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах;

"Ливерпуль" непобедим в последних 23 матчах в рамках Английской Премьер-лиги;

В последних 7 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот в этом матче не может рассчитывать на помощь Джо Гомеза и Конора Брэдли. Все остальные готовы играть, кадровых проблем практически нет.

Также немного проблем и у Эдди Гау, особенно по сравнению с прошлым сезоном. Не сыграют Джамал Ласселс и Жоэлинтон. Также под вопросом Свена Ботмана. Все остальные готовы.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Голл — Майли, Гимараэс, Тонали — Мерфи, Исак, Гордон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Нькаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. У мерсисайдцев замечательная статистика против "Ньюкасла" на "Энфилде". В основном в этих матчах они забирают свое, в какой бы форме к ним не приезжали "сороки" и в какой форме они бы сами не находились. Вряд ли что-то изменится и на этот раз. Максимум, что смогут сделать гости, это забить гол. Но сдержать атаки "Ливерпуля" у них не получится, поэтому победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.