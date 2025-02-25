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Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 27-й тур.
26 февраля. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Очередная неделя и очередной вызов для Арне Слота и его команды. Но и команда Эдди Гау также преследует свои цели, они планируют наконец попасть в топ-4, а для этого нужно всего лишь обыграть "Ливерпуль" на "Энфилде". Всего лишь, правда? Как бы там ни было, а матч точно будет интересным, его следует рассматривать как репетицию перед финалом Кубка Английской Лиги, в котором они встретятся через несколько недель.
Новости "Ливерпуля"
Подопечные Арне Слота переживают непростой период. То есть результаты они все еще собирают, вот только игра уже далеко не такая воздушная и легкая, как это было раньше. Хотя от матча к матчу мерсисайдцы разные. Где-то экономят силы, где-то добавляют прагматизма, а где-то выкладываются на полную. Какой бы путь они не выбрали, почти все ведут их к титулу АПЛ.
За последние 5 матчей "красные" выиграли дважды, также дважды сыграли вничью и один раз проиграли. И поражение произошло в матче против "Плимута" в Кубке Англии (0:1). Там наставник решил пойти на тяжелую ротацию, но даже так они были близки к тому, чтобы пройти дальше, однако соперник выстоял.
После этого была тяжелая ничья с "Эвертоном" (2:2), где упустили победу на последних минутах, однако в целом провели не очень удачный матч, следует это признавать. Затем обыграли "Вулверхэмптон" (2:1), где провалили второй тайм и не нанесли там ни одного удара по воротам соперника. Победу удержали. Посреди прошлой недели снова потеряли очки, на этот раз с "Астон Виллой" (2:2), там все же подвела реализация. Ну и на выходных без проблем в прагматичном стиле спокойно обыграли "Сити" на выезде (2:0). То есть проблемы в игре присутствуют, но мощи индивидуального мастерства хватает, чтобы продолжать неплохое шествие.
Новости "Ньюкасла"
Команду Эдди Гау в последние недели бросает из одной крайности в другую. Не хватает им стабильности, однако мастерство все еще на месте. "Сороки" продолжают борьбу за топ-4 и это отличный показатель того, что команда в полном порядке.
За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Сначала они проиграли "Фулхэму" у себя дома (1:2) и там была точно не лучшая игра в исполнении хозяев. Поражение скорее справедливое. Зато удалось исправить все ошибки с "Арсеналом" в ответном матче Кубка Лиги (2:0), снова обыграли "канониров" и сделали это красиво, мастерски, четко просчитав собственную тактику.
Затем обыграли "Бирмингем" в Кубке Англии (3:2), однако после этого полностью провалились против "Манчестер Сити" (0:4), тот матч трудно как-то логично объяснить, полный провал от "сорок". Ну и на выходных они обыграли сенсационный "Ноттингем Форест" (4:3), где за 12 минут оформили 4 гола в ворота соперника. Это было сильно. Каким перед нами предстанет "Ньюкасл" на "Энфилде"? Трудно предсказать.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2
|"Арсенал"
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3
|Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5
|"Ньюкасл"
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6
|"Борнмут"
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7
|"Челси"
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8
|"Астон Вилла"
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10
|"Фулхэм"
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11
|Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12
|"Тоттенхэм"
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13
|"Кристал Пэлас"
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14
|Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17
|"Вулверхэмптон"
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18
|Ипсвич Таун
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19
|"Лестер Сити"
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20
|"Саутгемптон"
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
Личные встречи
04.12.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 3:3
18.02.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 4:2
30.08.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 1:2
09.04.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:2
26.10.21 КАЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 2:1
Цифры и факты
- "Ливерпуль" непобедим в последних 24 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" непобедим в последних 23 матчах в рамках Английской Премьер-лиги;
- В последних 7 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Арне Слот в этом матче не может рассчитывать на помощь Джо Гомеза и Конора Брэдли. Все остальные готовы играть, кадровых проблем практически нет.
Также немного проблем и у Эдди Гау, особенно по сравнению с прошлым сезоном. Не сыграют Джамал Ласселс и Жоэлинтон. Также под вопросом Свена Ботмана. Все остальные готовы.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас
"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Голл — Майли, Гимараэс, Тонали — Мерфи, Исак, Гордон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Нькаслом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. У мерсисайдцев замечательная статистика против "Ньюкасла" на "Энфилде". В основном в этих матчах они забирают свое, в какой бы форме к ним не приезжали "сороки" и в какой форме они бы сами не находились. Вряд ли что-то изменится и на этот раз. Максимум, что смогут сделать гости, это забить гол. Но сдержать атаки "Ливерпуля" у них не получится, поэтому победа хозяев.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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