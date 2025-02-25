Брентфорд – Эвертон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 21:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Украинское дерби в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко. Матч, который, бесспорно, достоин внимания украинского зрителя, ведь существует большой шанс того, что оба наших соотечественника выйдут на этот поединок в стартовых составах своих коллективов. Но об этом чуть позже.

Новости "Брентфорда"

Команда Томаса Франка занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 37-ю очками и подходит к этому матчу с отличным настроением после разгромной гостевой победы над "Лестером" (4:0). Хотя одно событие все-таки испортило "пчелам" вечер в Лестере – травма капитана команды Кристиана Норгора, которую он получил в концовке первого тайма. В перерыве его заменил наш Егор Ярмолюк.

На пресс-конференции Томас Франк подтвердил, что у Норгора сотрясение мозга, поэтому датчанин пропустит матч против "Эвертона". Вполне логично предположить, что, как и в матче против "лисиц", его место займет Ярмолюк. Это может быть его первое появление в старте со времен домашнего матча против "Ливерпуля". Немного символично, нет?

Теперь вернемся к результатам команды. За последние 5 матчей "пчелы" одержали 3 победы и 2 поражения. Они проиграли в вышеупомянутом поединке против "Ливерпуля" (0:2). Зато потом обыграли "Кристал Пэлас" (2:1). Однако в следующем матче случилось еще одно домашнее поражение – от "Тоттенхэма" (0:2), где они не использовали свои моменты. После этого "пчелы" одержали выездные победы против "Вест Хэма" (1:0) и, конечно, "Лестера".

Новости "Эвертона"

Команда Дэвида Мойеса занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 31-м зачетным баллом. Возвращение шотландского специалиста, бесспорно, лучшее, что случалось с "Эвертоном" за последнее время - результаты команды тому подтверждение. Однако до "магических" 40 очков, которые уберегут команду от вылета, надо еще дойти.

За последние 5 поединков "Эвертон" проиграл лишь раз – "Борнмуту" (0:2) в Кубке Англии. Кстати, единственный матч на этом отрезке, который пропустил Виталий Миколенко. Однако перед этим была домашняя победа в АПЛ над уже знакомым нам "Лестером" и, что интересно, со знакомым нам счетом – 4:0. А уже после Кубка было фантастическое дерби против "Ливерпуля", в котором "Эвертон" смог вырвать ничью 2:2 на последних секундах матча. С отличным настроением после дерби подопечные Мойеса поехали в Лондон в гости к "Кристал Пэлас" и одержали победу 2:1. В прошлом же туре "ириски" упустили дома преимущество в 2 гола и поделили очки с "Ман Юнайтед" (2:2). И вот теперь их снова ожидает выезд в Лондон.