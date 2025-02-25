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Брентфорд – Эвертон. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 27-й тур.
26 февраля. 21:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Украинское дерби в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко. Матч, который, бесспорно, достоин внимания украинского зрителя, ведь существует большой шанс того, что оба наших соотечественника выйдут на этот поединок в стартовых составах своих коллективов. Но об этом чуть позже.
Новости "Брентфорда"
Команда Томаса Франка занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 37-ю очками и подходит к этому матчу с отличным настроением после разгромной гостевой победы над "Лестером" (4:0). Хотя одно событие все-таки испортило "пчелам" вечер в Лестере – травма капитана команды Кристиана Норгора, которую он получил в концовке первого тайма. В перерыве его заменил наш Егор Ярмолюк.
На пресс-конференции Томас Франк подтвердил, что у Норгора сотрясение мозга, поэтому датчанин пропустит матч против "Эвертона". Вполне логично предположить, что, как и в матче против "лисиц", его место займет Ярмолюк. Это может быть его первое появление в старте со времен домашнего матча против "Ливерпуля". Немного символично, нет?
Теперь вернемся к результатам команды. За последние 5 матчей "пчелы" одержали 3 победы и 2 поражения. Они проиграли в вышеупомянутом поединке против "Ливерпуля" (0:2). Зато потом обыграли "Кристал Пэлас" (2:1). Однако в следующем матче случилось еще одно домашнее поражение – от "Тоттенхэма" (0:2), где они не использовали свои моменты. После этого "пчелы" одержали выездные победы против "Вест Хэма" (1:0) и, конечно, "Лестера".
Новости "Эвертона"
Команда Дэвида Мойеса занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 31-м зачетным баллом. Возвращение шотландского специалиста, бесспорно, лучшее, что случалось с "Эвертоном" за последнее время - результаты команды тому подтверждение. Однако до "магических" 40 очков, которые уберегут команду от вылета, надо еще дойти.
За последние 5 поединков "Эвертон" проиграл лишь раз – "Борнмуту" (0:2) в Кубке Англии. Кстати, единственный матч на этом отрезке, который пропустил Виталий Миколенко. Однако перед этим была домашняя победа в АПЛ над уже знакомым нам "Лестером" и, что интересно, со знакомым нам счетом – 4:0. А уже после Кубка было фантастическое дерби против "Ливерпуля", в котором "Эвертон" смог вырвать ничью 2:2 на последних секундах матча. С отличным настроением после дерби подопечные Мойеса поехали в Лондон в гости к "Кристал Пэлас" и одержали победу 2:1. В прошлом же туре "ириски" упустили дома преимущество в 2 гола и поделили очки с "Ман Юнайтед" (2:2). И вот теперь их снова ожидает выезд в Лондон.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2
|"Арсенал"
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3
|Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4
|"Манчестер Сити"
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5
|"Ньюкасл"
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6
|"Борнмут"
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7
|"Челси"
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8
|"Астон Вилла"
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10
|"Фулхэм"
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11
|Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12
|"Тоттенхэм"
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13
|"Кристал Пэлас"
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14
|Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17
|"Вулверхэмптон"
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18
|Ипсвич Таун
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19
|"Лестер Сити"
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20
|"Саутгемптон"
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
Личные встречи
23.11.24 АПЛ "Эвертон" — "Брентфорд" 0:0
27.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Брентфорд"1:0
23.09.23 АПЛ "Брентфорд" — "Эвертон" 1:3
11.03.23 АПЛ "Эвертон" — "Брентфорд"1:0
27.08.22 АПЛ "Брентфорд" — "Эвертон" 1:1
Цифры и факты
- В пяти из последних шести матчей "Эвертона" в АПЛ было забито не менее трех голов;
- "Эвертон" забивает минимум дважды в последних четырех матчах АПЛ;
- У "Брентфорда" серия из шести матчей без побед дома во всех турнирах - одна ничья и пять поражений;
- "Брентфорд" — единственная команда английского топ-дивизиона, которая в этом сезоне еще не сохраняла ворота "сухими" дома.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Томас Франк не может рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри, Аарона Гики, Игоря Тьяго, Густаво Нуньеша, Зеппа ван ден Берга, Матиаса Йенсена и Кристиана Норгора.
Что касается Дэвида Мойеса, то ему придется обойтись без Орела Мангала, Армандо Брои, Доминика Калверт-Льюина, Дуайта Макнила, Шеймуса Коулмана и Илимана Ндиайе. Также под вопросом участие Нейтана Паттерсона, Шермити и Йеспера Линдстрема.
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Айер, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Ярмолюк, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде - Висса
"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Ироегбунам, Гуйе — Янг, Дукуре, Гаррисон - Бету
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Эвертоном" от UA-Футбол
Обе забьют. Матч обещает быть интересным, ведь команды находятся в хорошей форме и забивают немало. "Эвертон", например, забил 10 голов в своих последних 4 матчах АПЛ, а "Брентфорд", как мы видели, любит пропускать в домашних матчах этого сезона, поэтому по крайней мере один гол "ириски" должны забить.
Что касается "Брентфорда", то они не забивали в последних двух домашних матчах, хотя это не мешает им занимать первое место в АПЛ в этом сезоне по количеству мячей (29) на домашнем стадионе. Команда Томаса Франка, бесспорно, захочет одержать долгожданную победу в домашних стенах, а это, как известно, невозможно сделать без голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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