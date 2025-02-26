Ноттингем Форест - Арсенал. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2025

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Лондонский "Арсенал" отправится в Ноттингем, где сыграет с сенсационной командой Нуну Эшпириту Санту, которая в последних матчах не впечатляет. Подопечные Микеля Артеты попытаются реабилитироваться после поражения в чемпионате Англии, чтобы сохранить свои крошечные надежды на борьбу с "Ливерпулем" за титул АПЛ в этом сезоне.

Новости "Ноттингема"

Результаты "лесников" в последних пяти матчах во всех турнирах не впечатляют, хотя все эти поединки были очень интересными. В последнем туре Английской Премьер-лиги "Ноттингем" едва не отыгрался в гостях против "Ньюкасла", впрочем они все же проиграли "сорокам" в сверхрезультативном матче, который закончился со счетом 4:3 в пользу команды Эдди Хау.

В целом подопечные Нуну Эшпириту Санту выиграли только один матч в основное время за этот период. Но эта победа была действительно невероятной. "Форест" на своем поле поиздевался над "Брайтоном" (7:0) через несколько дней после того, как потерпел разгромное поражение от "Борнмута" (5:0). Разве такое возможно в другом чемпионате, если не в Английской Премьер-лиге?

Позже "Ноттингем" резервным составом прошел в 1/16 финала Кубка Англии "Эксетер" (2:2, 2:4 по пен.). Однако ротация состава не помогла команде избежать провального поражения в следующем матче чемпионата против "Фулхэма" (2:1).

Новости "Арсенала"

Для команды Микеля Артеты в этом сезоне все складывается не так, как хотелось бы. "Канонирам" мешают травмы и нелепые красные карточки, которых у них уже 5 в этом сезоне. Несмотря на эти проблемы, "Арсенал" достойно держался в борьбе за титул АПЛ, однако цена ошибки в матче с "Вест Хэмом" (0:1) может им дорого обойтись, ведь "Ливерпуль" оторвался на 11 очков и, скорее всего, не потеряет такое преимущество до конца сезона. Но лондонцы не собираются сдаваться.

После комфортной победы над "Жироной" (1:2) в последнем туре Лиги чемпионов "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" (5:1) в чемпионате. Затем "канониры" вылетели из Кубка лиги, проиграв "Ньюкаслу" во второй полуфинальной встрече на выезде со счетом 2:0. После этого неудачного выступления "пушкари" довольствовались победой над "Лестером" (0:2).

Турнирная таблица

Личные встречи

23.11.24 АПЛ "Арсенал" — "Ноттингем" 3:0

30.01.24 АПЛ "Ноттингем" — "Арсенал" 1:2

12.08.23 АПЛ "Арсенал" — "Ноттингем" 2:1

20.05.23 АПЛ "Ноттингем" — "Арсенал" 1:0

30.10.22 АПЛ "Арсенал" — "Ноттингем" 5:0

Цифры и факты

В каждом из последних 5 матчей "Ноттингема" в АПЛ было забито по крайней мере три гола;

Подопечные Микеля Артеты не проигрывают на протяжении 8 выездных матчей в АПЛ;

"Арсенал" выиграл три последних матча против "Ноттингема" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Ноттингем", в отличие от их следующих соперников, не имеет серьезных проблем с отсутствием важных игроков. В лазарете "лесников" находится только Карлос Мигель. Все остальные футболисты будут готовы к этому поединку.

В следующем матче "Арсенала" не сыграют травмированные Букайо Сака, Габриэль Жезус, Габриэль Мартинелли, Кай Хавертц и Такехиро Томиясу. Участие Итана Нванери в этой игре под вопросом, однако Микель Артета сказал, что с молодым талантом "канониров" все в порядке. Майлз Льюис-Скелли на этот матч дисквалифицирован.

"Ноттингем", 4-2-3-1: Селс — Уильямс, Мурильо, Миленкович, Айна — Андерсон, Йейтс — Хадсон-Одой, Гиббс-Уайт, Эланга — Вуд

"Арсенал", 4-3-3: Райя — Калафиори, Габриэль, Салиба, Тимбер — Райс, Парти, Эдегор — Троссар, Мерино, Нванери

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ноттінгем Форест" - "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингемом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

П2 — 2,00. Несмотря на поражение в прошлой игре, Микель Артета верит в то, что его команда способна побороться за трофей АПЛ, поэтому на этот поединок "канониры" выйдут очень мотивированными. Мы считаем, что "Арсеналу" удастся обыграть "Ноттингем" на выезде.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.