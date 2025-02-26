Тоттенхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.02.2025

Английская Премьер-лига, 27 тур

26 февраля, 21:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports Premium

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В октябре прошлого года "шпоры" начали большое и стремительное падение "Манчестер Сити", выбив их из Кубка лиги. Эта серия неудач команды Гвардиолы продолжается и сейчас. Более того, "Тоттенхэм" дважды обыграл "горожан" за этот период. В том числе и разгромил со счетом 4:0 на "Этихаде". Пора для реванша или снова "Тоттенхэм" будет для "Сити" крепким орешком?

Новости Тоттенхэма

Впервые в текущем сезоне "шпоры" выиграли три матча подряд в АПЛ – произошло это в последних трех турах. Сначала подопечные Постекоглу одолели в гостях "Брентфорд", далее в "битве двух идущих на дне грандов" взяли верх над "Манчестер Юнайтед" – хватило точного удара Мэддисона. А уже через неделю была одержана уверенная победа над представителем из зоны вылета "Ипсвичем" со счетом 4:1. Кстати, дважды ассистентом во втором противостоянии был Сон Хин Мин.

Между этим также была и неделя неудач. Сначала "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, затем – из Кубка лиги. И даже с максимальными девятью очками из девяти ситуация в турнирной таблице тоже не веселая. В настоящее время "шпоры" находятся на 13 месте АПЛ. До зоны вылета все-таки чуть дальше, чем до топ-4 (16 очков против 13), но само расположение в нижней части турнира немного удручающее.

Кадры хозяев

Одной из причин отрицательных результатов являются травмы – их у "шпор" множество. Также одним из факторов побед является то, что несколько игроков уже вернулись из лазарета. Правда, до сих пор там находятся Ромеро, Соланке, Ван де Вен, Ришарлисон, Дрегушин, Дэвис.

Новости Манчестер Сити

Позитивом "горожане" поделиться не могут. Они проиграли три из последних четырех матчей во всех турнирах. Однако следует отметить, что два поражения были против "Реала". Мадридцы могут быть в любой форме, но таких подопечных Гвардиолы в Лиге чемпионов они должны обыгрывать. После шести пропущенных голов "Сити" покинул ЛЧ на самом быстром для себя этапе за последние несколько лет.

А параллельно еще и "Ливерпулю" дома проиграли "горожане". Да, разница между командами пока велика, но этот матч просто подтверждение, что пока нет у Гвардиолы коллектива под какие-то определенные задачи. Единственным позитивом был поединок против "Ньюкасла" – там МС оторвался и забил четыре безответных гола. Сейчас "Сити" идет на пятом месте АПЛ. К концу тура есть возможность сдвинуть с топ-4 “Челси”, который только вчера обогнал горожан после победы.

Кадры гостей

Важных потерь в "Сити" немало. В первую очередь речь идет о Родри, во второй – о Холанде. Неизвестно, на сколько выбыл норвежец. Он пропустил уже два матча, ведь получил колена травму, из-за которой рискует не сыграть и сегодня. А вот точно не выйдут сегодня на поле (кроме вышеупомянутого испанца) Аканджи, Бобб и Стоунс.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

22.02. Ипсвич – Тоттенхэм 1:4 (АПЛ)

16.02. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

09.02. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (Кубок Англии)

06.02. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0 (Кубок лиги)

02.02. Брентфорд – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.02. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

19.02. Реал – Манчестер Сити 3:1 (ЛЧ)

15.02. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 4:0 (АПЛ)

11.02. Манчестер Сити – Реал 2:3 (ЛЧ)

08.02. Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч между соперниками

23.11.24. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

30.10.24. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1 (Кубок лиги)

14.05.24. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

26.01.24. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (Кубок Англии)

03.12.23. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 27 19 7 1 64-26 64 2 "Арсенал" 26 15 8 3 51-23 53 3 Ноттингем Форест 26 14 5 7 44-33 47 4 "Челси" 27 13 7 7 52-36 46 5 "Манчестер Сити" 26 13 5 8 52-37 44 6 "Ньюкасл" 26 13 5 8 46-36 44 7 "Борнмут" 27 12 7 8 45-32 43 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 11 10 6 44-39 43 9 "Фулхэм" 27 11 9 7 40-36 42 10 "Астон Вилла" 28 11 9 8 40-45 42 11 Брентфорд 26 11 4 11 47-42 37 12 "Кристал Пэлас" 27 9 9 9 35-33 36 13 "Тоттенхэм" 26 10 3 13 53-38 33 14 Эвертон 26 7 10 9 29-33 31 15 "Манчестер Юнайтед" 26 8 6 12 30-37 30 16 "Вест Хэм Юнайтед" 26 8 6 12 30-47 30 17 "Вулверхэмптон" 27 6 4 17 37-56 22 18 Ипсвич Таун 26 3 8 15 24-54 17 19 "Лестер Сити" 26 4 5 17 25-59 17 20 "Саутгемптон" 27 2 3 22 19-65 9

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Прогноз матча Тоттенхэм – Манчестер Сити от UA-Football

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Ну что, снова мучиться "горожанам". Какой-то злой демон для них эти "шпоры". Часто ударно начинаются именно “Тоттенхэм”, а дальше Ман Сити уже подключается. Не исключением может стать и эта игра. Прогноз: Победа "Тоттенхэма" в первом тайме с форой 0 (Кф 2,20).