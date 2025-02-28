Борнмут – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 01.03.2025

Кубок Англии, 1/8 финала

01 марта, 17:00. "Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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1 марта "Борнмут" примет "Вулверхэмптон" в рамках 1/8 финала Кубка Англии на стадионе "Виталити". "Вишни" стремятся к реваншу после недавнего поражения 0:1 от "Вулвз" в Премьер-лиге, а "волки", в свою очередь, попытаются повторить успех благодаря дисциплинированной игре и контратакам.

Новости Борнмута

"Борнмут" в сезоне 2024/2025 демонстрировал впечатляющий результат в Премьер-лиге и Кубке Англии, но последние пять матчей свидетельствуют о начале спада после длительной беспроигрышной серии. "Вишни" одержали лишь одну победу, потерпев два поражения и сыграв две ничьи, что ставит под сомнение их амбиции бороться за высокие места.

25 февраля "Борнмут" в гостях уступил "Брайтону со счетом 2:1. Это поражение стало вторым подряд после длительного периода без провалов. До этого на домашнем стадионе не смогла обыграть Вулверхэмптон в Премьер-лиге (0:1). Матеус Кунья забил единственный гол на 36-й минуте, а удаление Ильи Забарного на 31-й оставило команду в меньшинстве, что усложнило шансы на отыгрыш.

15 февраля "Борнмут" уверенно одолел "Саутгемптон" 3:1, а за неделю до этого "всухую" обыграл "Эвертон" в Кубке Англии". Удачную беспроигрышную серию, которая длилась 12 матчей, подопечных Андони Ираола сумели прервать гости из "Ливерпуля", тогда команда Арне Слота обыграла "вишен" с разницей в два мяча.

В предстоящем матче "Борнмуту" нужно срочно найти свою игру, чтобы вернуть уверенность.

Новости Вулверхэмптона

"Вулверхэмптон" в последнее время переживает непростой период в Премьер-лиге, демонстрируя смешанные результаты в борьбе за выживание. Команда Витора Перейры добыла важные очки, но стабильность остается их главной проблемой.

Команда начала серию с ничьи против "Астон Виллы" - 1:1. Далее последовала выездная победа над "Блэкберном" в Кубке Англии со счетом 2:0. Однако уже в следующем матче команда не смогла справиться с "Ливерпулем" на "Энфилде" 2:1. После этой неудачи команда сумела реабилитироваться и в большинстве, благодаря голу Матеусу Кунье обыграла "Борнмут".

Уже 25 февраля, дома "Вулверхэмптон" потерпел неудачу против "Фулхэма" - 1:2. "Волки" ответили голом на ранний пропущенный мяч, но не смогли удержать результат, пропустив решающий удар во втором тайме. Это поражение стало очередным напоминанием о домашних проблемах команды.

Личные встречи 22.02.2025 "Борнмут" — "Вулверхэмптон" 0:1 (АПЛ) 30.11.2024 "Вулверхэмптон" — "Борнмут" 2:4 (АПЛ) 24.04.2024 "Вулверхэмптон" — "Борнмут" 0:1 (АПЛ) 21.10.2023 "Борнмут" — "Вулверхэмптон" 1:2 (АПЛ) 18.02.2023 "Вулверхэмптон" — "Борнмут" 0:1 (АПЛ) Цифры и факты В субботу "вишни" во второй раз за неделю встретятся с "Вулвз" в рамках Кубка Англии.

"Волки" не терпели поражений в последних 5 выездных матчах против "Борнмута" во всех турнирах Кадровая ситуация, ориентировочные составы Обе команды подходят к этому поединку с серьезными кадровыми проблемами. Травмы ключевых игроков могут существенно повлиять на тактику и результат игры. "Борнмут" вынужден обходиться без нападающего Энеса Унала и опытного защитника Адама Смита, который пропустит игру из-за повреждения мышц. Его отсутствие усложняет ротацию, особенно учитывая нагрузки последних недель. Хулиан Араухо, получивший серьезную травму, также не сможет помочь команде, что создает дополнительные проблемы при формировании линии обороны. Один из ключевых защитников, аргентинский центрбек Маркос Сенеси, до сих пор восстанавливается после операции на бедре, которую он перенес в декабре 2024 года. Шотландский полузащитник Райан Кристи также не сможет поддержать команду в этом матче, что значительно ослабляет среднюю линию "Борнмута". Украинский центральный защитник Илья Забарный получил красную карточку в матче Премьер-лиги против "Вулверхэмптона" 22 февраля и не сыграет в Кубке Англии. Команде Витора Перейры придется искать нестандартные решения, чтобы компенсировать потери. Саша Калайджич, Йерсон Москера, Энсо Гонсалес, Гонсалу Гедеш, Леон Чивоме, Родригу Гомеш, Хван Хи-Чан и Эммануэль Агбаду выбыли из-за различных повреждений. Такие потери ограничивают тактические возможности команды, что может привести к более осторожной и взвешенной игре. В таких условиях команде будет трудно бороться за выход в следующий раунд соревнований. "Борнмут", 4-2-3-1: Аррисабалага — Керкез, Кук, Гейзен, Хилл — Кристи, Адамс — Брукс, Сэменьо, Клюйверт — Уаттара. "Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Гомеш, Буэно, Доэрти — Гомес, Кунья, Аит-Нури, Семеду — Нето, Белльгард — Мунеци.

Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Вулверхэмптон

Прогноз на матч между "Борнмут" – "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

Н - 2:2. "Борнмут" имеет преимущество дома, но ослабленный состав и недавнее поражение от "Вулвз“ играют против них. "Вулверхэмптон" будет опираться на Кунью и контратаки, что уже принесло им успех в лиге. Впрочем, кубковые матчи часто непредсказуемы, и "вишни" могут собраться ради реванша.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.