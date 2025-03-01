Таловеров против чемпионов. Манчестер Сити – Плимут. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 01.03.2025

Кубок Англии, 1/8 финала

1 марта, 19:45. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Какими бы ни были текущие результаты "Манчестер Сити", все равно – действующий чемпион АПЛ. До сих пор команда Гвардиолы – самая дорогая в чемпионате. Согласно информации аналитического портала Transfermarkt сразу 16 игроков "горожан" стоят больше, чем вся команда "Плимута" (30,2 млн евро). Кстати, Таловеров входит в топ-5 списка по стоимости. Поэтому гости сегодня могут взять только шоком, несмотря на проблемы "Сити".

Новости Манчестер Сити

В прошлом матче "горожане" создали что-то необычное для себя. И в предыдущих сезонах "Тоттенхэм" постоянно ставил палки в колеса подопечным Гвардиолы, но в текущей кампании "шпоры" превзошли сами себя. Сначала выбили МС из Кубка лиги, дальше – победили 4:0 на "Этихаде". И только 26 февраля "Сити" благодаря точному удару Холанда сумел одержать верх над командой Постекоглу. Тяжелый был матч, где не раз выручал Эдерсон.

За последние семь поединков команда испанца выиграла три. Но и поражения были соответствующим соперникам: “Арсеналу”, “Ливерпулю” и дважды “Реалу”. Этим командам "Сити" сейчас явно уступает. Но все же "горожане" идут на четвертом месте АПЛ и уже не участвует в еврокубках. То есть сконцентрироваться на чемпионате будет явно легче – там еще и на третью строчку можно выскочить. И сил на Кубок Англии теперь больше.

Кадры хозяев

Четыре потери у Гвардиолы перед этим поединком: Родри, Бобб, Аканджи, Стоунс. Все отсутствуют уже по несколько матчей.

Новости Плимут Аргайл

После прихода на пост нового главного тренера Мирона Муслича дела команды пошли резко вверх. Из полного аутсайдера Чемпионшипа "пилигримы" превратились в тех, кто может именно выжить в этой борьбе за выживание. Кроме того, и на участника 1/8 финала Кубка Англии. В частности, в прошлом раунде "Плимут" создал невероятное: переиграл "Ливерпуль". Да, Слот в том матче выпустил резерв, но и эти футболисты очень высокого уровня.

В последних двух матчах Чемпионшипа "Плимут" сыграл с одинаковым счетом 1:1. Проблема в том, что это были прямые конкуренты за упомянутое выше выживание. Однако в общей сложности за последние шесть туров первенства было добыто девять очков – это столько же, сколько за 16 матчей до этого. Прогресс очевиден. А до спасительного 21 места остается всего три зачетных пункта.

Кадры гостей

Один из главных героев последних матчей – в том числе и автор гола в ворота "Ливерпуля" – Райан Харди травмирован. Также Хэллоуэй и Эдвардс вне обоймы. А вот интересным украинцам в этом матче Таловеров – готов. В предыдущих шести поединках он отыграл без замен.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Плимут Аргайл

Последние пять встреч хозяев

26.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

23.02. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

19.02. Реал – Манчестер Сити 3:1 (ЛЧ)

15.02. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 4:0 (АПЛ)

11.02. Манчестер Сити – Реал 2:3 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

22.02. Плимут – Кардифф 1:1 (Чемпионшип)

19.02. Лутон – Плимут 1:1 (Чемпионшип)

15.02. Блэкберн – Плимут 2:0 (Чемпионшип)

12.02. Плимут – Миллуолл 5:1 (Чемпионшип)

09.02. Плимут – Ливерпуль 1:0 (Кубок Англии)

Личные встречи между соперниками

Последний раз команды играли между собой еще в 1989 году во втором дивизионе Англии. В том сезоне "Сити" четыре раза подряд обыграл "Плимут": по два раза – в чемпионате и Кубке лиги. Всего в активе "горожан" 10 побед, за "Аргайлом" – пять побед. Еще было четыре ничейных результата.

Путь команд в Кубке Англии

1/32 финала

Манчестер Сити – Солфорд 8:0

Брентфорд – Плимут 0:1

1/16 финала

Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2

Плимут – Ливерпуль 1:0

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Плимут Аргайл

Прогноз матча Манчестер Сити – Плимут Аргайл от UA-Football

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Продолжается путь "горожан" в Кубке Англии по командам с низших дивизионов. Букмекеры предпочитают именно команду Гвардиолы, что и неудивительно. Поэтому положительный результат "Плимута" будет считаться восьмым чудом света. Однако "пилигримы" довольно организованно играют в обороне, что не скажешь об атакующих действиях. Сушить игру с “Ливерпулем” у них получилось, эта тактика может сработать и сегодня. Прогноз: Тотал меньше 4 (Кф 1,77).