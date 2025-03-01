Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 02.03.2025

Кубок Англии, 1/8 финала

02 марта, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эттвелл Стюарт

Прямая трансляция: Setanta Sports ОТТ

2 марта на легендарном стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии, где "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм". Этот матч обещает стать настоящим испытанием для обеих команд, учитывая их последние встречи и текущую форму.

Новости Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" под руководством Рубена Аморима продолжает борьбу в сезоне 2024/2025, демонстрируя смешанные результаты в последних матчах. Команда одержала четыре победы и одну ничью, набрав 13 очков, но нестабильность в защите остается слабым местом.

Серия началась с домашнего поражения от "Кристал Пэлас" (0:2), где ошибки Андре Онана и защитников стоили очков. Далее "Юнайтед" победил "Лестер Сити" дома 2:1 - два гола во втором тайме переломили матч, хотя оборона снова пропустила. Выездная игра с "Тоттенхэмом" завершилась победой 1:0 благодаря голу Алехандро Гарначо и крепкой игре в защите - редкий случай. Против "Эвертона" на выезде (2:2) "Юнайтед" отыгрался с 0:2: Бруну Фернандеш и Мануэль Угарте забили после стандартных положений, но слабое начало игры едва не привело к поражению. Наконец, домашний матч с "Ипсвич Таун" (3:2) стал одним из самых драматичных: удаление Патрика Доргу оставило команду в меньшинстве, но автогол Сэма Морси, удар Маттейса де Лигта и решающий гол Гарри Магуайра принесли победу, несмотря на два пропущенных мяча от Джейдена Филоджена.

"Юнайтед" забил 8 голов благодаря Фернандешу, Гарначо и Магуайру, однако пропустил 7 из-за ошибок в защите. Результаты команды достаточно нестабильны, поэтому к матчу с "Фулхэмом" команде нужно подойти в лучшей форме.

Новости Фулхэма

Команда Марку Силвы подходит к этой встрече в отличной форме, одержав четыре победы в последних пяти матчах Премьер-лиги и Кубка Англии. "Дачники" демонстрируют уверенность, особенно в выездных поединках, где одолели „Ньюкасл Юнайтед“ (2:1), „Уиган Атлетик“ (2:1) в Кубке Англии 8 февраля и „Вулверхэмптон“ (2:1) 25 февраля. Эти победы подчеркивают способность "Фулхэма" побеждать крепких соперников в гостях, опираясь на великолепную атаку и моральную стойкость в ключевые моменты. Домашний матч против "Ноттингем Форест" 15 февраля также завершился успехом (2:1), где решающий гол во втором тайме принес три очка, укрепив позиции команды в середине таблицы.

Единственным провалом в этой серии стало поражение от "Кристал Пэлас", где "Фулхэм" не смог найти ответ на два гола соперника. В предстоящем матче с "Манчестер Юнайтед" подопечные Марку Силвы имеют хорошие шансы на победу благодаря Раулю Хименесу, который находится в отличной форме. Победа над "Уиганом" в Кубке Англии показала, что команда серьезно относится к турниру, впрочем, выездная игра на "Олд Траффорд" потребует максимальной дисциплины в защите, ведь "Юнайтед" силен дома в кубковых матчах.

Личные встречи

26.01.2025 "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (АПЛ)

16.08.2024 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 1:0 (АПЛ)

24.02.2024 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 1:2 (АПЛ)

04.11.2023 "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)

28.05.2023 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" играл вничью до перерыва и победил в основное время в 5 из последних 6 матчей против Фулхэма во всех турнирах.

Манчестер Юнайтед побеждал в 20 из последних 21 матчей против Фулхэма во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Манчестер Юнайтед" целый ряд травмированных игроков перед матчем с "Фулхэмом". Рубен Аморим не сможет рассчитывать сразу на семерых игроков. В защите выбывают Лисандро Мартинес, Джонни Эванс и Люк Шоу, в полузащите - Мейсон Маунт, Кобби Майну и Тоби Коллиер, а в атаке - Амад Диалло. Также из-за дисквалификации эту встречу пропустит и Патрик Доргу. "Юнайтед" теряет ключевых игроков во всех зонах, что усложняет задачу Рубена Аморима перед этим матчем с „Фулхэмом“, который находится в отличной форме. Команде придется полагаться на резервы и лидеров, в частности Бруну Фернандеша и Гарри Магуайра, чтобы выстоять в домашнем поединке.

"Фулхэм" имеет всего трех игроков, которые стопроцентно не сыграют в этом матче. Кенни Тете, Гарри Уилсон и Рейсс Нелсон выбывают, а Эмиль Смит-Роу, скорее всего, сможет помочь команде в предстоящей встрече. Потеря защитника, вингера и полузащитника ослабляет фланги и атаку, и Марко Силве придется полагаться на опытного Хименеса и Ивоби. Отличная выездная форма команды дает надежду на победу, однако учитывая очные встречи команд эта игра не дастся команде так легко.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Магуайр, де Лигт, Линделоф — Далот, Угарте, Эриксен, Мазрави — Фернандеш, Гарначо — Гейлунн.

"Фулхэм", 3-4-2-1: Лено — Андерсен, Диоп, Бесси — Робинсон, Лукич, Берге, Кастань — Ивоби, Перейра — Хименес.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

П2 - 1:2. Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" играет дома и выигрывал в почти всех очных встречах, "Фулхэм" находится в хорошей форме и может воспользоваться большим количеством травм в составе "красных дьяволов".

Этот прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

