Ньюкасл – Брайтон. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 02.03.2025

Кубок Англии. 1/8 финала

2 марта. 15:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Фабиана Хюрцелера уже прошла самый сложный момент этого сезона и свою кризисную серию прервала. Теперь это снова похоже на привычный нам "Брайтон", от чего и противостояние в 1/8 Кубка Англии против "Ньюкасла" вызывает куда больше интереса, чем могло бы вызвать буквально два месяца назад. Обе команды имеют амбиции проходить дальше, матч обещает быть интересным.

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Хау в неплохой форме, несмотря на поражение от "Ливерпуля" в прошлом туре АПЛ. Там все можно оправдать силой соперника и травмой Александера Исака, которого действительно не хватало в атаке. Возможно, он не сыграет и в этом матче, эту проблему надо как-то решить. Возможно, Гордон снова станет центральным нападающим.

За последние 5 матчей у "сорок" 3 победы и 2 поражения. Об одном поражении мы уже сказали в прошлом туре от "Ливерпуля" (0:2), а также было поражение от "Манчестер Сити" (0:4). В обоих матчах они были ужасными и поражения были более чем справедливыми, однако и соперники были соответствующими.

Зато удалось обыграть "Арсенал" в ответном полуфинале Кубка Английской Лиги и пройти в финал (2:0), также одолели в прошлом раунде Кубка Англии "Бирмингем" (3:2), а в АПЛ уничтожили за 12 минут "Ноттингем Форест" (4:3), но все же пропустили два гола во втором тайме и победа перестала выглядеть такой уверенной. Матч с "Брайтоном" полон интриг, трудно предсказать, смогут ли они компенсировать потенциальную потерю главного нападающего.

Новости "Брайтона"

Кажется, что поражение подопечных Фабиана Хюрцелера против "Ноттингем Форест" (0:7) стало переломной точкой, после которой "чайки" собрались и вспомнили, какие у них амбиции и на что они вообще способны. То поражение произошло 1 февраля и после него все свои матчи они выиграли.

Среди них дважды обыграли "Челси", сначала в Кубке Англии (2:1), а затем и в рамках АПЛ (3:0). Оба матча были практически мастер-классами для "синих". Ну очень уверенно и стильно обыграли "чайки" своего соперника. Кроме того, просто не заметили "Саутгемптон", одного из аутсайдеров лиги (4:0), а в прошлом туре отчасти неожиданно обыграли "Борнмут" (2:1).

Учитывая такую серию матчей, они точно выглядят очень непростым соперником для "Ньюкасла". Они хотят пройти дальше и сейчас имеют для этого все условия, но надо показать классный выездной перформанс.

Личные встречи

19.10.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Брайтон" 0:1

11.05.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Брайтон" 1:1

02.09.23 АПЛ "Брайтон" — "Ньюкасл" 3:1

29.07.23 КТМ "Брайтон" — "Ньюкасл" 1:2

18.05.23 КТМ "Ньюкасл" — "Брайтон" 4:1

Цифры и факты

В последних 5 матчах "Брайтона" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 8 из последних 10 матчей "Ньюкасла" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Прямо сейчас Эдди Хау не может рассчитывать на помощь Джамала Ласселса, он травмирован. Кроме того, под большим вопросом участие в матче Жоэлинтона, Александера Исака и Свена Ботмана. Пока неизвестно, сыграют ли они сыграют.

Что касается Фабиана Хюрцелера, то у него потерь больше. Точно не сыграют Льюис Данк, Жоэль Велтман, Игор Жулио, Джеймс Милнер, Ферди Кадиоглу и Джейсон Стил.

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Таргетт — Гимараэс, Тонали, Майли — Мерфи, Уилсон, Гордон

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Лампти, ван Хеке, Уэбстер, Эступиньян — Балеба, Хиншелвуд — Минте, Рюттер, Митома - Уэлбек

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Команды сейчас выглядят настолько равными по силе и форме, что предоставить кому-то преимущество очень сложно. Если нужно спрогнозировать именно счет, то обмен голами и результативная ничья выглядит как логичный итог. Но кто-то должен пройти дальше, поэтому все решится в серии пенальти, где сильнее может оказаться любой, но мы поставим на Дубравку и проход "Ньюкасла".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.