Ливерпуль – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.2025

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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В субботу, 8 марта 2025 года, на легендарном "Энфилде" состоится поединок 28-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном".

"Красные", которые продолжают борьбу за чемпионство в АПЛ, будут принимать „святых“, пытающихся избежать зоны вылета. "Ливерпуль" в этом сезоне демонстрирует привычную для себя атакующую мощь, опираясь на Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнолда. В предыдущих матчах "красные" стабильно набирали очки на домашней арене, что делает их явными фаворитами этой встречи. Зато "Саутгемптон" переживает непростой период: команда борется за выживание, а выездные матчи против грандов обычно становятся для них серьезным испытанием. Однако "святые" уже не раз доказывали, что способны на сюрпризы, особенно когда соперник недооценивает их упорство.

Новости Ливерпуля

"Ливерпуль" продолжает демонстрировать сильную игру в различных турнирах, одержав четыре победы и одну ничью в последних пяти матчах. 5 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов "мерсисайдцы" вырвали важную выездную победу у ПСЖ со счетом 0:1, а до этого в Премьер-лиге команда уверенно переиграла "Ньюкасл Юнайтед" дома со счетом 2:0, показав великолепную игру в обороне и эффективность в атаке.

В 26-м туре АПЛ "Ливерпуль" одержал выездную победу над "Манчестер Сити" со счетом 0:2, что стало ключевым моментом в борьбе за лидерство в чемпионате. Единственным матчем, в котором подопечные Арне Слота потеряли очки стала встреча с "Астон Виллой", где по итогам 90 минут была зафиксирована ничья 2:2.

В игре с "Вулверхэмптоном" "Ливерпуль" одержал очень нервную победу (2:1) и закрепил свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

Таким образом команда продолжает борьбу за чемпионский титул в Премьер-лиге и вряд ли найдется кто-то, кто может помешать завершить сезон на первой строчке турнирной таблицы.

Новости Саутгемптона

"Саутгемптон" подходит к этому матчу с серией нестабильных результатов, отражающих их трудности в обороне и плохую игру в атаке. Последние пять встреч команды в Премьер-лиге и Кубке Англии демонстрируют сложный период для коллектива Ивана Юрича, который пытается найти баланс в составе, вернувшемся в элитный дивизион после длительного отсутствия.

В матче 27-го тура "Саутгемптон" потерпел разгромное поражение от "Челси" на Стэмфорд Бридж, где защита "святых" снова оказалась уязвимой, что стало отголоском серии неудач.

До этого на домашнем поле команда уступила "Брайтону" с разгромным счетом 0:4. И эта игра в очередной раз подчеркнула слабую атаку "святых". 15 февраля в английской Премьер-лиге "Саутгемптон" не смог обыграть "Борнмут" (1:3), несмотря на гол престижа, команда снова не выдержала давления соперника, пропустив три мяча. Это поражение отбросило "святых" в турнирной таблице.

В Кубке Англии подопечные Юрича тоже не имели успехов, где проиграли "Бернли" с минимальным счетом 0:1 и таким образом команда вылетела из турнира. Единственной радостью для "Саутгемптона" стала выездная победа над "Ипсвичем" со счетом 2:1. Решающий гол был забит в дополнительное время. В этом матче команда показала характер, добыв важные три очка.

Турнирная таблица

Личные встречи

12.11.22 Ливерпуль — Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

28.05.23 Саутгемптон — Ливерпуль 4:4 (АПЛ)

28.02.24 Ливерпуль — Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)

24.11.24 Саутгемптон — Ливерпуль 2:3 (АПЛ)

18.12.24 Саутгемптон — Ливерпуль 1:2 (Кубок Футбольной лиги)

Цифры и факты

Ливерпуль не проигрывает в последних 24 матчах Премьер-лиги.

Саутгемптон не смог победить в 36 из последних из 38 матчей Премьер-лиги.

В последних 9 матчах АПЛ "Саутгемптону" было забито более 2.5 голов за матч.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Ливерпуль" имеет двух игроков в лазарете, однако они существенно не повлияют на команду. Джо Гомез и Коннор Брэдли выбывают на длительный срок из-за травм. Коди Гакпо находится под вопросом из-за незначительного ушиба.

У "Саутгемптона" отсутствует только Райан Фрейзер, поэтому обе команды могут рассчитывать на всех основных игроков.

"Ливерпуль" - 4-2-3-1: Алиcсон — Цимикас, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Макаллистер, Гравенберг — Эллиот, Джонс, Салах — Нуньез

"Саутгемптон" - 3-4-2-1: Рамсдейл — Бри, Беднарек, Гарвуд-Беллис — Велингтон, Арибо, Угочукву, Вокер-Питерс — Фернандеш, Диблинг — Онуачу

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 4:0. "Ливерпуль" выглядит явным фаворитом и имеет все шансы одержать уверенную победу и укрепить свои позиции в турнирной таблице. "Саутгемптону" необходимо чудо, чтобы избежать очередного разгрома, но их текущее состояние делает такой сценарий маловероятным.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.