Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.2025

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 14:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча третьего и четвертого места Английской Премьер-лиги, вот настолько интригующий матч перед нами. Однако интригует он скорее на бумаге, по крайней мере так кажется, учитывая недавнюю форму "горожан", которые понемногу возвращаются к победам и готовы спокойно закрепляться в топ-4. Однако не будем спешить, давайте разбираться подробнее, в какой форме к матчу подходят обе команды.

Новости "Ноттингем Форест"

Команда Нуну Эшпириту Санту ожидаемо пошла на спад. Трудно было поверить, что эта команда настолько уверенно и ровно пройдет весь сезон, все ожидали спад и он пришел. Здесь даже не стоит обвинять кого-то из игроков или главного тренера. Это просто то, чего почти невозможно избежать.

За последние 5 матчей "лесники" одержали 2 победы, 2 раза проиграли и еще 1 матч свершился вничью. Для контекста и понимания, насколько все печально, те две победы были в Кубке Англии против "Эксетер" (3:2) и "Испвича" (2:1) и оба матча перешли в экстра-таймы, то есть в основное время Вуд и компания своих соперников одолеть не могли.

А что касается Премьер-лиги, то в последнее время все действительно печально. Проиграли на выезде "Фулхэму" (1:2), затем уступили "Ньюкаслу", пропустив 4 гола за 12 минут (3:4), а также сыграли вничью с "Арсеналом" (0:0). И это единственный матч, который, наверное, можно занести им в актив.

Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы понемногу приходят в себя. Да, не все идеально, они вылетели из Лиги Чемпионов, но дела именно в АПЛ налаживаются и это нужно отмечать. Минимальные цели на сезон, а именно - попадание в топ-4, должны быть выполнены. Победа в следующей игре очень поможет им приблизиться к этой цели.

За последние 5 матчей "горожане" одержали 3 победы и 2 раза проиграли. Сначала стоит о поражениях, а были они в матчах против очень сильных соперников. На выезде против мадридского "Реала" поражение 1:3, а после этого уступили еще и "Ливерпулю" в АПЛ (0:2). Там все прошло печально и практически без шансов для манкунианцев.

Зато в последних матчах удалось просто без шансов разбить "Ньюкасл" (4:0), также обыграли "Тоттенхэм" на выезде (1:0), что обычно им не удается, а также одолели "Плимут" в Кубке Англии (3:1). Команда в хорошем настроении и точно готова к непростому выезду на "Сити Граунд".

Турнирная таблица

Личные встречи

04.12.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 3:0

28.04.24 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 0:2

23.09.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 2:0

18.02.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 1:1

31.08.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 6:0

Цифры и факты

"Манчестер Сити" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 5 из последних 7 матчей против "Ноттингем Форест" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 матчах против "Ноттингем Форест" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" выиграл каждый из последних 3 матчей против "Ноттингем Форест".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Нуну Эшпириту Санту не может рассчитывать на помощь Карлоса Мигеля, который травмирован. Все остальные футболисты готовы играть. Впервые за долгое время лазарет почти пустой.

Что касается Пепа Гвардиолы, то все еще травмирован Родри, также в лазарете Мануэль Аканджи, Джон Стоунз и Натан Аке. Под большим вопросом готовность Оскара Бобба. Все остальные готовы играть.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Домингес, Андерсон — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Нуньеш, Хусанов, Диаш, Гвардиол — Гонсалес, Ковачич — Доку, Де Брюйне, Мармуш — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. В контексте этой игры очень важно анализировать недавнюю форму обоих коллективов. "Лесники" потеряли свою остроту и надежность позади, а "горожане" только набирают привычную форму. В теории этот матч выглядит равным, однако мы убеждены, что все должно завершиться победой команды Гвардиолы, причем уверенной.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.