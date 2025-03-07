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Брайтон – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Фулхэмом" в рамках чемпионата Англии

Брайтон – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 28 тур.

8 марта. 17:00. Брайтон. Стадион "Фалмер"

Главный судья: Сэмюэль Барротт

Трансляция: Setanta Sports OTT

Не только топ-команды проводят интересные и огненные матчи. 8 марта два середняка АПЛ – "Брайтон" и "Фулхэм" проведут один из самых принципиальных матчей для обеих команд. И "дачники", и "чайки" борются за путевку в еврокубки на следующий сезон. Предстоящая встреча может многое решить. Кто из соперников больше готов к матчу на стадионе "Фалмер"?

Содержание

Новости "Брайтона"

После разгромного поражения от "Ноттингем Форест" первого февраля (7:0) "Брайтон" всем показал, что такое супер мотивация. "Чайки" смогли обыграть в Кубке Англии "Челси" (2:1) и "Ньюкасл" (1:2). В АПЛ разгромили опять-таки "Челси" (3:0), "Саутгемптон" (0:4) и минимально победили "Борнмут" (2:1).

Последние матчи показали – "Брайтон" способен создавать большое количество моментов, и что очень важно, реализовывать, решая исход матча в свою пользу даже на самых последних секундах дополнительного времени. Как, например, в матче Кубка Англии с "Ньюкаслом" – Дэнни Уэлбек забил победный гол на 114-й минуте.

Сегодня "Брайтон" имеет стабильную атакующую силу и не менее уверенную линию обороны. Команда играет в достаточно гибкий футбол, легко подстраивается под соперника, хорошо контролирует мяч и часто выступает первым номером.

Если в январе никто не мог предположить, что "Брайтон" имеет шансы на борьбу за путевку в еврокубки, то в марте "чайкам" точно есть к чему стремиться. От шестого места команду Хюрцлера отделяет всего одно очко (восьмое место, 43 очка). Мотивация у "чаек", наверняка, более чем высокая.

Брайтон – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025 - изображение 1

Новости "Фулхэма"

Команда Марка Силвы наступает на пятки своему субботнему сопернику, занимая девятое место в турнирной таблице АПЛ (43 очка). Для достижения более высоких целей (путевка в еврокубки) "дачникам" не хватает стабильности. В феврале (матчи АПЛ) команда выиграла у "Ньюкасл Юнайтед" (1:2), "Фореста" (2:1), проиграла "Кристал Пэлас" (0:2), затем подопечные Силвы провели победный матч с "Вулверхэмптоном" (1:2). Ну и вишенка на тортике перед матчем 28-го тура АПЛ – второго марта победа в Кубке Англии над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:4 по пенальти).

Самая большая проблема "Фулхэма" – линия обороны, которая допускает массу ошибок и привозит забитые мячи в свои ворота. А из плюсов – "Фулхэм" прекрасно себя чувствует в гостях. В последних 10 гостевых матчах (во всех турнирах), "дачники" в каждом отличились забитыми мячами.

Брайтон – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 28 20 7 1 66-26 67
2 Арсенал "Арсенал" 27 15 9 3 51-23 54
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 27 14 6 7 44-33 48
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 27 14 5 8 53-37 47
5 Челси "Челси" 27 13 7 7 52-36 46
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 27 13 5 9 46-38 44
7 Борнмут "Борнмут" 27 12 7 8 45-32 43
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 11 10 6 44-39 43
9 Фулхэм "Фулхэм" 27 11 9 7 40-36 42
10 Астон Вилла "Астон Вилла" 28 11 9 8 40-45 42
11 Брентфорд Брентфорд 27 11 5 11 48-43 38
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 27 9 9 9 35-33 36
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 27 10 3 14 53-39 33
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 27 9 6 12 33-39 33
15 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 27 9 6 12 32-47 33
16 Эвертон Эвертон 27 7 11 9 30-34 32
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 27 6 4 17 37-56 22
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 27 3 8 16 26-57 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 27 4 5 18 25-61 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 27 2 3 22 19-65 9

Личные встречи

30.08.2022 АПЛ "Фулхэм" — "Брайтон" 2:1

18.02.2023 АПЛ "Брайтон" — "Фулхэм" 0:1

29.10.2023 АПЛ "Брайтон" — "Фулхэм" 1:1

02.03.2024 АПЛ "Фулхэм" — "Брайтон" 3:0

05.12.2024 АПЛ "Фулхэм" — "Брайтон" 3:1

Цифры и факты

  • "Фулхэм" выигрывает вторые таймы в последних пяти гостевых матчах;
  • В последних семи гостевых матчах "Фулхэм" забивает больше одного мяча;
  • Из десяти последних очных матчей "Брайтон" выиграл у "Фулхэма" только один (02.01.2017);
  • На домашнем стадионе "Брайтон" победил в трех последних матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ключевые футболисты атаки "Брайтона" Жоржиньо Рюттер и Жоао Педро готовы выйти на поле и разрывать защиту "Фулхэма". Однако без потерь не обошлось. Дисквалифицирован Тарик Лэмпти – ключевой правый защитник. К сожалению в резерве у главного тренера замены нет. Пока не очень ясно, сможет ли помочь команде ключевой полузащитник Каору Митома – получил повреждение в матче с "Ньюкаслом" второго марта. Также травмированы Игор, Милнер, Стил, Кадиоглу, Данк.

Главная проблема "Фулхэма" перед матчем - не может выйти на поле Саша Лукич (дисквалификация). Также травмировался Адам Траоре и пока не ясно, сможет ли футболист помочь команде в ближайшем матче. В лазарете "Фулхэма" восстанавливаются после травм Тете, Уилсон, Нельсон.

"Брайтон", 4 - 2 - 3 - 1: Вербрюгген — Кэшин, Вебстер, ван Хэкке, Эступиньан — Балеба, Гомес — Минте, Рюттер, Адингра — Жоао Педро

"Фулхэм", 3 - 4 - 2 - 1: Лено — Андерсен, Диоп, Куэнка — Кастань, Берге, Кейнри, Робинсон — Перейра, Ивоби — Минус

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.03
3.70
3.74
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Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

Матч обещает быть интересным, динамичным и результативным. "Брайтон" показывает сильный атакующий футбол. "Фулхэм" катается на качелях от победы к проигрышу и обратно. Но "дачники" тоже хороши в атаках. Правда, оборона допускает ошибки. Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд. Фаворитом встречи, учитывая фактор домашнего стадиона с поддержкой болельщиков, является "Брайтон".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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