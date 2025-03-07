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Брайтон – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Фулхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 28 тур.
8 марта. 17:00. Брайтон. Стадион "Фалмер"
Главный судья: Сэмюэль Барротт
Трансляция: Setanta Sports OTT
Не только топ-команды проводят интересные и огненные матчи. 8 марта два середняка АПЛ – "Брайтон" и "Фулхэм" проведут один из самых принципиальных матчей для обеих команд. И "дачники", и "чайки" борются за путевку в еврокубки на следующий сезон. Предстоящая встреча может многое решить. Кто из соперников больше готов к матчу на стадионе "Фалмер"?
Новости "Брайтона"
После разгромного поражения от "Ноттингем Форест" первого февраля (7:0) "Брайтон" всем показал, что такое супер мотивация. "Чайки" смогли обыграть в Кубке Англии "Челси" (2:1) и "Ньюкасл" (1:2). В АПЛ разгромили опять-таки "Челси" (3:0), "Саутгемптон" (0:4) и минимально победили "Борнмут" (2:1).
Последние матчи показали – "Брайтон" способен создавать большое количество моментов, и что очень важно, реализовывать, решая исход матча в свою пользу даже на самых последних секундах дополнительного времени. Как, например, в матче Кубка Англии с "Ньюкаслом" – Дэнни Уэлбек забил победный гол на 114-й минуте.
Сегодня "Брайтон" имеет стабильную атакующую силу и не менее уверенную линию обороны. Команда играет в достаточно гибкий футбол, легко подстраивается под соперника, хорошо контролирует мяч и часто выступает первым номером.
Если в январе никто не мог предположить, что "Брайтон" имеет шансы на борьбу за путевку в еврокубки, то в марте "чайкам" точно есть к чему стремиться. От шестого места команду Хюрцлера отделяет всего одно очко (восьмое место, 43 очка). Мотивация у "чаек", наверняка, более чем высокая.
Новости "Фулхэма"
Команда Марка Силвы наступает на пятки своему субботнему сопернику, занимая девятое место в турнирной таблице АПЛ (43 очка). Для достижения более высоких целей (путевка в еврокубки) "дачникам" не хватает стабильности. В феврале (матчи АПЛ) команда выиграла у "Ньюкасл Юнайтед" (1:2), "Фореста" (2:1), проиграла "Кристал Пэлас" (0:2), затем подопечные Силвы провели победный матч с "Вулверхэмптоном" (1:2). Ну и вишенка на тортике перед матчем 28-го тура АПЛ – второго марта победа в Кубке Англии над "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:4 по пенальти).
Самая большая проблема "Фулхэма" – линия обороны, которая допускает массу ошибок и привозит забитые мячи в свои ворота. А из плюсов – "Фулхэм" прекрасно себя чувствует в гостях. В последних 10 гостевых матчах (во всех турнирах), "дачники" в каждом отличились забитыми мячами.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2
|"Арсенал"
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3
|Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4
|"Манчестер Сити"
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5
|"Челси"
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6
|"Ньюкасл"
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7
|"Борнмут"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9
|"Фулхэм"
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10
|"Астон Вилла"
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11
|Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12
|"Кристал Пэлас"
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13
|"Тоттенхэм"
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16
|Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17
|"Вулверхэмптон"
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18
|Ипсвич Таун
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19
|"Лестер Сити"
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20
|"Саутгемптон"
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
Личные встречи
30.08.2022 АПЛ "Фулхэм" — "Брайтон" 2:1
18.02.2023 АПЛ "Брайтон" — "Фулхэм" 0:1
29.10.2023 АПЛ "Брайтон" — "Фулхэм" 1:1
02.03.2024 АПЛ "Фулхэм" — "Брайтон" 3:0
05.12.2024 АПЛ "Фулхэм" — "Брайтон" 3:1
Цифры и факты
- "Фулхэм" выигрывает вторые таймы в последних пяти гостевых матчах;
- В последних семи гостевых матчах "Фулхэм" забивает больше одного мяча;
- Из десяти последних очных матчей "Брайтон" выиграл у "Фулхэма" только один (02.01.2017);
- На домашнем стадионе "Брайтон" победил в трех последних матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ключевые футболисты атаки "Брайтона" Жоржиньо Рюттер и Жоао Педро готовы выйти на поле и разрывать защиту "Фулхэма". Однако без потерь не обошлось. Дисквалифицирован Тарик Лэмпти – ключевой правый защитник. К сожалению в резерве у главного тренера замены нет. Пока не очень ясно, сможет ли помочь команде ключевой полузащитник Каору Митома – получил повреждение в матче с "Ньюкаслом" второго марта. Также травмированы Игор, Милнер, Стил, Кадиоглу, Данк.
Главная проблема "Фулхэма" перед матчем - не может выйти на поле Саша Лукич (дисквалификация). Также травмировался Адам Траоре и пока не ясно, сможет ли футболист помочь команде в ближайшем матче. В лазарете "Фулхэма" восстанавливаются после травм Тете, Уилсон, Нельсон.
"Брайтон", 4 - 2 - 3 - 1: Вербрюгген — Кэшин, Вебстер, ван Хэкке, Эступиньан — Балеба, Гомес — Минте, Рюттер, Адингра — Жоао Педро
"Фулхэм", 3 - 4 - 2 - 1: Лено — Андерсен, Диоп, Куэнка — Кастань, Берге, Кейнри, Робинсон — Перейра, Ивоби — Минус
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Фулхэмом" от UA-Футбол
Матч обещает быть интересным, динамичным и результативным. "Брайтон" показывает сильный атакующий футбол. "Фулхэм" катается на качелях от победы к проигрышу и обратно. Но "дачники" тоже хороши в атаках. Правда, оборона допускает ошибки. Скорее всего, мы увидим голы от обеих команд. Фаворитом встречи, учитывая фактор домашнего стадиона с поддержкой болельщиков, является "Брайтон".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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