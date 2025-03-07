Кристал Пэлас – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

08 марта. 17:00. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Симон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

Нас с вами ждет битва команд, которые кардинально по-разному провели середину этого сезона АПЛ. Еще совсем недавно "Кристал Пэлас" находился рядом с "Ипсвичем" на дне турнирной таблицы, но прошло не так много времени, и сейчас подопечные Оливера Гласнера находятся в безопасности, оторвавшись от зоны вылета аж на 19 очков.

А вот гости так и не смогли преодолеть свой кризис, поэтому имеют в своем активны всего лишь 17 зачетных баллов. Турнирное положение не внушает особых надежд, а "трактористы" не могут победить в лиге с декабря. Сломают ли они эту неприятную тенденцию?

Новости "Кристал Пэлас"

8 побед в 10 последних матчах во всех турнирах - достойный результат даже для грандов. Но такие показатели имеет скромный "Пэлас", который на старте сезона был одним из претендентов на вылет. Однако Оливер Гласнер сумел грамотно перестроить свою команду и теперь "орлы" летят по дистанции не хуже фаворитов. И это не просто пафосные заявления. Только вдумайтесь, если взять конкретный отрезок в 10 туров, то больше очков, чем "Пэлас", сумели набрать лишь "Ливерпуль" и "Арсенал". Да и то на два и одно соответственно. Впечатляет? К тому же коллектив наконец-то справился со своей главной проблемой, которая бросалась в глаза осенью - неуверенной игрой на своем поле.

Новости "Ипсвич"

"Ипсвич" находится в очень трудном положении, но продолжает бороться. Более того, нельзя сказать, что от последних результатов коллектива веет абсолютной безнадежностью: в меньшинстве выстояли против "Астон Виллы" (1:1), могли забирать очки у "Ман Юнайтед" (2:3) и лишь по результатам серии пенальти уступили "Ноттингему"в Кубке (1:1 в основное и дополнительное время). Из откровенных провалов - лишь разгром от "Тоттенхэма" (1:4). Однако, к сожалению, за достойное сопротивление и борьбу очки не начисляются, поэтому турнирное положение "трактористов" ухудшается с каждым туром.

Турнирная таблица

Очные встречи

03.12.2024 АПЛ "Ипсвич" 0:1 "Кристал Пэлас"

16.07.2022 тов. матч "Кристал Пэлас" 4:2 "Ипсвич"

24.07.2021 тов. матч "Ипсвич" 0:1 "Кристал Пэлас"

22.08.2017 Кубок Лиги "Кристал Пэлас" 2:1 "Ипсвич"

16.04.2013 АПЛ "Ипсвич" 3:0 "Кристал Пэлас"

Цифры и факты

Хозяева поля играют осторожно и получают в среднем за игру ровно 2 желтые карточки. Гости же входят в топ-3 самых грубых команд лиги с показателем 2.5 "горчичника".

Свою последнюю победу в АПЛ гости одержали 30 декабря прошлого года против "Челси" (2:0).

"Кристал Пэлас" не слишком активно задействует фланги, поэтому даже в родных стенах в среднем подает лишь 4.9 угловых. "Ипсвич" на выезде имеет еще более скромные показатели - 3.8.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет хозяев не так давно пополнил ключевой форвард Жан-Филипп Матета, на счету которого 15+3 по системе гол+пас в этом сезоне. Подменять напарника, получившего ужасную травму головы в кубковом матче, должен Эдди Нкетиа. Ну а из-за перебора "горчичников" поединок пропустит еще и опорник Уилл Хьюз.

Ориентировочный состав "Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гехи — Муньос, Лерма, Уортон, Митчелл — Эзе, Сарр — Нкетиа.

"Ипсвич" и так имеет кучу проблем, а теперь к ним добавилась еще одна кадровая, из-за которой "трактористы" рискуют оказаться в совсем плачевной ситуации. Получил повреждение и выбыл на неопределенный срок креативный игрок атакующей линии Омари Хатчинсон. С другой стороны, уже в этой игре в строй, возможно, вернутся Калвин Филлипс и Конор Чаплин, но на фоне потери лидера эти новости меркнут.

Ориентировочный состав "Ипсвич": Палмер — Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис — Мурси, Каюсте — Филоген, Бродхед, Кларк - Делап.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

Поверить в нынешний "Ипсвич" очень сложно. Складывается впечатление, что коллектив борется изо всех сил, но даже этого не хватает, чтобы цепляться за какие-то очки, и лишь дело времени, когда "трактористы" окончательно потеряют надежду на спасение.

С другой стороны, "Пэлас", который демонстрируют потрясающую форму с начала 2025 года. Препятствием для будущих побед может стать лишь недостаток мотивации, ведь забраться выше 11-й строчки - не слишком реальная цель, а сохранение в элите уже гарантировано.

Отдельно можно вспомнить о том, что свой кубковый матч подопечные Гласнера провели на два дня раньше соперника, без особых проблем одолев скромный "Миллуол"(3:1). А вот "Ипсвич" был вынужден провести на поле 120 минут и серию пенальти, по итогам которой все равно вылетел из турнира. В качестве прогноза мы бы рассмотрели чистую победу хозяев, но, при желании, можно задуматься над победой "Кристал Пэлас" в два и более мячей.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.