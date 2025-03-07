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Кристал Пэлас – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Ипсвичем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
08 марта. 17:00. "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Симон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
Нас с вами ждет битва команд, которые кардинально по-разному провели середину этого сезона АПЛ. Еще совсем недавно "Кристал Пэлас" находился рядом с "Ипсвичем" на дне турнирной таблицы, но прошло не так много времени, и сейчас подопечные Оливера Гласнера находятся в безопасности, оторвавшись от зоны вылета аж на 19 очков.
А вот гости так и не смогли преодолеть свой кризис, поэтому имеют в своем активны всего лишь 17 зачетных баллов. Турнирное положение не внушает особых надежд, а "трактористы" не могут победить в лиге с декабря. Сломают ли они эту неприятную тенденцию?
Новости "Кристал Пэлас"
8 побед в 10 последних матчах во всех турнирах - достойный результат даже для грандов. Но такие показатели имеет скромный "Пэлас", который на старте сезона был одним из претендентов на вылет. Однако Оливер Гласнер сумел грамотно перестроить свою команду и теперь "орлы" летят по дистанции не хуже фаворитов. И это не просто пафосные заявления. Только вдумайтесь, если взять конкретный отрезок в 10 туров, то больше очков, чем "Пэлас", сумели набрать лишь "Ливерпуль" и "Арсенал". Да и то на два и одно соответственно. Впечатляет? К тому же коллектив наконец-то справился со своей главной проблемой, которая бросалась в глаза осенью - неуверенной игрой на своем поле.
Новости "Ипсвич"
"Ипсвич" находится в очень трудном положении, но продолжает бороться. Более того, нельзя сказать, что от последних результатов коллектива веет абсолютной безнадежностью: в меньшинстве выстояли против "Астон Виллы" (1:1), могли забирать очки у "Ман Юнайтед" (2:3) и лишь по результатам серии пенальти уступили "Ноттингему"в Кубке (1:1 в основное и дополнительное время). Из откровенных провалов - лишь разгром от "Тоттенхэма" (1:4). Однако, к сожалению, за достойное сопротивление и борьбу очки не начисляются, поэтому турнирное положение "трактористов" ухудшается с каждым туром.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2
|"Арсенал"
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3
|Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4
|"Манчестер Сити"
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5
|"Челси"
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6
|"Ньюкасл"
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7
|"Борнмут"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9
|"Фулхэм"
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10
|"Астон Вилла"
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11
|Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12
|"Кристал Пэлас"
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13
|"Тоттенхэм"
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16
|Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17
|"Вулверхэмптон"
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18
|Ипсвич Таун
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19
|"Лестер Сити"
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20
|"Саутгемптон"
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
Очные встречи
03.12.2024 АПЛ "Ипсвич" 0:1 "Кристал Пэлас"
16.07.2022 тов. матч "Кристал Пэлас" 4:2 "Ипсвич"
24.07.2021 тов. матч "Ипсвич" 0:1 "Кристал Пэлас"
22.08.2017 Кубок Лиги "Кристал Пэлас" 2:1 "Ипсвич"
16.04.2013 АПЛ "Ипсвич" 3:0 "Кристал Пэлас"
Цифры и факты
- Хозяева поля играют осторожно и получают в среднем за игру ровно 2 желтые карточки. Гости же входят в топ-3 самых грубых команд лиги с показателем 2.5 "горчичника".
- Свою последнюю победу в АПЛ гости одержали 30 декабря прошлого года против "Челси" (2:0).
- "Кристал Пэлас" не слишком активно задействует фланги, поэтому даже в родных стенах в среднем подает лишь 4.9 угловых. "Ипсвич" на выезде имеет еще более скромные показатели - 3.8.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Лазарет хозяев не так давно пополнил ключевой форвард Жан-Филипп Матета, на счету которого 15+3 по системе гол+пас в этом сезоне. Подменять напарника, получившего ужасную травму головы в кубковом матче, должен Эдди Нкетиа. Ну а из-за перебора "горчичников" поединок пропустит еще и опорник Уилл Хьюз.
Ориентировочный состав "Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гехи — Муньос, Лерма, Уортон, Митчелл — Эзе, Сарр — Нкетиа.
"Ипсвич" и так имеет кучу проблем, а теперь к ним добавилась еще одна кадровая, из-за которой "трактористы" рискуют оказаться в совсем плачевной ситуации. Получил повреждение и выбыл на неопределенный срок креативный игрок атакующей линии Омари Хатчинсон. С другой стороны, уже в этой игре в строй, возможно, вернутся Калвин Филлипс и Конор Чаплин, но на фоне потери лидера эти новости меркнут.
Ориентировочный состав "Ипсвич": Палмер — Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис — Мурси, Каюсте — Филоген, Бродхед, Кларк - Делап.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Ипсвичем" от UA-Футбол
Поверить в нынешний "Ипсвич" очень сложно. Складывается впечатление, что коллектив борется изо всех сил, но даже этого не хватает, чтобы цепляться за какие-то очки, и лишь дело времени, когда "трактористы" окончательно потеряют надежду на спасение.
С другой стороны, "Пэлас", который демонстрируют потрясающую форму с начала 2025 года. Препятствием для будущих побед может стать лишь недостаток мотивации, ведь забраться выше 11-й строчки - не слишком реальная цель, а сохранение в элите уже гарантировано.
Отдельно можно вспомнить о том, что свой кубковый матч подопечные Гласнера провели на два дня раньше соперника, без особых проблем одолев скромный "Миллуол"(3:1). А вот "Ипсвич" был вынужден провести на поле 120 минут и серию пенальти, по итогам которой все равно вылетел из турнира. В качестве прогноза мы бы рассмотрели чистую победу хозяев, но, при желании, можно задуматься над победой "Кристал Пэлас" в два и более мячей.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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