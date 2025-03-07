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Брентфорд - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.25

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии

Брентфорд - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги встретятся соседи по турнирной таблице. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Астон Виллу". "Пчелы" попытаются наконец добыть долгожданную домашнюю победу, тогда как подопечные Унаи Эмери в свою очередь постараются получить положительный результат на выезде.

Новости "Брентфорда"

Команда Томаса Франка занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 38-ю очками и подходит к этому матчу хорошо отдохнув. Последний свой матч "пчелы" провели 26 февраля, сыграв вничью (1:1) с "Эвертоном" Виталия Миколенко.

Эта большая пауза также позволила вернуться капитану команды Кристиану Норгору, который отсутствовал из-за протокола сотрясения мозга. Теперь перед Томасом Франком стоит выбор - бросить Норгора сразу в бой, или довериться нашему Егору Ярмолюку, который отыграл весь прошлый матч. Решение узнаем уже завтра.

За последние 5 матчей "пчелы" одержали 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. Неплохая статистика, но стоит помнить, что поединок против "Эвертона" стал для "Брентфорда" седьмым подряд домашним матчем без побед - 5 поражений и 2 ничьи. Но вернемся все-таки к последним результатам. Лондонцы обыграли на выезде "Кристал Пэлас" (2:1), а после этого потерпели домашнее поражение от "Тоттенхэма" (0:2). Затем "пчелы" одержали выездные победы против "Вест Хэма" (1:0) и "Лестера" (4:0). Ну и, конечно, вышеупомянутая ничья дома против "Эвертона".

Брентфорд - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.25 - изображение 1

Новости "Астон Виллы"

Команда Унаи Эмери занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 42-очками. "Вилла" подходит к этому матчу с отличным настроением, ведь во вторник они одержали очень важную победу в 1/8 ЛЧ, одолев на выезде "Брюгге" (3:1).

Более того, до этого они одержали еще одну победу в матчах на вылет - 2:0 против "Кардиффа" в Кубке Англии. А вот что касается матчей лиги, то здесь у подопечных Эмери не все так хорошо, ведь они выиграли лишь одну из последних семи игр чемпионата, а на прошлой неделе вообще потерпели сокрушительное поражение в гостях от "Кристал Пэлас" (4:1), которое стало для них седьмым в последних девяти выездных матчах АПЛ. Единственную победу они добыли как раз за матч до этого, когда обыграли дома "Челси" (2:0). Также можно вспомнить неплохую ничью против "Ливерпуля" (2:2), но, опять же, это был матч в родных стенах. Теперь же их ждет выезд к "Брентфорду".

Брентфорд - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.25 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 28 20 7 1 66-26 67
2 Арсенал "Арсенал" 27 15 9 3 51-23 54
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 27 14 6 7 44-33 48
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 27 14 5 8 53-37 47
5 Челси "Челси" 27 13 7 7 52-36 46
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 27 13 5 9 46-38 44
7 Борнмут "Борнмут" 27 12 7 8 45-32 43
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 11 10 6 44-39 43
9 Фулхэм "Фулхэм" 27 11 9 7 40-36 42
10 Астон Вилла "Астон Вилла" 28 11 9 8 40-45 42
11 Брентфорд Брентфорд 27 11 5 11 48-43 38
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 27 9 9 9 35-33 36
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 27 10 3 14 53-39 33
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 27 9 6 12 33-39 33
15 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 27 9 6 12 32-47 33
16 Эвертон Эвертон 27 7 11 9 30-34 32
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 27 6 4 17 37-56 22
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 27 3 8 16 26-57 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 27 4 5 18 25-61 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 27 2 3 22 19-65 9

Личные встречи

04.12.24 АПЛ "Астон Вилла" - "Брентфорд" 3:1

06.04.24 АПЛ "Астон Вилла" - "Брентфорд" 3:3

17.12.23 АПЛ "Брентфорд" - "Астон Вилла" 1:2

30.07.23 КТМ "Астон Вилла" - "Брентфорд" 3:3

22.04.23 АПЛ "Брентфорд" - "Астон Вилла" 1:1

Цифры и факты

  • "Астон Вилла" забивала и пропускала в 20 матчах АПЛ в этом сезоне - больше, чем любая другая команда;
  • В пяти из последних шести встреч между этими командами было забито более 2.5 гола;
  • В шести из последних семи матчей АПЛ между "Брентфордом" и "Астон Виллой" обе команды забивали.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Франк не может рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри, Аарона Гики, Игоря Тьяго, Густаво Нуньеша, Зеппа ван ден Берга. У Эмери же будут отсутствовать Росс Баркли и Амаду Онана.

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен - Айер, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер - Ярмолюк, Янельт - Мбемо, Дамсгор, Шаде - Висса

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь - Камара, Тилеманс - Макгинн, Асенсио, Роджерс - Уоткинс

Трансляция матча
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Трансляція матчу Брентфорд – Астон Вілла
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.31
3.84
2.97
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Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

Обе забьют. "Брентфорд" хорошо отдохнул перед этим матчем и их задача не изменилась - нужно наконец добыть домашнюю победу, а значит надо забивать, тем более когда статистика в твою пользу - "пчелы" являются самой результативной командой дома в этом сезоне АПЛ, забив 30 голов в 14 матчах, тогда как только "Вулверхэмптон", "Лестер" и "Саутгемптон" пропустили больше выездных голов, чем "Астон Вилла" (27). Однако у "Виллы" немало качества и таланта в атаке, особенно после зимнего трансферного окна, поэтому вполне можно предположить, что и они свой гол найдут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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