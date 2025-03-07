Брентфорд - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.25

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

8 марта. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги встретятся соседи по турнирной таблице. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Астон Виллу". "Пчелы" попытаются наконец добыть долгожданную домашнюю победу, тогда как подопечные Унаи Эмери в свою очередь постараются получить положительный результат на выезде.

Новости "Брентфорда"

Команда Томаса Франка занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 38-ю очками и подходит к этому матчу хорошо отдохнув. Последний свой матч "пчелы" провели 26 февраля, сыграв вничью (1:1) с "Эвертоном" Виталия Миколенко.

Эта большая пауза также позволила вернуться капитану команды Кристиану Норгору, который отсутствовал из-за протокола сотрясения мозга. Теперь перед Томасом Франком стоит выбор - бросить Норгора сразу в бой, или довериться нашему Егору Ярмолюку, который отыграл весь прошлый матч. Решение узнаем уже завтра.

За последние 5 матчей "пчелы" одержали 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. Неплохая статистика, но стоит помнить, что поединок против "Эвертона" стал для "Брентфорда" седьмым подряд домашним матчем без побед - 5 поражений и 2 ничьи. Но вернемся все-таки к последним результатам. Лондонцы обыграли на выезде "Кристал Пэлас" (2:1), а после этого потерпели домашнее поражение от "Тоттенхэма" (0:2). Затем "пчелы" одержали выездные победы против "Вест Хэма" (1:0) и "Лестера" (4:0). Ну и, конечно, вышеупомянутая ничья дома против "Эвертона".