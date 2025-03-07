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Брентфорд - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 08.03.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
8 марта. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги встретятся соседи по турнирной таблице. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Астон Виллу". "Пчелы" попытаются наконец добыть долгожданную домашнюю победу, тогда как подопечные Унаи Эмери в свою очередь постараются получить положительный результат на выезде.
Новости "Брентфорда"
Команда Томаса Франка занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 38-ю очками и подходит к этому матчу хорошо отдохнув. Последний свой матч "пчелы" провели 26 февраля, сыграв вничью (1:1) с "Эвертоном" Виталия Миколенко.
Эта большая пауза также позволила вернуться капитану команды Кристиану Норгору, который отсутствовал из-за протокола сотрясения мозга. Теперь перед Томасом Франком стоит выбор - бросить Норгора сразу в бой, или довериться нашему Егору Ярмолюку, который отыграл весь прошлый матч. Решение узнаем уже завтра.
За последние 5 матчей "пчелы" одержали 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. Неплохая статистика, но стоит помнить, что поединок против "Эвертона" стал для "Брентфорда" седьмым подряд домашним матчем без побед - 5 поражений и 2 ничьи. Но вернемся все-таки к последним результатам. Лондонцы обыграли на выезде "Кристал Пэлас" (2:1), а после этого потерпели домашнее поражение от "Тоттенхэма" (0:2). Затем "пчелы" одержали выездные победы против "Вест Хэма" (1:0) и "Лестера" (4:0). Ну и, конечно, вышеупомянутая ничья дома против "Эвертона".
Новости "Астон Виллы"
Команда Унаи Эмери занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 42-очками. "Вилла" подходит к этому матчу с отличным настроением, ведь во вторник они одержали очень важную победу в 1/8 ЛЧ, одолев на выезде "Брюгге" (3:1).
Более того, до этого они одержали еще одну победу в матчах на вылет - 2:0 против "Кардиффа" в Кубке Англии. А вот что касается матчей лиги, то здесь у подопечных Эмери не все так хорошо, ведь они выиграли лишь одну из последних семи игр чемпионата, а на прошлой неделе вообще потерпели сокрушительное поражение в гостях от "Кристал Пэлас" (4:1), которое стало для них седьмым в последних девяти выездных матчах АПЛ. Единственную победу они добыли как раз за матч до этого, когда обыграли дома "Челси" (2:0). Также можно вспомнить неплохую ничью против "Ливерпуля" (2:2), но, опять же, это был матч в родных стенах. Теперь же их ждет выезд к "Брентфорду".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2
|"Арсенал"
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3
|Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4
|"Манчестер Сити"
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5
|"Челси"
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6
|"Ньюкасл"
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7
|"Борнмут"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9
|"Фулхэм"
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10
|"Астон Вилла"
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11
|Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12
|"Кристал Пэлас"
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13
|"Тоттенхэм"
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16
|Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17
|"Вулверхэмптон"
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18
|Ипсвич Таун
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19
|"Лестер Сити"
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20
|"Саутгемптон"
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
Личные встречи
04.12.24 АПЛ "Астон Вилла" - "Брентфорд" 3:1
06.04.24 АПЛ "Астон Вилла" - "Брентфорд" 3:3
17.12.23 АПЛ "Брентфорд" - "Астон Вилла" 1:2
30.07.23 КТМ "Астон Вилла" - "Брентфорд" 3:3
22.04.23 АПЛ "Брентфорд" - "Астон Вилла" 1:1
Цифры и факты
- "Астон Вилла" забивала и пропускала в 20 матчах АПЛ в этом сезоне - больше, чем любая другая команда;
- В пяти из последних шести встреч между этими командами было забито более 2.5 гола;
- В шести из последних семи матчей АПЛ между "Брентфордом" и "Астон Виллой" обе команды забивали.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Томас Франк не может рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри, Аарона Гики, Игоря Тьяго, Густаво Нуньеша, Зеппа ван ден Берга. У Эмери же будут отсутствовать Росс Баркли и Амаду Онана.
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен - Айер, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер - Ярмолюк, Янельт - Мбемо, Дамсгор, Шаде - Висса
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь - Камара, Тилеманс - Макгинн, Асенсио, Роджерс - Уоткинс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
Обе забьют. "Брентфорд" хорошо отдохнул перед этим матчем и их задача не изменилась - нужно наконец добыть домашнюю победу, а значит надо забивать, тем более когда статистика в твою пользу - "пчелы" являются самой результативной командой дома в этом сезоне АПЛ, забив 30 голов в 14 матчах, тогда как только "Вулверхэмптон", "Лестер" и "Саутгемптон" пропустили больше выездных голов, чем "Астон Вилла" (27). Однако у "Виллы" немало качества и таланта в атаке, особенно после зимнего трансферного окна, поэтому вполне можно предположить, что и они свой гол найдут.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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