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Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025
Обе команды имеют по два поражения в последних двух матчах, поэтому 3 очка для одной из них могут стать "глотком свежего воздуха"
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
9 марта. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В воскресенье, 9 марта состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом".
"Шпоры" попытаются отобрать очки у „вишен“, которой идут на седьмом месте в турнирной таблице. Гости же постараются реабилитироваться после двух подряд поражений в АПЛ и вернуться в пятерку лучших в лиге.
Новости Тоттенхэма
Команда Анге Постекоглу переживает сложный сезон. После обнадеживающего начала кампании и впечатляющей победы над "Манчестер Сити" (4:0) в декабре 2024 года, "шпоры" потеряли стабильность.
В четвертьфинале Кубка Англии "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле" на выезде со счетом 2:1, пропустив решающий гол в концовке, что привело к вылету из турнира. Впоследствии "шпоры" на домашнем поле одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" - 1:0. Далее "Тоттенхэм" обыграл "Ипсвич" (4:1) и провел один из лучших матчей в 2025 году.
Всего за этот календарный год "шпоры" выиграли лишь 2 из 6 выездных матчей в Премьер-лиге, а их последняя домашняя игра завершилась поражением от "Манчестер Сити" (0:1), что прервало серию из трех побед.
В Лиге Европы дела у "Тоттенхэма" идут не очень: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы подопечные Постекоглу уступили "АЗ Алкмар" на выезде 0:1. Далеко не лучшая статистика сейчас у команды по сравнению с началом сезона: "шпоры" забивают в среднем лишь 0.8 гола за домашний матч, что значительно ниже их показателя 2.5 голов в первых 10 играх сезона.
Новости Борнмута
"Борнмут" под руководством Андони Ираолы демонстрирует смешанную форму в последних пяти играх, включающих матчи Премьер-лиги и Кубка Англии.
Команда, занимающая 7-е место в Премьер-лиге и претендующая на европейские места, одержала три победы против "Эвертона" (2:0), "Саутгемптона" (3:1) и "Вулверхэмптона" (2:1 в овертайме Кубка Англии), но потерпела два поражения от "Вулвз" (0:1) и "Брайтона" (1:2).
В целом "вишни" набрали 9 очков из 15 возможных, показав сильный атакующий потенциал с 8 забитыми голами, среди которых выделяются выездные успехи, но также проявив уязвимость в защите, пропустив 6 мячей. Победа в полуфинале Кубка Англии над "Вулверхэмптоном" в дополнительное время подняла моральный дух, однако серия из двух подряд поражений в лиге может повлиять на уверенность перед игрой.
Победа "Борнмута" над "Тоттенхэмом" в первом круге (1:0) благодаря голу Дина Хейсена стала знаковой, ведь "вишни" могут впервые в истории сделать "дубль" над "шпорами" в рамках одного сезона Премьер-лиги.
Украинский защитник Илья Забарный, который является ключевым игроком обороны команды пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в игре против "Вулверхэмптона". Его отсутствие ослабит защитное звено, ведь именно Забарный часто стабилизирует игру в центре обороны.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2
|"Арсенал"
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3
|Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4
|"Манчестер Сити"
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5
|"Челси"
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6
|"Ньюкасл"
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7
|"Борнмут"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9
|"Фулхэм"
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10
|"Астон Вилла"
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11
|Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12
|"Кристал Пэлас"
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13
|"Тоттенхэм"
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16
|Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17
|"Вулверхэмптон"
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18
|Ипсвич Таун
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19
|"Лестер Сити"
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20
|"Саутгемптон"
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
Личные встречи
05.12.24 Борнмут — Тоттенхэм - 1:0 (АПЛ)
31.12.23 Тоттенхэм — Борнмут - 3:1 (АПЛ)
26.08.23 Борнмут — Тоттенхэм - 0:2 (АПЛ)
15.04.23 Тоттенхэм — Борнмут - 2:3 (АПЛ)
29.10.22 Борнмут — Тоттенхэм - 2:3 (АПЛ)
Цифры и факты
Тоттенхэм выиграл 6 из последних 7 домашних матчей против Борнмута во всех турнирах.
Тоттенхэм побеждал в основное время в 5 из последних 7 домашних матчей против Борнмута во всех турнирах.
В 6 из последних 7 домашних матчей "Тоттенхэма" против "Борнмута" во всех турнирах было больше 2,5 голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Тоттенхэма" три игрока находятся в лазарете. Потеря Драгушина на весь сезон заставляет команду искать стабильность в защите, где возвращение Микки ван де Вена и Кристиана Ромеро может помочь. Кулушевски, как один из самых стабильных игроков тоже не поможет команде, а отсутствие Ришарлисона усложняет ротацию.
Анге Постекоглу имеет опытных футболистов в составе, поэтому они смогут компенсировать отсутствие этих игроков.
"Борнмут" сталкивается с кадровыми трудностями из-за травм четырех ключевых игроков. Маркос Сенеси выбыл из-за травмы бедра, Энес Унал также травмирован и не поможет команде, Адам Смит получил повреждение колена, а Илья Забарный пропускает игру из-за дисквалификации.
"Тоттенхэм" - 4-3-3: Викарио — Порро, Ромеро, Вен, Спенс — Мэддисон, Бентанкур, Сарр — Джонсон, Тель, Сон Хын Мин
"Борнмут" - 4-2-3-1: Кепа — Кук, Гилл, Гейсен, Керкез — Адамс, Скотт — Семенио, Клюйверт, Брукс — Эванилсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" от UA-Футбол
Н - 1:1. Хотя в последних очных встречах "Тоттенхэм" чаще одерживал победу и все же результаты "Борнмута" в этом сезоне являются более стабильными. "Шпоры" занимают 13 место в турнирной таблице и будут пытаться всеми силами добыть очки.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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