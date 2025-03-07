Тоттенхэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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В воскресенье, 9 марта состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом".

"Шпоры" попытаются отобрать очки у „вишен“, которой идут на седьмом месте в турнирной таблице. Гости же постараются реабилитироваться после двух подряд поражений в АПЛ и вернуться в пятерку лучших в лиге.

Новости Тоттенхэма

Команда Анге Постекоглу переживает сложный сезон. После обнадеживающего начала кампании и впечатляющей победы над "Манчестер Сити" (4:0) в декабре 2024 года, "шпоры" потеряли стабильность.

В четвертьфинале Кубка Англии "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле" на выезде со счетом 2:1, пропустив решающий гол в концовке, что привело к вылету из турнира. Впоследствии "шпоры" на домашнем поле одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" - 1:0. Далее "Тоттенхэм" обыграл "Ипсвич" (4:1) и провел один из лучших матчей в 2025 году.

Всего за этот календарный год "шпоры" выиграли лишь 2 из 6 выездных матчей в Премьер-лиге, а их последняя домашняя игра завершилась поражением от "Манчестер Сити" (0:1), что прервало серию из трех побед.

В Лиге Европы дела у "Тоттенхэма" идут не очень: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы подопечные Постекоглу уступили "АЗ Алкмар" на выезде 0:1. Далеко не лучшая статистика сейчас у команды по сравнению с началом сезона: "шпоры" забивают в среднем лишь 0.8 гола за домашний матч, что значительно ниже их показателя 2.5 голов в первых 10 играх сезона.

Новости Борнмута

"Борнмут" под руководством Андони Ираолы демонстрирует смешанную форму в последних пяти играх, включающих матчи Премьер-лиги и Кубка Англии.

Команда, занимающая 7-е место в Премьер-лиге и претендующая на европейские места, одержала три победы против "Эвертона" (2:0), "Саутгемптона" (3:1) и "Вулверхэмптона" (2:1 в овертайме Кубка Англии), но потерпела два поражения от "Вулвз" (0:1) и "Брайтона" (1:2).

В целом "вишни" набрали 9 очков из 15 возможных, показав сильный атакующий потенциал с 8 забитыми голами, среди которых выделяются выездные успехи, но также проявив уязвимость в защите, пропустив 6 мячей. Победа в полуфинале Кубка Англии над "Вулверхэмптоном" в дополнительное время подняла моральный дух, однако серия из двух подряд поражений в лиге может повлиять на уверенность перед игрой.

Победа "Борнмута" над "Тоттенхэмом" в первом круге (1:0) благодаря голу Дина Хейсена стала знаковой, ведь "вишни" могут впервые в истории сделать "дубль" над "шпорами" в рамках одного сезона Премьер-лиги.

Украинский защитник Илья Забарный, который является ключевым игроком обороны команды пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в игре против "Вулверхэмптона". Его отсутствие ослабит защитное звено, ведь именно Забарный часто стабилизирует игру в центре обороны.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.12.24 Борнмут — Тоттенхэм - 1:0 (АПЛ)

31.12.23 Тоттенхэм — Борнмут - 3:1 (АПЛ)

26.08.23 Борнмут — Тоттенхэм - 0:2 (АПЛ)

15.04.23 Тоттенхэм — Борнмут - 2:3 (АПЛ)

29.10.22 Борнмут — Тоттенхэм - 2:3 (АПЛ)

Цифры и факты

Тоттенхэм выиграл 6 из последних 7 домашних матчей против Борнмута во всех турнирах.

Тоттенхэм побеждал в основное время в 5 из последних 7 домашних матчей против Борнмута во всех турнирах.

В 6 из последних 7 домашних матчей "Тоттенхэма" против "Борнмута" во всех турнирах было больше 2,5 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Тоттенхэма" три игрока находятся в лазарете. Потеря Драгушина на весь сезон заставляет команду искать стабильность в защите, где возвращение Микки ван де Вена и Кристиана Ромеро может помочь. Кулушевски, как один из самых стабильных игроков тоже не поможет команде, а отсутствие Ришарлисона усложняет ротацию.

Анге Постекоглу имеет опытных футболистов в составе, поэтому они смогут компенсировать отсутствие этих игроков.

"Борнмут" сталкивается с кадровыми трудностями из-за травм четырех ключевых игроков. Маркос Сенеси выбыл из-за травмы бедра, Энес Унал также травмирован и не поможет команде, Адам Смит получил повреждение колена, а Илья Забарный пропускает игру из-за дисквалификации.

"Тоттенхэм" - 4-3-3: Викарио — Порро, Ромеро, Вен, Спенс — Мэддисон, Бентанкур, Сарр — Джонсон, Тель, Сон Хын Мин

"Борнмут" - 4-2-3-1: Кепа — Кук, Гилл, Гейсен, Керкез — Адамс, Скотт — Семенио, Клюйверт, Брукс — Эванилсон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" от UA-Футбол

Н - 1:1. Хотя в последних очных встречах "Тоттенхэм" чаще одерживал победу и все же результаты "Борнмута" в этом сезоне являются более стабильными. "Шпоры" занимают 13 место в турнирной таблице и будут пытаться всеми силами добыть очки.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.