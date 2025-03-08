Вулверхэмптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.03.2025

Английская Премьер-лига, 28 тур

8 марта, 22:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Волки" и "ириски" расположились на соседних местах в турнирке, но это не значит, что они конкуренты. Разрыв между ними составляет целых 10 очков – это 45% от заработанных зачетных баллов "Вулверхэмптоном" за предыдущие 27 туров. И цели у команды четкие. По крайней мере, в "вулвз": они борются за выживание. А "Эвертон" пытается шаг за шагом подняться выше.

Новости Вулверхэмптона

В минувшие выходные "волки" провели изнурительный матч в Кубке Англии против "Борнмута". 120-минутное противостояние, которое переросло в серию пенальти, в итоге завершилось вылетом "Вулверхэмптона" из турнира. Теперь впереди только АПЛ, и именно на ней можно и следует сконцентрироваться. Ведь отрыв от зоны вылета хоть и есть (пять очков), но "Ипсвич" и "Лестер" дышат в спину.

За последние четыре тура подопечные Перейры победили дважды. Соперники были довольно непростые, но сначала "вулвз" взяли верх над "Астон Виллой", а потом еще и "Борнмут" победили. Во втором случае явно помогло удаление Забарного, но три очка – это три очка. В других двух поединках – против “Ливерпуля” и “Фулхэма” – были зафиксированы минимальные поражения, но с положительной игрой от “волков”.

Кадры хозяев

Одним из моторчиков этих достойных результатов был Матеус Кунья, но сегодня он не сыграет. В кубковом противостоянии он был удален на 120 минуте прямой красной, так что сможет сыграть минимум 5 апреля. Также лазарет, как обычно, переполнен. Там находятся Чивоме, Гонсалес, Москера, Калайджич и Гомеш.

Новости Эвертона

Уж разве что ленивый не говорил о том, что приход Мойеса, так сказать, придал дополнительного вкуса "ирискам". Они довольно уверенно идут по своему пути, и за последнее время ощутимой неудачей был разве что вылет из Кубка Англии. Там "Эвертон", кстати, также уступил "Борнмуту". Это был первый провал шотландского наставника по возвращении в Ливерпуль. Если это можно назвать "провалом"...

Ведь параллельно команда выстрелила в АПЛ. В последних семи матчах чемпионата "Эвертон" не проиграл, четыре из них – выиграл. И это были встречи от команд уровня “Ливерпуля” до “Лестера”. По показателям результатов последних пяти матчей "ириски" идут на четвертом месте в АПЛ. Крайний поединок они провели против “Брентфорда”. Настолько была равна игра на поле, что таким же в итоге получился и результат на табло.

Кадры гостей

Дисквалифицированных у “Эвертона” нет, но потерь не меньше, чем у сегодняшнего соперника. Даже больше. Калверт-Льюин, Мангала, Макнил, Ндиае, Броя – вне игры. Разве что у Коулмена есть шансы восстановиться до игры, но его еще ожидают обследования и соответствующие тесты.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Эвертона

Последние пять личных встреч хозяев

01.03. Борнмут – Вулверхэмптон 1:1 (п. 5:4) (Кубок Англии)

25.02. Вулверхэмптон – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

22.02. Борнмут – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

16.02. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

09.02. Блэкберн – Вулверхэмптон 0:2 (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч гостей

26.02. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)

22.02. Эвертон – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

15.02. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)

12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

08.02. Эвертон – Борнмут 0:2 (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч между соперниками

04.12.24. Эвертон – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)

30.12.23. Вулверхэмптон – Эвертон 3:0 (АПЛ)

26.08.23. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

20.05.23. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1 (АПЛ)

26.12.22. Эвертон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 28 20 7 1 66-26 67 2 "Арсенал" 27 15 9 3 51-23 54 3 Ноттингем Форест 27 14 6 7 44-33 48 4 "Манчестер Сити" 27 14 5 8 53-37 47 5 "Челси" 27 13 7 7 52-36 46 6 "Ньюкасл" 27 13 5 9 46-38 44 7 "Борнмут" 27 12 7 8 45-32 43 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 11 10 6 44-39 43 9 "Фулхэм" 27 11 9 7 40-36 42 10 "Астон Вилла" 28 11 9 8 40-45 42 11 Брентфорд 27 11 5 11 48-43 38 12 "Кристал Пэлас" 27 9 9 9 35-33 36 13 "Тоттенхэм" 27 10 3 14 53-39 33 14 "Манчестер Юнайтед" 27 9 6 12 33-39 33 15 "Вест Хэм Юнайтед" 27 9 6 12 32-47 33 16 Эвертон 27 7 11 9 30-34 32 17 "Вулверхэмптон" 27 6 4 17 37-56 22 18 Ипсвич Таун 27 3 8 16 26-57 17 19 "Лестер Сити" 27 4 5 18 25-61 17 20 "Саутгемптон" 27 2 3 22 19-65 9

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Эвертон

Прогноз матча Вулверхэмптон – Эвертон от UA-Football

Прошло уже полтора месяца, как "ириски" не проигрывали с Миколенком в составе. Виталий недавно получил отличие за достижение отметки в 100 матчей в АПЛ, а сегодня готов провести свой 101 поединок. И дело не только в Миколенке: спрогрессировала вся команда. Но и "волки" сейчас далеко не мальчики для избиения, пусть и сегодня не будет лидера атаки Куньи. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,95).