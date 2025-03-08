Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.03.2025
Встреча соседей по турнирной таблице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 28 тур
8 марта, 22:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая трансляция: Setanta Sports
"Волки" и "ириски" расположились на соседних местах в турнирке, но это не значит, что они конкуренты. Разрыв между ними составляет целых 10 очков – это 45% от заработанных зачетных баллов "Вулверхэмптоном" за предыдущие 27 туров. И цели у команды четкие. По крайней мере, в "вулвз": они борются за выживание. А "Эвертон" пытается шаг за шагом подняться выше.
Новости Вулверхэмптона
В минувшие выходные "волки" провели изнурительный матч в Кубке Англии против "Борнмута". 120-минутное противостояние, которое переросло в серию пенальти, в итоге завершилось вылетом "Вулверхэмптона" из турнира. Теперь впереди только АПЛ, и именно на ней можно и следует сконцентрироваться. Ведь отрыв от зоны вылета хоть и есть (пять очков), но "Ипсвич" и "Лестер" дышат в спину.
За последние четыре тура подопечные Перейры победили дважды. Соперники были довольно непростые, но сначала "вулвз" взяли верх над "Астон Виллой", а потом еще и "Борнмут" победили. Во втором случае явно помогло удаление Забарного, но три очка – это три очка. В других двух поединках – против “Ливерпуля” и “Фулхэма” – были зафиксированы минимальные поражения, но с положительной игрой от “волков”.
Кадры хозяев
Одним из моторчиков этих достойных результатов был Матеус Кунья, но сегодня он не сыграет. В кубковом противостоянии он был удален на 120 минуте прямой красной, так что сможет сыграть минимум 5 апреля. Также лазарет, как обычно, переполнен. Там находятся Чивоме, Гонсалес, Москера, Калайджич и Гомеш.
Новости Эвертона
Уж разве что ленивый не говорил о том, что приход Мойеса, так сказать, придал дополнительного вкуса "ирискам". Они довольно уверенно идут по своему пути, и за последнее время ощутимой неудачей был разве что вылет из Кубка Англии. Там "Эвертон", кстати, также уступил "Борнмуту". Это был первый провал шотландского наставника по возвращении в Ливерпуль. Если это можно назвать "провалом"...
Ведь параллельно команда выстрелила в АПЛ. В последних семи матчах чемпионата "Эвертон" не проиграл, четыре из них – выиграл. И это были встречи от команд уровня “Ливерпуля” до “Лестера”. По показателям результатов последних пяти матчей "ириски" идут на четвертом месте в АПЛ. Крайний поединок они провели против “Брентфорда”. Настолько была равна игра на поле, что таким же в итоге получился и результат на табло.
Кадры гостей
Дисквалифицированных у “Эвертона” нет, но потерь не меньше, чем у сегодняшнего соперника. Даже больше. Калверт-Льюин, Мангала, Макнил, Ндиае, Броя – вне игры. Разве что у Коулмена есть шансы восстановиться до игры, но его еще ожидают обследования и соответствующие тесты.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Эвертона
Последние пять личных встреч хозяев
- 01.03. Борнмут – Вулверхэмптон 1:1 (п. 5:4) (Кубок Англии)
- 25.02. Вулверхэмптон – Фулхэм 1:2 (АПЛ)
- 22.02. Борнмут – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
- 16.02. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 09.02. Блэкберн – Вулверхэмптон 0:2 (Кубок Англии)
Последние пять личных встреч гостей
- 26.02. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 22.02. Эвертон – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
- 15.02. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)
- 12.02. Эвертон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 08.02. Эвертон – Борнмут 0:2 (Кубок Англии)
Последние пять личных встреч между соперниками
04.12.24. Эвертон – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)
30.12.23. Вулверхэмптон – Эвертон 3:0 (АПЛ)
26.08.23. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
20.05.23. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1 (АПЛ)
26.12.22. Эвертон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2
|
"Арсенал"
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3
|
Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4
|
"Манчестер Сити"
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5
|
"Челси"
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6
|
"Ньюкасл"
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7
|
"Борнмут"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9
|
"Фулхэм"
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10
|
"Астон Вилла"
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11
|
Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12
|
"Кристал Пэлас"
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13
|
"Тоттенхэм"
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16
|
Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17
|
"Вулверхэмптон"
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18
|
Ипсвич Таун
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19
|
"Лестер Сити"
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Эвертон
Прогноз матча Вулверхэмптон – Эвертон от UA-Football
Прошло уже полтора месяца, как "ириски" не проигрывали с Миколенком в составе. Виталий недавно получил отличие за достижение отметки в 100 матчей в АПЛ, а сегодня готов провести свой 101 поединок. И дело не только в Миколенке: спрогрессировала вся команда. Но и "волки" сейчас далеко не мальчики для избиения, пусть и сегодня не будет лидера атаки Куньи. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,95).
Популярное сейчас
- Президент Колоса уволил Поздеева, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба, - СМИ
- С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
- Не лишняя пятерка для сборной. Футболисты УПЛ, на которых Сергею Реброву пора обратить внимание
- Брайтон – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 28 тура АПЛ на 08.03.2025
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ