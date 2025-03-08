Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Второй подряд матч для "Челси", который они обязаны выигрывать, если действительно планируют бороться за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Неделю назад играли против главного аутсайдера лиги "Саутгемптона", а теперь против второго главного аутсайдера с 19 места, "Лестера". Кажется, что тут еще обсуждать, все понятно и кто победит также в принципе понятно, но все ли настолько очевидно?

Новости "Челси"

С одной стороны, команда Марески выиграла два матча подряд, сначала в рамках АПЛ, а затем и в Лиге Конференций, однако соперники были такого уровня, что сомнения по поводу качества их игры все еще остаются. Трудно говорить о реальном выходе из кризиса, когда нет соперника, который всерьез мог бы проверить их умения.

За последние 5 матчей на счету лондонцев 3 поражения и 2 победы. И здесь все прямо четко прослеживается. Сначала было три поражения: дважды проиграли "Брайтону" (1:2 и 0:3), а затем на последних минутах упустили ничью против "Астон Виллы" (1:2).

И после такого катастрофического отрезка наконец вернулись к победам, когда обыграли "Саутгемптон" (4:0) и "Копенгаген" (2:1). Но здесь нельзя не говорить о слабости соперников. "Лестер" выглядит также слабым пока соперником, поэтому даже в случае победы здесь говорить о выходе из кризиса будет крайне рано. А этот матч еще и надо выиграть, что не так просто, учитывая нынешнее состояние коллектива.

Новости "Лестера"

Подопечные Руда ван Нистелроя в глубокой депрессии и кризисе, по-другому описать положение вещей в "Лестере" просто невозможно. Они проигрывают матч за матчем, особо не показывают себя в атаке и проваливаются в обороне. Уже несколько недель подряд среди болельщиков есть мнение, что нужно назначать кризисного менеджера на конец сезона, который попытается спасти команду от вылета. Пока что у Руда вообще не получается.

За последние 5 матчей на счету "лис" 5 поражений. Вот буквально каждый матч проигран. 4 матча в рамках АПЛ, и еще 1 в рамках Кубка Англии. Вылетели из Кубка против "Манчестер Юнайтед" (1:2) и там в принципе еще получился неплохой матч, который можно занести им в актив.

А дальше "лисы" проигрывали в рамках АПЛ "Эвертону" (0:4), там их разбили без шансов, оборона полностью провалилась. Также проиграли "Арсеналу" (0:2), хотя там долго держались без пропущенных голов. Впоследствии их разбил "Брентфорд" (0:4), а в прошлом туре уступили "Вест Хэму" (0:2). Они не могут отличиться хотя бы голом в последних 4 матчах АПЛ.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.11.24 АПЛ "Лестер" — "Челси" 1:2

17.03.24 КА "Челси" — "Лестер" 4:2

11.03.23 АПЛ "Лестер" — "Челси" 1:3

27.08.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 2:1

19.05.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 1:1

Цифры и факты

"Лестер" проиграл 11 из последних 12 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 7 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Лестер" пропускал как минимум 2 гола в 12 из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ситуация с травмами пока что у "Челси" плохая, но понемногу все налаживается. Не могут сыграть из-за травм Николя Джексон, Марк Гию и Нони Мадуэке. Майеж наверняка не сможет сыграть и Ромео Лавия. Также дисквалификация у Михаила Мудрика, точнее отстранение от футбола на время расследования. Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиль недавно вернулись к тренировкам.

Что касается Руда ван Нистелроя, то у него проблем меньше, пока травмированы только два футболиста, хотя они важны. Абдул Фатаву и Рикарду Перейра не смогут сыграть в этом матче.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету

"Лестер", 4-2-3-1: Хермансен — Джастин, Фас, Вестергор, Кристиансен — Ндиди, Сумаре — Буонанотте, Эль-Каннус, Мавидиди — Варди

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Лестером" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Да, мы не будем отходить от того, что прогнозируют все вокруг. Здесь действительно трудно увидеть что-то, кроме победы "Челси", несмотря на проблемы лондонского коллектива. Вот только мы убеждены, что без пропущенного гола Йоргенсен поле не покинет. Поэтому победа хозяев, но с пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.