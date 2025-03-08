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Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Лестером" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
9 марта. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Второй подряд матч для "Челси", который они обязаны выигрывать, если действительно планируют бороться за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Неделю назад играли против главного аутсайдера лиги "Саутгемптона", а теперь против второго главного аутсайдера с 19 места, "Лестера". Кажется, что тут еще обсуждать, все понятно и кто победит также в принципе понятно, но все ли настолько очевидно?
Новости "Челси"
С одной стороны, команда Марески выиграла два матча подряд, сначала в рамках АПЛ, а затем и в Лиге Конференций, однако соперники были такого уровня, что сомнения по поводу качества их игры все еще остаются. Трудно говорить о реальном выходе из кризиса, когда нет соперника, который всерьез мог бы проверить их умения.
За последние 5 матчей на счету лондонцев 3 поражения и 2 победы. И здесь все прямо четко прослеживается. Сначала было три поражения: дважды проиграли "Брайтону" (1:2 и 0:3), а затем на последних минутах упустили ничью против "Астон Виллы" (1:2).
И после такого катастрофического отрезка наконец вернулись к победам, когда обыграли "Саутгемптон" (4:0) и "Копенгаген" (2:1). Но здесь нельзя не говорить о слабости соперников. "Лестер" выглядит также слабым пока соперником, поэтому даже в случае победы здесь говорить о выходе из кризиса будет крайне рано. А этот матч еще и надо выиграть, что не так просто, учитывая нынешнее состояние коллектива.
Новости "Лестера"
Подопечные Руда ван Нистелроя в глубокой депрессии и кризисе, по-другому описать положение вещей в "Лестере" просто невозможно. Они проигрывают матч за матчем, особо не показывают себя в атаке и проваливаются в обороне. Уже несколько недель подряд среди болельщиков есть мнение, что нужно назначать кризисного менеджера на конец сезона, который попытается спасти команду от вылета. Пока что у Руда вообще не получается.
За последние 5 матчей на счету "лис" 5 поражений. Вот буквально каждый матч проигран. 4 матча в рамках АПЛ, и еще 1 в рамках Кубка Англии. Вылетели из Кубка против "Манчестер Юнайтед" (1:2) и там в принципе еще получился неплохой матч, который можно занести им в актив.
А дальше "лисы" проигрывали в рамках АПЛ "Эвертону" (0:4), там их разбили без шансов, оборона полностью провалилась. Также проиграли "Арсеналу" (0:2), хотя там долго держались без пропущенных голов. Впоследствии их разбил "Брентфорд" (0:4), а в прошлом туре уступили "Вест Хэму" (0:2). Они не могут отличиться хотя бы голом в последних 4 матчах АПЛ.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|28
|20
|7
|1
|66-26
|67
|2
|"Арсенал"
|27
|15
|9
|3
|51-23
|54
|3
|Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44-33
|48
|4
|"Манчестер Сити"
|27
|14
|5
|8
|53-37
|47
|5
|"Челси"
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|6
|"Ньюкасл"
|27
|13
|5
|9
|46-38
|44
|7
|"Борнмут"
|27
|12
|7
|8
|45-32
|43
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|11
|10
|6
|44-39
|43
|9
|"Фулхэм"
|27
|11
|9
|7
|40-36
|42
|10
|"Астон Вилла"
|28
|11
|9
|8
|40-45
|42
|11
|Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48-43
|38
|12
|"Кристал Пэлас"
|27
|9
|9
|9
|35-33
|36
|13
|"Тоттенхэм"
|27
|10
|3
|14
|53-39
|33
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|33-39
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|27
|9
|6
|12
|32-47
|33
|16
|Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30-34
|32
|17
|"Вулверхэмптон"
|27
|6
|4
|17
|37-56
|22
|18
|Ипсвич Таун
|27
|3
|8
|16
|26-57
|17
|19
|"Лестер Сити"
|27
|4
|5
|18
|25-61
|17
|20
|"Саутгемптон"
|27
|2
|3
|22
|19-65
|9
Личные встречи
23.11.24 АПЛ "Лестер" — "Челси" 1:2
17.03.24 КА "Челси" — "Лестер" 4:2
11.03.23 АПЛ "Лестер" — "Челси" 1:3
27.08.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 2:1
19.05.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 1:1
Цифры и факты
- "Лестер" проиграл 11 из последних 12 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних 7 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Лестер" пропускал как минимум 2 гола в 12 из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ситуация с травмами пока что у "Челси" плохая, но понемногу все налаживается. Не могут сыграть из-за травм Николя Джексон, Марк Гию и Нони Мадуэке. Майеж наверняка не сможет сыграть и Ромео Лавия. Также дисквалификация у Михаила Мудрика, точнее отстранение от футбола на время расследования. Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиль недавно вернулись к тренировкам.
Что касается Руда ван Нистелроя, то у него проблем меньше, пока травмированы только два футболиста, хотя они важны. Абдул Фатаву и Рикарду Перейра не смогут сыграть в этом матче.
"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету
"Лестер", 4-2-3-1: Хермансен — Джастин, Фас, Вестергор, Кристиансен — Ндиди, Сумаре — Буонанотте, Эль-Каннус, Мавидиди — Варди
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Лестером" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. Да, мы не будем отходить от того, что прогнозируют все вокруг. Здесь действительно трудно увидеть что-то, кроме победы "Челси", несмотря на проблемы лондонского коллектива. Вот только мы убеждены, что без пропущенного гола Йоргенсен поле не покинет. Поэтому победа хозяев, но с пропущенным голом.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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