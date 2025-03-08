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Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Лестером" в рамках чемпионата Англии

Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Второй подряд матч для "Челси", который они обязаны выигрывать, если действительно планируют бороться за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Неделю назад играли против главного аутсайдера лиги "Саутгемптона", а теперь против второго главного аутсайдера с 19 места, "Лестера". Кажется, что тут еще обсуждать, все понятно и кто победит также в принципе понятно, но все ли настолько очевидно?

Содержание

Новости "Челси"

С одной стороны, команда Марески выиграла два матча подряд, сначала в рамках АПЛ, а затем и в Лиге Конференций, однако соперники были такого уровня, что сомнения по поводу качества их игры все еще остаются. Трудно говорить о реальном выходе из кризиса, когда нет соперника, который всерьез мог бы проверить их умения.

За последние 5 матчей на счету лондонцев 3 поражения и 2 победы. И здесь все прямо четко прослеживается. Сначала было три поражения: дважды проиграли "Брайтону" (1:2 и 0:3), а затем на последних минутах упустили ничью против "Астон Виллы" (1:2).

И после такого катастрофического отрезка наконец вернулись к победам, когда обыграли "Саутгемптон" (4:0) и "Копенгаген" (2:1). Но здесь нельзя не говорить о слабости соперников. "Лестер" выглядит также слабым пока соперником, поэтому даже в случае победы здесь говорить о выходе из кризиса будет крайне рано. А этот матч еще и надо выиграть, что не так просто, учитывая нынешнее состояние коллектива.

Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025 - изображение 1

Новости "Лестера"

Подопечные Руда ван Нистелроя в глубокой депрессии и кризисе, по-другому описать положение вещей в "Лестере" просто невозможно. Они проигрывают матч за матчем, особо не показывают себя в атаке и проваливаются в обороне. Уже несколько недель подряд среди болельщиков есть мнение, что нужно назначать кризисного менеджера на конец сезона, который попытается спасти команду от вылета. Пока что у Руда вообще не получается.

За последние 5 матчей на счету "лис" 5 поражений. Вот буквально каждый матч проигран. 4 матча в рамках АПЛ, и еще 1 в рамках Кубка Англии. Вылетели из Кубка против "Манчестер Юнайтед" (1:2) и там в принципе еще получился неплохой матч, который можно занести им в актив.

А дальше "лисы" проигрывали в рамках АПЛ "Эвертону" (0:4), там их разбили без шансов, оборона полностью провалилась. Также проиграли "Арсеналу" (0:2), хотя там долго держались без пропущенных голов. Впоследствии их разбил "Брентфорд" (0:4), а в прошлом туре уступили "Вест Хэму" (0:2). Они не могут отличиться хотя бы голом в последних 4 матчах АПЛ.

Челси – Лестер. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 28 20 7 1 66-26 67
2 Арсенал "Арсенал" 27 15 9 3 51-23 54
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 27 14 6 7 44-33 48
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 27 14 5 8 53-37 47
5 Челси "Челси" 27 13 7 7 52-36 46
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 27 13 5 9 46-38 44
7 Борнмут "Борнмут" 27 12 7 8 45-32 43
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 11 10 6 44-39 43
9 Фулхэм "Фулхэм" 27 11 9 7 40-36 42
10 Астон Вилла "Астон Вилла" 28 11 9 8 40-45 42
11 Брентфорд Брентфорд 27 11 5 11 48-43 38
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 27 9 9 9 35-33 36
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 27 10 3 14 53-39 33
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 27 9 6 12 33-39 33
15 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 27 9 6 12 32-47 33
16 Эвертон Эвертон 27 7 11 9 30-34 32
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 27 6 4 17 37-56 22
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 27 3 8 16 26-57 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 27 4 5 18 25-61 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 27 2 3 22 19-65 9

Личные встречи

23.11.24 АПЛ "Лестер" — "Челси" 1:2

17.03.24 КА "Челси" — "Лестер" 4:2

11.03.23 АПЛ "Лестер" — "Челси" 1:3

27.08.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 2:1

19.05.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 1:1

Цифры и факты

  • "Лестер" проиграл 11 из последних 12 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • В последних 7 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Лестер" пропускал как минимум 2 гола в 12 из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ситуация с травмами пока что у "Челси" плохая, но понемногу все налаживается. Не могут сыграть из-за травм Николя Джексон, Марк Гию и Нони Мадуэке. Майеж наверняка не сможет сыграть и Ромео Лавия. Также дисквалификация у Михаила Мудрика, точнее отстранение от футбола на время расследования. Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиль недавно вернулись к тренировкам.

Что касается Руда ван Нистелроя, то у него проблем меньше, пока травмированы только два футболиста, хотя они важны. Абдул Фатаву и Рикарду Перейра не смогут сыграть в этом матче.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету

"Лестер", 4-2-3-1: Хермансен — Джастин, Фас, Вестергор, Кристиансен — Ндиди, Сумаре — Буонанотте, Эль-Каннус, Мавидиди — Варди

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.22
7.70
12.50
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Прогноз на матч между "Челси" и "Лестером" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Да, мы не будем отходить от того, что прогнозируют все вокруг. Здесь действительно трудно увидеть что-то, кроме победы "Челси", несмотря на проблемы лондонского коллектива. Вот только мы убеждены, что без пропущенного гола Йоргенсен поле не покинет. Поэтому победа хозяев, но с пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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