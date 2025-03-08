Манчестер Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.03.2025

Английская Премьер-лига, 28 тур

9 марта, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Команды, которые снова не смогли. Очередной сезон для болельщиков обоих коллективов, которые ожидали чуда от своих любимцев, но его скорее всего не произойдет. "Манчестер Юнайтед" имеет целью хотя бы не вылететь, "Арсенал" вряд ли уже сможет сразиться за чемпионство. В этом сезоне они уже дважды встречались в очных поединках и победители были разными. Кто же в этот раз будет сильнее?

Новости Манчестер Юнайтед

Недавно в соцсетях завирусился блоггер, который пообещавший в следующий раз постричься, когда "красные дьяволы" выиграют пять раз подряд. Пока этот парень становится все более похожим на Фелаини, пока Sky Sports параллельно берет у него интервью, "Ман Юнайтед" почти каждую неделю отделяет его от похода к парикмахеру.

За последние пять матчей манкунианцы выиграли всего один. Это был какой-то бешеный поединок против команды из зоны вылета "Ипсвича". Все-таки на морально-волевых подопечные Аморима забрали тогда три очка. А после этого вылетели из Кубка Англии от "Фулхэма", далее – сыграли вничью в Лиге Европы против "Реала Сосьедад". И именно результат 1:1 в Испании против басков – это еще хорошее достижение. При довольно равной игре МЮ пропустил только с пенальти. Но все же оставил достаточно хорошие шансы на проход в 1/4 финала.

Кадры хозяев

В лазарете манкунианцев, как обычно, аншлаг. Там находятся сразу восемь футболистов: Хитон, Баиндир, Диалло, Мейну, Эванс, Мартинес, Маунт и Шоу. Также под вопросом Харри Магуайр, который пропустил последний матч против "Реала Сосьедад" из-за травмы.

Новости Арсенала

Результаты "канониров" в рамках чемпионата тоже не лучшие. Все-таки давление гонки за титул "Арсенал" не выдержало. Сейчас разрыв между лондонцами и “Ливерпулем” составляет 16 зачетных пунктов. У подопечных Артеты есть еще два матча в запасе, однако, чтобы догнать, нужно прогрессировать. А о "канонирах" такое нельзя сказать.

За последние два тура чемпионата Англии “Арсенал” заработал одно очко из шести возможных. Сначала "канониры" дома проиграли "Вест Хэму". Затем – сыграли вничью с "Ноттингемом". И главное, что за эти два поединка подопечные Артеты не только не забили, но и нанесли всего лишь два удара в створ чужих ворот. А вот в матче еврокубков просто поиздевались над ПСВ. В Эйндховене “Арсенал” забил семь голов и просто вынес нидерландскую команду из турнира уже после первого поединка 1/8 финала. Но это и является показателем текущего уровня команды: нестабильность – главная фишка "канониров" сейчас.

Кадры гостей

У Арсенала потерь меньше, но они все равно есть. Особенно это касается атакующей линии: Сака, Гаверц, Мартинелли, Жезус до сих пор вне игры. Также в лазарете находится и Томиасу. Ситуация не слишком позитивная, и за голевыми матчами в АПЛ в этом можно убедиться.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

06.03. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1 (Лига Европы)

02.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

26.02. Манчестер Юнайтед – Ипсвич 3:2 (АПЛ)

22.02. Эвертон – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

16.02. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.03. ПСВ – Арсенал 1:7 (Лига чемпионов)

26.02. Ноттингем Форест – Арсенал 0:0 (АПЛ)

22.02. Арсенал – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

15.02. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)

05.02. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (Кубок лиги)

Последние пять личных встреч между командами

12.01.2025. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5) (Кубок Англии)

04.12.2024. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

28.07.2024. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1 (ТМ)

12.05.2024. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)

03.09.2023. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70 2 "Арсенал" 27 15 9 3 51-23 54 3 Ноттингем Форест 28 15 6 7 45-33 51 4 "Манчестер Сити" 28 14 5 9 53-38 47 5 "Челси" 27 13 7 7 52-36 46 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 12 10 6 46-40 46 7 "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45 8 "Ньюкасл" 27 13 5 9 46-38 44 9 "Борнмут" 27 12 7 8 45-32 43 10 "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42 11 "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39 12 Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38 13 "Тоттенхэм" 27 10 3 14 53-39 33 14 "Манчестер Юнайтед" 27 9 6 12 33-39 33 15 "Вест Хэм Юнайтед" 27 9 6 12 32-47 33 16 Эвертон 27 7 11 9 30-34 32 17 "Вулверхэмптон" 27 6 4 17 37-56 22 18 Ипсвич Таун 28 3 8 17 26-58 17 19 "Лестер Сити" 27 4 5 18 25-61 17 20 "Саутгемптон" 28 2 3 23 20-68 9

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Арсенал от UA-Football

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Если "Арсенал" хоть кое-где выстреливает и хорошо играет, получает результат, то такое же о МЮ очень трудно сказать. Но все же в предыдущем матче между этими командами “красные дьяволы” на эмоциях и с судьбой везения прошли “канониров” в серии пенальти. Сейчас ударов с точки не будет, однако настрой от подопечных Аморима точно никуда не денутся. Им уже не за что играть в этом сезоне, как за свой престиж. Прогноз: Ничья.