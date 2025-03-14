Борнмут - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 18:30. Лондон. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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В субботу, 15 марта состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Брентфордом".

"Вишни" попытаются добыть 3 очка, чтобы вернуться в борьбу за место в топ-5. Гости же после поражения от "Астон Виллы" будут стараться реабилитироваться и приложат максимум усилий для победы.

Новости Борнмута

"Борнмут" под руководством Андони Ираолы демонстрирует смешанную форму в последних пяти играх.

Команда занимает 9-е место в Премьер-лиге. В игре против "Тоттенхэма" "вишни" не сумели удержать преимущество и сыграли в ничью 2:2 на выезде, хотя прекрасно провели первый тайм и имели отличные шансы взять три очка. В кубковом матче против "Вулверхэмптона" команда сумела пробиться в следующий круг соревнований, одержав победу со счетом 2:1 после серии пенальти. Однако 25 февраля в Премьер-лиге "Борнмут" уступил "Брайтону" на выезде 1:2, забив гол, но не удержав результат из-за двух пропущенных, что снова подчеркнуло выездную нестабильность.

Поражение от "Вулверхэмптона" 0:1 тоже оставило свой след на настроении команды, а единственным радостным моментом стала выездная победа в феврале над "Саутгемптоном" со счетом 3:1 в Премьер-лиге, где "вишни" продемонстрировали атакующую мощь. В этом матче примет участие и украинский защитник Илья Забарный, который пропустил последние матчи из-за удаления, и возможно его выход поможет команде удержать атаки соперников.

Новости Брентфорда

Последние пять матчей "Брентфорда" показывают, что команда способна как на яркие победы, так и на досадные поражения. "Пчелы" одержали две выездные победы: разгромили „Лестер“ 4:0, где блестяще проявили себя в атаке, и минимально обыграли „Вест Хэм“ 1:0, продемонстрировав тактическую дисциплину. Впрочем, домашняя форма вызывает вопросы: ничья с "Эвертоном" 1:1 показала проблемы с завершением атак, а поражение от "Тоттенхэма" 0:2 2 2 февраля выявило слабости в защите против быстрых соперников.

Последняя игра против "Астон Виллы" 8 марта завершилась поражением 0:1, подчеркнув трудности "Брентфорда" против команд с крепкой обороной.

Всего за эти пять матчей команда забила 6 голов и пропустила 4, что свидетельствует об атакующей мощи, но нестабильности в защите.

Турнирная таблица

Личные встречи

09.11.2024 "Брентфорд" - "Борнмут" 3:2 (АПЛ)

11.05.2024 "Борнмут" - "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)

02.09.2023 "Брентфорд" - "Борнмут" 2:2 (АПЛ)

14.01.2023 "Брентфорд" - "Борнмут" 2:0 (АПЛ)

01.10.2022 "Борнмут" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

Цифры и факты

В последних 4 матчах против "Борнмута" во всех турнирах "Брентфорд" забивал не менее 2 голов в ворота "Борнмута".

В последних 3 матчах "Борнмута" против "Брентфорда" во всех турнирах было забито более 2.5 голов.

"Брентфорд" не побеждал в 6 последних матчах против „Борнмута“ во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кадровая ситуация "Борнмута" выглядит довольно напряженной из-за отсутствия сразу нескольких важных игроков, в частности Маркоса Сенеси, Адама Смита и Араухо, что может сказаться на надежности оборонительных действий, однако выход Забарного позволяет нивелировать эту угрозу. В атаке не поможет команде Энес Унал.

"Брентфорд" столкнулся с рядом кадровых проблем, которые могут повлиять на выступления команды в ближайших матчах. Сразу несколько игроков основного состава выбыли из-за травм, что создает трудности для тренерского штаба.

Защитная линия ослаблена из-за потери Рико Генри, Аарона Хикки и Сеппа ван ден Берга, а ватаке команда также не сможет рассчитывать на Тьягу и Карвалью, что ограничивает выбор в передней линии и уменьшает атакующий потенциал "пчел".

Таким образом, "Брентфорд" входит в важный отрезок сезона с существенными проблемами в составе, и тренерскому штабу придется искать новые решения, чтобы компенсировать потери.

"Борнмут" - 4-2-3-1: Кепа - Кук, Забарный, Гейсен, Керкез - Адамс, Кристи - Семенио, Клюйверт, Тавернье - Эванилсон

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен - Айер, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер - Ярмолюк, Янельт - Мбемо, Дамсгор, Шаде - Висса

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Брентфордом" от UA-Футбол

П1 - 2:1. "Брентфорд" в последних пяти матчах одержал две победы, ничью и два поражения, забив 6 голов и пропустив 4. Команда сильна в атаке, но нестабильна дома. "Брентфорд" превосходит „Борнмут“ в последних очных встречах, однако великолепная атака „вишен“ дает им преимущество перед этим матчем.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.