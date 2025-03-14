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Борнмут - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025
Ожидает интересный матч двух равных соперников
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
15 марта. 18:30. Лондон. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В субботу, 15 марта состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Брентфордом".
"Вишни" попытаются добыть 3 очка, чтобы вернуться в борьбу за место в топ-5. Гости же после поражения от "Астон Виллы" будут стараться реабилитироваться и приложат максимум усилий для победы.
Новости Борнмута
"Борнмут" под руководством Андони Ираолы демонстрирует смешанную форму в последних пяти играх.
Команда занимает 9-е место в Премьер-лиге. В игре против "Тоттенхэма" "вишни" не сумели удержать преимущество и сыграли в ничью 2:2 на выезде, хотя прекрасно провели первый тайм и имели отличные шансы взять три очка. В кубковом матче против "Вулверхэмптона" команда сумела пробиться в следующий круг соревнований, одержав победу со счетом 2:1 после серии пенальти. Однако 25 февраля в Премьер-лиге "Борнмут" уступил "Брайтону" на выезде 1:2, забив гол, но не удержав результат из-за двух пропущенных, что снова подчеркнуло выездную нестабильность.
Поражение от "Вулверхэмптона" 0:1 тоже оставило свой след на настроении команды, а единственным радостным моментом стала выездная победа в феврале над "Саутгемптоном" со счетом 3:1 в Премьер-лиге, где "вишни" продемонстрировали атакующую мощь. В этом матче примет участие и украинский защитник Илья Забарный, который пропустил последние матчи из-за удаления, и возможно его выход поможет команде удержать атаки соперников.
Новости Брентфорда
Последние пять матчей "Брентфорда" показывают, что команда способна как на яркие победы, так и на досадные поражения. "Пчелы" одержали две выездные победы: разгромили „Лестер“ 4:0, где блестяще проявили себя в атаке, и минимально обыграли „Вест Хэм“ 1:0, продемонстрировав тактическую дисциплину. Впрочем, домашняя форма вызывает вопросы: ничья с "Эвертоном" 1:1 показала проблемы с завершением атак, а поражение от "Тоттенхэма" 0:2 2 2 февраля выявило слабости в защите против быстрых соперников.
Последняя игра против "Астон Виллы" 8 марта завершилась поражением 0:1, подчеркнув трудности "Брентфорда" против команд с крепкой обороной.
Всего за эти пять матчей команда забила 6 голов и пропустила 4, что свидетельствует об атакующей мощи, но нестабильности в защите.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3
|Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4
|"Челси"
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9
|"Борнмут"
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10
|"Фулхэм"
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12
|Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13
|"Тоттенхэм"
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15
|Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17
|"Вулверхэмптон"
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18
|Ипсвич Таун
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19
|"Лестер Сити"
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20
|"Саутгемптон"
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Личные встречи
09.11.2024 "Брентфорд" - "Борнмут" 3:2 (АПЛ)
11.05.2024 "Борнмут" - "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)
02.09.2023 "Брентфорд" - "Борнмут" 2:2 (АПЛ)
14.01.2023 "Брентфорд" - "Борнмут" 2:0 (АПЛ)
01.10.2022 "Борнмут" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
Цифры и факты
В последних 4 матчах против "Борнмута" во всех турнирах "Брентфорд" забивал не менее 2 голов в ворота "Борнмута".
В последних 3 матчах "Борнмута" против "Брентфорда" во всех турнирах было забито более 2.5 голов.
"Брентфорд" не побеждал в 6 последних матчах против „Борнмута“ во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Кадровая ситуация "Борнмута" выглядит довольно напряженной из-за отсутствия сразу нескольких важных игроков, в частности Маркоса Сенеси, Адама Смита и Араухо, что может сказаться на надежности оборонительных действий, однако выход Забарного позволяет нивелировать эту угрозу. В атаке не поможет команде Энес Унал.
"Брентфорд" столкнулся с рядом кадровых проблем, которые могут повлиять на выступления команды в ближайших матчах. Сразу несколько игроков основного состава выбыли из-за травм, что создает трудности для тренерского штаба.
Защитная линия ослаблена из-за потери Рико Генри, Аарона Хикки и Сеппа ван ден Берга, а ватаке команда также не сможет рассчитывать на Тьягу и Карвалью, что ограничивает выбор в передней линии и уменьшает атакующий потенциал "пчел".
Таким образом, "Брентфорд" входит в важный отрезок сезона с существенными проблемами в составе, и тренерскому штабу придется искать новые решения, чтобы компенсировать потери.
"Борнмут" - 4-2-3-1: Кепа - Кук, Забарный, Гейсен, Керкез - Адамс, Кристи - Семенио, Клюйверт, Тавернье - Эванилсон
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен - Айер, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер - Ярмолюк, Янельт - Мбемо, Дамсгор, Шаде - Висса
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Брентфордом" от UA-Футбол
П1 - 2:1. "Брентфорд" в последних пяти матчах одержал две победы, ничью и два поражения, забив 6 голов и пропустив 4. Команда сильна в атаке, но нестабильна дома. "Брентфорд" превосходит „Борнмут“ в последних очных встречах, однако великолепная атака „вишен“ дает им преимущество перед этим матчем.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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