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Борнмут - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025

Англия
Обновлено

Ожидает интересный матч двух равных соперников

Борнмут - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 18:30. Лондон. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" - "Брентфорд"
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В субботу, 15 марта состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Брентфордом".

"Вишни" попытаются добыть 3 очка, чтобы вернуться в борьбу за место в топ-5. Гости же после поражения от "Астон Виллы" будут стараться реабилитироваться и приложат максимум усилий для победы.

Содержание

Новости Борнмута

"Борнмут" под руководством Андони Ираолы демонстрирует смешанную форму в последних пяти играх.

Команда занимает 9-е место в Премьер-лиге. В игре против "Тоттенхэма" "вишни" не сумели удержать преимущество и сыграли в ничью 2:2 на выезде, хотя прекрасно провели первый тайм и имели отличные шансы взять три очка. В кубковом матче против "Вулверхэмптона" команда сумела пробиться в следующий круг соревнований, одержав победу со счетом 2:1 после серии пенальти. Однако 25 февраля в Премьер-лиге "Борнмут" уступил "Брайтону" на выезде 1:2, забив гол, но не удержав результат из-за двух пропущенных, что снова подчеркнуло выездную нестабильность.

Поражение от "Вулверхэмптона" 0:1 тоже оставило свой след на настроении команды, а единственным радостным моментом стала выездная победа в феврале над "Саутгемптоном" со счетом 3:1 в Премьер-лиге, где "вишни" продемонстрировали атакующую мощь. В этом матче примет участие и украинский защитник Илья Забарный, который пропустил последние матчи из-за удаления, и возможно его выход поможет команде удержать атаки соперников.

Борнмут - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025 - изображение 4

Новости Брентфорда

Последние пять матчей "Брентфорда" показывают, что команда способна как на яркие победы, так и на досадные поражения. "Пчелы" одержали две выездные победы: разгромили „Лестер“ 4:0, где блестяще проявили себя в атаке, и минимально обыграли „Вест Хэм“ 1:0, продемонстрировав тактическую дисциплину. Впрочем, домашняя форма вызывает вопросы: ничья с "Эвертоном" 1:1 показала проблемы с завершением атак, а поражение от "Тоттенхэма" 0:2 2 2 февраля выявило слабости в защите против быстрых соперников.

Последняя игра против "Астон Виллы" 8 марта завершилась поражением 0:1, подчеркнув трудности "Брентфорда" против команд с крепкой обороной.

Всего за эти пять матчей команда забила 6 голов и пропустила 4, что свидетельствует об атакующей мощи, но нестабильности в защите.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал "Арсенал" 28 15 10 3 52-24 55
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 28 15 6 7 45-33 51
4 Челси "Челси" 28 14 7 7 53-36 49
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 28 14 5 9 53-38 47
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 12 10 6 46-40 46
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45
9 Борнмут "Борнмут" 28 12 8 8 47-34 44
10 Фулхэм "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42
11 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39
12 Брентфорд Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 28 10 4 14 55-41 34
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 28 9 7 12 34-40 34
15 Эвертон Эвертон 28 7 12 9 31-35 33
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 28 9 6 13 32-48 33
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 28 6 5 17 38-57 23
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 28 3 8 17 26-58 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 28 4 5 19 25-62 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 28 2 3 23 20-68 9

Личные встречи

09.11.2024 "Брентфорд" - "Борнмут" 3:2 (АПЛ)

11.05.2024 "Борнмут" - "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)

02.09.2023 "Брентфорд" - "Борнмут" 2:2 (АПЛ)

14.01.2023 "Брентфорд" - "Борнмут" 2:0 (АПЛ)

01.10.2022 "Борнмут" - "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

Цифры и факты

В последних 4 матчах против "Борнмута" во всех турнирах "Брентфорд" забивал не менее 2 голов в ворота "Борнмута".
В последних 3 матчах "Борнмута" против "Брентфорда" во всех турнирах было забито более 2.5 голов.
"Брентфорд" не побеждал в 6 последних матчах против „Борнмута“ во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кадровая ситуация "Борнмута" выглядит довольно напряженной из-за отсутствия сразу нескольких важных игроков, в частности Маркоса Сенеси, Адама Смита и Араухо, что может сказаться на надежности оборонительных действий, однако выход Забарного позволяет нивелировать эту угрозу. В атаке не поможет команде Энес Унал.

"Брентфорд" столкнулся с рядом кадровых проблем, которые могут повлиять на выступления команды в ближайших матчах. Сразу несколько игроков основного состава выбыли из-за травм, что создает трудности для тренерского штаба.

Защитная линия ослаблена из-за потери Рико Генри, Аарона Хикки и Сеппа ван ден Берга, а ватаке команда также не сможет рассчитывать на Тьягу и Карвалью, что ограничивает выбор в передней линии и уменьшает атакующий потенциал "пчел".

Таким образом, "Брентфорд" входит в важный отрезок сезона с существенными проблемами в составе, и тренерскому штабу придется искать новые решения, чтобы компенсировать потери.

"Борнмут" - 4-2-3-1: Кепа - Кук, Забарный, Гейсен, Керкез - Адамс, Кристи - Семенио, Клюйверт, Тавернье - Эванилсон

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен - Айер, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер - Ярмолюк, Янельт - Мбемо, Дамсгор, Шаде - Висса

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.78
4.25
4.30
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Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Брентфордом" от UA-Футбол

П1 - 2:1. "Брентфорд" в последних пяти матчах одержал две победы, ничью и два поражения, забив 6 голов и пропустив 4. Команда сильна в атаке, но нестабильна дома. "Брентфорд" превосходит „Борнмут“ в последних очных встречах, однако великолепная атака „вишен“ дает им преимущество перед этим матчем.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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