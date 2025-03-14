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Эвертон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" в рамках чемпионата Англии

Эвертон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Битва команд из низов турнирной таблицы, которые хотят как можно скорее набрать заветные 40 очков, чтобы спокойно завершать сезон без всякого страха вылететь в Чемпионшип. Оба коллектива посреди сезона получили новых наставников и сейчас все выглядит немного позитивнее. Кто же окажется сильнее в очной битве: Дэвид Мойес или Грэм Поттер?

Содержание

Новости "Эвертона"

После ухода Шона Дайча дела у команды пошли очевидно лучше. Они слегка оторвались от зоны вылета и скорее конкурируют с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". Но и не все идеально у "ирисок".

Возвращение Дэвида Мойеса все же сыграло положительную роль и за последние 5 матчей на счету ливерпульской команды 1 победа и 4 ничьи. Удалось обыграть "Кристал Пэлас" на выезде (1:2), тот матч очевидно надо заносить им в актив, хорошее выступление.

Также сыграли вничью с "Ливерпулем" (2:2), сравняв счет на последней минуте, фантастический камбэк получился. Кроме того, упустили победу над "Манчестер Юнайтед" (2:2), хотя выглядели на голову сильнее соперника. Также были ничьи с "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" (дважды по 1:1). Там к игре уже немного больше вопросов, но результаты не самые плохие. Норберту Бету переживает новый расцвет за последние недели, команда на ходу и готова создавать проблемы буквально любому сопернику.

Эвертон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025 - изображение 1

Новости "Вест Хэма"

"Молотобойцы" стали сильнее после увольнения Хулена Лопетеги. Трудно сказать, что с приходом Грэма Поттера все стало прямо намного лучше, но некоторые улучшения все же бросаются в глаза. Да, команде не хватает стабильности и периодически их бросает из одной крайности в другую. Тем не менее, за последние 5 матчей на счету лондонцев 2 победы и 3 поражения.

Сначала было поражение от "Челси" на выезде (1:2), там в принципе могли зацепиться за результат, но подвела реализация. Впоследствии проиграли "Брентфорду" у себя дома и там уже было куда меньше вариантов для положительного результата. Зато удалось обыграть "Арсенал" на выезде (1:0) и "Лестер" у себя дома (2:0). Там были качественные выступления и справедливые победы.

А на прошлой неделе в равной битве с "Ньюкаслом" все же минимально уступили "сорокам" со счетом 0:1. Там был неплохой футбол, особенно в обороне, но зацепиться за результат "молотобойцам" не удалось.

Эвертон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал "Арсенал" 28 15 10 3 52-24 55
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 28 15 6 7 45-33 51
4 Челси "Челси" 28 14 7 7 53-36 49
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 28 14 5 9 53-38 47
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 12 10 6 46-40 46
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45
9 Борнмут "Борнмут" 28 12 8 8 47-34 44
10 Фулхэм "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42
11 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39
12 Брентфорд Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 28 10 4 14 55-41 34
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 28 9 7 12 34-40 34
15 Эвертон Эвертон 28 7 12 9 31-35 33
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 28 9 6 13 32-48 33
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 28 6 5 17 38-57 23
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 28 3 8 17 26-58 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 28 4 5 19 25-62 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 28 2 3 23 20-68 9

Личные встречи

09.11.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 0:0

02.03.24 АПЛ "Эвертон" — "Вест Хэм" 1:3

29.10.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 0:1

21.01.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 2:0

18.09.22 АПЛ "Эвертон" — "Вест Хэм" 1:0

Цифры и факты

  • Последние три матча "Эвертона" завершались вничью;
  • В 6 из последних 7 матчей "Вест Хэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;
  • В 4 из последних 5 матчей между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Дэвид Мойес не может рассчитывать в этом матче на помощь Орла Мангала, Доминика Калверт-Льюина, Дуайта Макнила, Армандо Брои и Илимана Ндиая. Все они травмированы.

Что касается проблем Грэма Поттера, то он остается без Майкла Антонио, Никласа Фюллькрюга и Крисенсио Саммервилла. Все в лазарете. Также под вопросом готовность Владимира Цоуфала.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гейе, Гарнер — Линдстром, Дукуре, Гаррисон — Бету

"Вест Хэм", 3-4-2-1: Ареола — Тодибо, Килман, Крессуэлл — Ван-Биссака, Соучек, Альварес, Скарлз — Пакета — Кудус, Боуэн

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.16
3.33
3.75
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Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Учитывая тенденции, которые демонстрируют обе команды, на слив голов рассчитывать не приходится. Общий уровень коллективов выглядит ровно и трудно отдать кому-то очевидное преимущество. Не будем отдавать этого преимущества и мы, поэтому прогнозируем ничью с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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