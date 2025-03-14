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Эвертон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
15 марта. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Битва команд из низов турнирной таблицы, которые хотят как можно скорее набрать заветные 40 очков, чтобы спокойно завершать сезон без всякого страха вылететь в Чемпионшип. Оба коллектива посреди сезона получили новых наставников и сейчас все выглядит немного позитивнее. Кто же окажется сильнее в очной битве: Дэвид Мойес или Грэм Поттер?
Новости "Эвертона"
После ухода Шона Дайча дела у команды пошли очевидно лучше. Они слегка оторвались от зоны вылета и скорее конкурируют с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". Но и не все идеально у "ирисок".
Возвращение Дэвида Мойеса все же сыграло положительную роль и за последние 5 матчей на счету ливерпульской команды 1 победа и 4 ничьи. Удалось обыграть "Кристал Пэлас" на выезде (1:2), тот матч очевидно надо заносить им в актив, хорошее выступление.
Также сыграли вничью с "Ливерпулем" (2:2), сравняв счет на последней минуте, фантастический камбэк получился. Кроме того, упустили победу над "Манчестер Юнайтед" (2:2), хотя выглядели на голову сильнее соперника. Также были ничьи с "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" (дважды по 1:1). Там к игре уже немного больше вопросов, но результаты не самые плохие. Норберту Бету переживает новый расцвет за последние недели, команда на ходу и готова создавать проблемы буквально любому сопернику.
Новости "Вест Хэма"
"Молотобойцы" стали сильнее после увольнения Хулена Лопетеги. Трудно сказать, что с приходом Грэма Поттера все стало прямо намного лучше, но некоторые улучшения все же бросаются в глаза. Да, команде не хватает стабильности и периодически их бросает из одной крайности в другую. Тем не менее, за последние 5 матчей на счету лондонцев 2 победы и 3 поражения.
Сначала было поражение от "Челси" на выезде (1:2), там в принципе могли зацепиться за результат, но подвела реализация. Впоследствии проиграли "Брентфорду" у себя дома и там уже было куда меньше вариантов для положительного результата. Зато удалось обыграть "Арсенал" на выезде (1:0) и "Лестер" у себя дома (2:0). Там были качественные выступления и справедливые победы.
А на прошлой неделе в равной битве с "Ньюкаслом" все же минимально уступили "сорокам" со счетом 0:1. Там был неплохой футбол, особенно в обороне, но зацепиться за результат "молотобойцам" не удалось.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3
|Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4
|"Челси"
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9
|"Борнмут"
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10
|"Фулхэм"
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12
|Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13
|"Тоттенхэм"
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15
|Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17
|"Вулверхэмптон"
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18
|Ипсвич Таун
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19
|"Лестер Сити"
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20
|"Саутгемптон"
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Личные встречи
09.11.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 0:0
02.03.24 АПЛ "Эвертон" — "Вест Хэм" 1:3
29.10.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 0:1
21.01.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Эвертон" 2:0
18.09.22 АПЛ "Эвертон" — "Вест Хэм" 1:0
Цифры и факты
- Последние три матча "Эвертона" завершались вничью;
- В 6 из последних 7 матчей "Вест Хэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;
- В 4 из последних 5 матчей между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Дэвид Мойес не может рассчитывать в этом матче на помощь Орла Мангала, Доминика Калверт-Льюина, Дуайта Макнила, Армандо Брои и Илимана Ндиая. Все они травмированы.
Что касается проблем Грэма Поттера, то он остается без Майкла Антонио, Никласа Фюллькрюга и Крисенсио Саммервилла. Все в лазарете. Также под вопросом готовность Владимира Цоуфала.
"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гейе, Гарнер — Линдстром, Дукуре, Гаррисон — Бету
"Вест Хэм", 3-4-2-1: Ареола — Тодибо, Килман, Крессуэлл — Ван-Биссака, Соучек, Альварес, Скарлз — Пакета — Кудус, Боуэн
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Учитывая тенденции, которые демонстрируют обе команды, на слив голов рассчитывать не приходится. Общий уровень коллективов выглядит ровно и трудно отдать кому-то очевидное преимущество. Не будем отдавать этого преимущества и мы, поэтому прогнозируем ничью с обменом голами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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