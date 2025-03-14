Ипсвич Таун – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 15.03.2025

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 17:00. Ипсвич. "Портмен Роуд".

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

Аутсайдер Английской Премьер-лиги принимает у себя в гостях "Ноттингем Форест", который неожиданно ворвался в сезоне 2024/2025 в топ-3 АПЛ и претендует на путевку в Лигу чемпионов. Сможет ли Киран Маккенна что-нибудь придумать и дать достойный бой "лесникам" Нуну?

Новости "Ипсвича"

"Трактористы" оказались не готовы к АПЛ. Весь сезон команда откровенно страдает. Но есть надежда, что из зоны вылета они все-таки смогут выкарабкаться. Пока "трактористы" занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ. От 17-го их отделяет всего шесть очков. В крайнем случае, есть еще стыковые матчи (шанс остаться в элите).

Последние десять матчей АПЛ показали, что "трактористы" не собираются сдаваться. В декабре 2024 года им удалось победить "Челси" (2:0) и вырвать ничью у "Фулхэма" (2:2). В январе 2025 года смогли забить "Ливерпулю" (4:1). В феврале удержали ничью с "Астон Виллой" (1:1). И это при том, что с 40-й минуты команда играла в меньшинстве (защитник Таунзебе получил красную карточку).

А за матч с "Манчестер Юнайтед" (26.02.2025) "Ипсвич" заслуживает отдельные аплодисменты (3:2). Немного больше везения и могли отобрать очки у "красных дьяволов".

В марте минимально проиграли "Кристал Пэлас" (1:0).

Матч Кубка Англии с "Форестом" (03.03.2025) можно тоже занести в актив. Ничья со счетом 1:1 с третьей командой АПЛ – это практически подвиг. Правда, в серии пенальти "лесники" оказались все-таки сильнее и выбили "трактористов" из турнира.

Однако, все минимальные вышеперечисленные достижения не прибавляют очки команде. "Ипсвич", к сожалению, пока не показывает уверенный футбол ни в одной линии – защита разваливается, атака безрезультатная, центр без креатива. Не спасает даже лучший бомбардир команды Лиам Делап, который в 27 матчах забил 10 голов. У команды есть только желание. Но на нем высоко не прыгнешь.

Новости "Ноттингем Форест"

Сенсация первой половины сезона 2024/2025 начинает спотыкаться. "Лесники" шокирующе проиграли "Борнмуту" (25.01.2025, 5:0). Правда первого февраля отыгрались на "Брайтоне" и наколотили семь безответных голов в ворота Вербрюггена. 23 февраля выходили на матч с "Ньюкаслом" фаворитами, но не оправдали надежд и проиграли (4:3). Ничья с "Арсеналом" (0:0) тоже разочаровала. Минимальная победа над "Манчестер Сити" (08.03.2025, 1:0) спасла "Форест" от падения в турнирной таблице АПЛ с третьего места на четвертое.

То, что "лесникам" становиться все более сложно играть и выигрывать, доказывает и матч в Кубке Англии с "Ипсвичем" (1:1). Только серия пенальти спасла "лесников" от поражения в матче с аутсайдером АПЛ.

В феврале-марте начала давать сбой оборона. В последних семи турах "Форест" пропустил 13 голов. А в предыдущих 21 турах вынимали из своих ворот на восемь мячей больше. Тем не менее, сказка "лесников" пока продолжается. А Пеп Гвардиола, проиграв им восьмого марта, очень помог и остаться на третьем месте, и поверить в свои силы. Матч с "Манчестер Сити" должен вдохновить "Форест" на следующие подвиги.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.04.2018 Чемпионшип "Ноттингем Форест" – "Ипсвич Таун" 2:1

01.12.2018 Чемпионшип "Ноттингем Форест" – "Ипсвич Таун" 2:0

16.03.2019 Чемпионшип "Ипсвич Таун" – "Ноттингем Форест" 1:1

30.11.2024 АПЛ "Ноттингем Форест" – "Ипсвич Таун" 1:0

03.03.2025 Кубок Англии "Ноттингем Форест" – "Ипсвич Таун" 1:1 (5:4 по пенальти)

Цифры и факты

"Ипсвич" из восьми последних матчей АПЛ проиграл семь. Один завершил ничьей;

"Ипсвич" не имел ни одной победы в 2025 году;

"Ноттингем Форест" в сезоне 2024/2025 забивает в гостевых матчах в среднем 1,5 голов за 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Ипсвич" не может похвастаться пустым лазаретом. Травмированы – Уэс Бернс, Конар Чаплин, Сэмми Шмодич, Аксель Туанзебе. Все игроки являются ключевыми в команде. Их отсутствие, однозначно, большой минус в противостоянии с "Форестом".

"Форест", в отличии от своего соперника, не имеет больших кадровых потерь. Травмирован только Карлос Мигел (голкипер).

"Ипсвич Таун", 4 – 2 – 3 – 1: Палмер — Вулфенден, О'Ши, Гривз, Дэвис — Филлипс, Каюсте — Филоджен, Хатчинсон, Кларк — Делап

"Ноттингем Форест", 4 – 2 – 3 – 1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Андерсон, Домингес — Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

Несмотря на то, что "Ипсвич" в последних матчах показывал характер, это никак не улучшило его результат. Домашние поединки команда Кирана Маккенны проводит плохо. Из 14 матчей девять проиграно.

"Форест", окрыленный победой над "Манчестер Сити", скорее всего, полетит вперед уже на первых минутах матча. Но следует учитывать, что оборона "лесников" часто ошибается, поэтому у безнадежного "Ипсвича" есть минимальный шанс забить гол в ворота "лесников". Ставка "обе забьют – да" имеет право на жизнь. Можно попробовать поставить и на "тотал больше 2,5".

Фаворитом матча выступает все-таки "Форест".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.