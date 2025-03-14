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Саутгемптон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 29 тура АПЛ на 15.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
15 марта. 17:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
"Саутгемптон" уже давно смирился с тем, что в мае им придется спуститься в Чемпионшип. "Святые" уже даже не имитируют попытки борьбы и спокойно ожидают конца сезона. Клуб, к сожалению, оказались совершенно не готовым к уровню АПЛ, о чем наглядно сигнализируют девять набранных очков за 28 туров. Цифра впечатляет... но впечатляет со знаком минус.
Что касается "Вулверхэмптона", то команда движется в обратном направлении. Клуб улучшил свое турнирное положение и продолжает увеличивать отрыв от зоны вылета. Более того, в случае победы в предстоящей встрече, "волки" практически гарантируют себе сохранение в элите еще как минимум на следующий сезон.
Новости "Саутгемптона"
Все мы знаем поговорку, что в любой неудаче можно всегда найти хоть какой-то повод для позитива, но "Саутгемптон" образца этого сезона - явно не тот случай. Если "святые"продолжат в таком же темпе, то могут не просто вылететь в Чемпионшип, но и установить антирекорд лиги по набранным очкам на много лет вперед. Сейчас это "достижение" принадлежит "Дерби" (11 очков в сезоне 2007/08).
Не помогают "святым" даже трибуны родного стадиона, единственная победа здесь случилась еще в 10 туре, и с тех пор в пассиве "Саутгемптона" восемь поражений подряд. О худших атаке и защите лиги, пожалуй, можно даже и не уточнять.
Новости "Вулверхэмптона"
"Вулверхэмптон" перед этим туром опережает зону вылета на шесть очков, что до сих пор не гарантирует "волкам" спокойную жизнь, но сомнений относительно сохранения клуба в элите возникает не очень много. Обо всем наглядно свидетельствует неплохая форма коллектива: за пять крайних туров подопечные Витора Перейры набрали больше зачетных баллов, чем три основных конкурента вместе взятые: семь против четырех. "Волкам" даже удалось одолеть "Астон Виллу" (2:0) и "Борнмут" (1:0).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3
|Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4
|"Челси"
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9
|"Борнмут"
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10
|"Фулхэм"
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12
|Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13
|"Тоттенхэм"
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15
|Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17
|"Вулверхэмптон"
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18
|Ипсвич Таун
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19
|"Лестер Сити"
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20
|"Саутгемптон"
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Очные встречи
09.11.2024 АПЛ "Вулверхэмптон" 2:0 "Саутгемптон"
11.02.2023 АПЛ "Саутгемптон" 1:2 "Вулверхэмптон"
03.09.2022 АПЛ "Вулверхэмптон" 1:0 "Саутгемптон"
15.01.2022 АПЛ "Вулверхэмптон" 3:1 "Саутгемптон"
26.09.2021 АПЛ "Саутгемптон" 0:1 "Вулверхэмптон"
Цифры и факты
- В одиннадцати из двенадцати предыдущих матчей с участием "Саутгемптона" было забито более двух мячей.
- На выезде "Вулверхэмптон" потерпел лишь одно поражение в четырех последних матчах (2 победы).
- На своем поле "Саутгемптон" проиграл четыре последние встречи.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ключевой защитник хозяев Ян Беднарек едва успел вернуться в строй и сыграть первые минуты, как сразу же получил новое повреждение. Сумеет ли поляк выйти на поле в предстоящем поединке - вопрос еще открытый. Однако точно можно сказать, что на неопределенный срок из-за повреждения бедра выбыл еще один защитник - Джеймс Бри. Из положительных моментов - на поле сможет вернуться ветеран Адам Лаллана.
Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Уолкер-Питерс, Харвуд-Беллис, Белла-Колчап, Мэннинг — Угочукву, Смоллбоун — Диблинг, Фернандес, Сулемана — Онуачу.
Приятные новости не так давно пришли из лазарета "волков", ведь сразу несколько исполнителей залечили свои повреждения. В строй вернулись Эммануэль Агбаду, который уже отыграл полный матч против "Эвертона", а также Родриго Гомес и Гонсало Гедеш. Эти новости несколько скрашивают отсутствие лидера коллектива Матеуса Куньи, который продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку.
Ориентировочный состав "Вулверхэмптона": Са — Буэно, Тоти, Агбаду — Семедо, Андре, Ж. Гомес, Аит-Нури — Беллегард, Сарабия — Ларсен.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол
"Саутгемптон" уже даже не одной, а двумя ногами находится в Чемпионшипе. Смысла пытаться спасти положение уже, пожалуй, нет. "Святые" сумели зацепиться за очки лишь в 2 из 13 поединках на родном стадионе.
Ну а напротив - подопечные Перейры, которые уже успели доказать, что отнюдь не безнадежны и могут побеждать даже соперников из верхней половины таблицы, чтобы все же спасти свою прописку в АПЛ. К тому же "Вулверхэмптон" для "святых" является настоящим кошмаром. "Волки" одерживали победу в семи очных противостояниях подряд. Наш прогноз: победа "Вулвс".
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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