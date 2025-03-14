Саутгемптон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 29 тура АПЛ на 15.03.2025

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 17:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Саутгемптон" уже давно смирился с тем, что в мае им придется спуститься в Чемпионшип. "Святые" уже даже не имитируют попытки борьбы и спокойно ожидают конца сезона. Клуб, к сожалению, оказались совершенно не готовым к уровню АПЛ, о чем наглядно сигнализируют девять набранных очков за 28 туров. Цифра впечатляет... но впечатляет со знаком минус.

Что касается "Вулверхэмптона", то команда движется в обратном направлении. Клуб улучшил свое турнирное положение и продолжает увеличивать отрыв от зоны вылета. Более того, в случае победы в предстоящей встрече, "волки" практически гарантируют себе сохранение в элите еще как минимум на следующий сезон.

Новости "Саутгемптона"

Все мы знаем поговорку, что в любой неудаче можно всегда найти хоть какой-то повод для позитива, но "Саутгемптон" образца этого сезона - явно не тот случай. Если "святые"продолжат в таком же темпе, то могут не просто вылететь в Чемпионшип, но и установить антирекорд лиги по набранным очкам на много лет вперед. Сейчас это "достижение" принадлежит "Дерби" (11 очков в сезоне 2007/08).

Не помогают "святым" даже трибуны родного стадиона, единственная победа здесь случилась еще в 10 туре, и с тех пор в пассиве "Саутгемптона" восемь поражений подряд. О худших атаке и защите лиги, пожалуй, можно даже и не уточнять.

Новости "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" перед этим туром опережает зону вылета на шесть очков, что до сих пор не гарантирует "волкам" спокойную жизнь, но сомнений относительно сохранения клуба в элите возникает не очень много. Обо всем наглядно свидетельствует неплохая форма коллектива: за пять крайних туров подопечные Витора Перейры набрали больше зачетных баллов, чем три основных конкурента вместе взятые: семь против четырех. "Волкам" даже удалось одолеть "Астон Виллу" (2:0) и "Борнмут" (1:0).

Турнирная таблица

Очные встречи

09.11.2024 АПЛ "Вулверхэмптон" 2:0 "Саутгемптон"

11.02.2023 АПЛ "Саутгемптон" 1:2 "Вулверхэмптон"

03.09.2022 АПЛ "Вулверхэмптон" 1:0 "Саутгемптон"

15.01.2022 АПЛ "Вулверхэмптон" 3:1 "Саутгемптон"

26.09.2021 АПЛ "Саутгемптон" 0:1 "Вулверхэмптон"

Цифры и факты

В одиннадцати из двенадцати предыдущих матчей с участием "Саутгемптона" было забито более двух мячей.

На выезде "Вулверхэмптон" потерпел лишь одно поражение в четырех последних матчах (2 победы).

На своем поле "Саутгемптон" проиграл четыре последние встречи.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ключевой защитник хозяев Ян Беднарек едва успел вернуться в строй и сыграть первые минуты, как сразу же получил новое повреждение. Сумеет ли поляк выйти на поле в предстоящем поединке - вопрос еще открытый. Однако точно можно сказать, что на неопределенный срок из-за повреждения бедра выбыл еще один защитник - Джеймс Бри. Из положительных моментов - на поле сможет вернуться ветеран Адам Лаллана.

Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Уолкер-Питерс, Харвуд-Беллис, Белла-Колчап, Мэннинг — Угочукву, Смоллбоун — Диблинг, Фернандес, Сулемана — Онуачу.

Приятные новости не так давно пришли из лазарета "волков", ведь сразу несколько исполнителей залечили свои повреждения. В строй вернулись Эммануэль Агбаду, который уже отыграл полный матч против "Эвертона", а также Родриго Гомес и Гонсало Гедеш. Эти новости несколько скрашивают отсутствие лидера коллектива Матеуса Куньи, который продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку.

Ориентировочный состав "Вулверхэмптона": Са — Буэно, Тоти, Агбаду — Семедо, Андре, Ж. Гомес, Аит-Нури — Беллегард, Сарабия — Ларсен.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

"Саутгемптон" уже даже не одной, а двумя ногами находится в Чемпионшипе. Смысла пытаться спасти положение уже, пожалуй, нет. "Святые" сумели зацепиться за очки лишь в 2 из 13 поединках на родном стадионе.

Ну а напротив - подопечные Перейры, которые уже успели доказать, что отнюдь не безнадежны и могут побеждать даже соперников из верхней половины таблицы, чтобы все же спасти свою прописку в АПЛ. К тому же "Вулверхэмптон" для "святых" является настоящим кошмаром. "Волки" одерживали победу в семи очных противостояниях подряд. Наш прогноз: победа "Вулвс".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.