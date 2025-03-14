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Саутгемптон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 29 тура АПЛ на 15.03.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата Англии

Саутгемптон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 29 тура АПЛ на 15.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

15 марта. 17:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Саутгемптон" уже давно смирился с тем, что в мае им придется спуститься в Чемпионшип. "Святые" уже даже не имитируют попытки борьбы и спокойно ожидают конца сезона. Клуб, к сожалению, оказались совершенно не готовым к уровню АПЛ, о чем наглядно сигнализируют девять набранных очков за 28 туров. Цифра впечатляет... но впечатляет со знаком минус.

Что касается "Вулверхэмптона", то команда движется в обратном направлении. Клуб улучшил свое турнирное положение и продолжает увеличивать отрыв от зоны вылета. Более того, в случае победы в предстоящей встрече, "волки" практически гарантируют себе сохранение в элите еще как минимум на следующий сезон.

Содержание

Новости "Саутгемптона"

Все мы знаем поговорку, что в любой неудаче можно всегда найти хоть какой-то повод для позитива, но "Саутгемптон" образца этого сезона - явно не тот случай. Если "святые"продолжат в таком же темпе, то могут не просто вылететь в Чемпионшип, но и установить антирекорд лиги по набранным очкам на много лет вперед. Сейчас это "достижение" принадлежит "Дерби" (11 очков в сезоне 2007/08).

Не помогают "святым" даже трибуны родного стадиона, единственная победа здесь случилась еще в 10 туре, и с тех пор в пассиве "Саутгемптона" восемь поражений подряд. О худших атаке и защите лиги, пожалуй, можно даже и не уточнять.

Саутгемптон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 29 тура АПЛ на 15.03.2025 - изображение 1

Новости "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" перед этим туром опережает зону вылета на шесть очков, что до сих пор не гарантирует "волкам" спокойную жизнь, но сомнений относительно сохранения клуба в элите возникает не очень много. Обо всем наглядно свидетельствует неплохая форма коллектива: за пять крайних туров подопечные Витора Перейры набрали больше зачетных баллов, чем три основных конкурента вместе взятые: семь против четырех. "Волкам" даже удалось одолеть "Астон Виллу" (2:0) и "Борнмут" (1:0).

Саутгемптон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 29 тура АПЛ на 15.03.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал "Арсенал" 28 15 10 3 52-24 55
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 28 15 6 7 45-33 51
4 Челси "Челси" 28 14 7 7 53-36 49
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 28 14 5 9 53-38 47
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 12 10 6 46-40 46
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45
9 Борнмут "Борнмут" 28 12 8 8 47-34 44
10 Фулхэм "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42
11 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39
12 Брентфорд Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 28 10 4 14 55-41 34
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 28 9 7 12 34-40 34
15 Эвертон Эвертон 28 7 12 9 31-35 33
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 28 9 6 13 32-48 33
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 28 6 5 17 38-57 23
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 28 3 8 17 26-58 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 28 4 5 19 25-62 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 28 2 3 23 20-68 9

Очные встречи

09.11.2024 АПЛ "Вулверхэмптон" 2:0 "Саутгемптон"

11.02.2023 АПЛ "Саутгемптон" 1:2 "Вулверхэмптон"

03.09.2022 АПЛ "Вулверхэмптон" 1:0 "Саутгемптон"

15.01.2022 АПЛ "Вулверхэмптон" 3:1 "Саутгемптон"

26.09.2021 АПЛ "Саутгемптон" 0:1 "Вулверхэмптон"

Цифры и факты

  • В одиннадцати из двенадцати предыдущих матчей с участием "Саутгемптона" было забито более двух мячей.
  • На выезде "Вулверхэмптон" потерпел лишь одно поражение в четырех последних матчах (2 победы).
  • На своем поле "Саутгемптон" проиграл четыре последние встречи.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ключевой защитник хозяев Ян Беднарек едва успел вернуться в строй и сыграть первые минуты, как сразу же получил новое повреждение. Сумеет ли поляк выйти на поле в предстоящем поединке - вопрос еще открытый. Однако точно можно сказать, что на неопределенный срок из-за повреждения бедра выбыл еще один защитник - Джеймс Бри. Из положительных моментов - на поле сможет вернуться ветеран Адам Лаллана.

Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Уолкер-Питерс, Харвуд-Беллис, Белла-Колчап, Мэннинг — Угочукву, Смоллбоун — Диблинг, Фернандес, Сулемана — Онуачу.

Приятные новости не так давно пришли из лазарета "волков", ведь сразу несколько исполнителей залечили свои повреждения. В строй вернулись Эммануэль Агбаду, который уже отыграл полный матч против "Эвертона", а также Родриго Гомес и Гонсало Гедеш. Эти новости несколько скрашивают отсутствие лидера коллектива Матеуса Куньи, который продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку.

Ориентировочный состав "Вулверхэмптона": Са — Буэно, Тоти, Агбаду — Семедо, Андре, Ж. Гомес, Аит-Нури — Беллегард, Сарабия — Ларсен.

Ставки и коэффициенты

BetKing
3.77
3.67
2.03
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Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

"Саутгемптон" уже даже не одной, а двумя ногами находится в Чемпионшипе. Смысла пытаться спасти положение уже, пожалуй, нет. "Святые" сумели зацепиться за очки лишь в 2 из 13 поединках на родном стадионе.

Ну а напротив - подопечные Перейры, которые уже успели доказать, что отнюдь не безнадежны и могут побеждать даже соперников из верхней половины таблицы, чтобы все же спасти свою прописку в АПЛ. К тому же "Вулверхэмптон" для "святых" является настоящим кошмаром. "Волки" одерживали победу в семи очных противостояниях подряд. Наш прогноз: победа "Вулвс".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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