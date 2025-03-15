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Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
16 марта. 15:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Принципиальное лондонское дерби между командами, которым очень нужны очки. Команда Артеты все еще пытается делать все возможное, чтобы навязывать хоть какую-то борьбу "Ливерпулю", а парни Марески мечтают завершить сезон в топ-4. Чтобы стать ближе к своим целям, всем надо побеждать, вот только сделать это может только одна команда.
Новости "Арсенала"
Шансы команды Артеты на чемпионство в этом сезоне, наверное, лишь теоретические или математические. В реальности это почти невозможно, учитывая последние результаты команды, где они растратили слишком много очков. На фоне этого их результаты в Лиге Чемпионов радуют куда больше.
За последние 5 матчей во всех турнирах на счету "канониров" 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. Начнем именно с поражения, оно произошло еще в конце февраля, когда в лондонском дерби они проиграли "Вест Хэму" (0:1), показав не лучшую игру. Впоследствии был еще один не очень удачный матч против "Ноттингем Форест" (0:0), где снова потеряли очки.
Зато потом разгромили "ПСВ" на выезде в рамках Лиги Чемпионов (7:1), что позволило им на ответный матч выпустить второй состав и расслабленно готовиться к предстоящему матчу с "Челси". Также сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1), где не без помощи Давида Раи обошлось без поражения. Ну и в ответном матче против "ПСВ" рабочая ничья 2:2 и проход в четвертьфинал. Эта команда отдохнули на неделе, поэтому будет в хороших кондициях перед лондонским дерби.
Новости "Челси"
Подопечные Энцо Марески очень печальны. Их неуверенная, трусливая и просто неумелая игра продолжается, хотя если взглянуть на результаты последних недель, то может показаться, что все налаживается. Но результаты действительно вводят в заблуждение в этом случае.
За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 поражение. Проиграли "Астон Вилле" на выезде (1:2), потеряв ничью на последних минутах из-за ошибки от Филипа Йоргенсена. После этого началась серия из 4 побед подряд, но давайте рассмотрим эти победы немного подробнее и дадим им контекст.
Сначала одолели "Саутгемптон" (4:0), хотя первый тайм был ужасным. Во втором уже дожали и забрали свое, но впечатления остались не очень хорошими. Затем обыграли на выезде "Копенгаген" в Лиге Конференций (2:1), хотя там снова провалили первый тайм и ничего не смогли показать. Забили голы скорее на индивидуальном мастерстве и классе. Затем в чемпионате снова противостояли аутсайдеру "Лестеру", где выиграли только благодаря голу Кукурелье, а игра в очередной раз была ужасной (1:0). Ну и на неделе повторно обыграли "Копенгаген" (1:0), уже в который раз показав плохой футбол и вообще бессвязную игру. Индивидуального класса на таких соперников хватило, но с "Арсеналом" такое не пройдет.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3
|Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4
|"Челси"
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9
|"Борнмут"
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10
|"Фулхэм"
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12
|Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13
|"Тоттенхэм"
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15
|Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17
|"Вулверхэмптон"
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18
|Ипсвич Таун
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19
|"Лестер Сити"
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20
|"Саутгемптон"
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Личные встречи
10.11.24 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 1:1
23.04.24 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 5:0
21.10.23 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 2:2
02.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 3:1
06.11.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 0:1
Цифры и факты
- "Арсенал" забил как минимум 3 гола в последних 3 домашних матчах против "Челси";
- В 7 из последних 8 матчей между "Арсеналом" и "Челси" на "Эмирейтс" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Арсенал" непобедим в 17 из последних 18 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
На этот матч Микель Артета выйдет без Габриэла Жезуса, Такехиро Томиясу, Букайо Сака и Кая Гаверца. Все они травмированы.
Что касается Энцо Марески, то он не может рассчитывать на помощь Ромео Лавии, Николя Джексона, Марка Гию и Нони Мадуэке. Также отстранен от футбола Михаил Мудрик и под вопросом готовность Мало Гюсто.
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Нванери, Мерино, Троссар
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:0. Пусть вас не вводят в заблуждение последние победные результаты команды Марески. Эти победы добывались в матчах против гораздо более слабых команд и при ужасной игре со стороны "синих". Они все еще имеют кучу проблем и пока явно не готовы противостоять "Арсеналу". Это спокойная победа "канониров", никак иначе.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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