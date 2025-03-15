Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 15:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Принципиальное лондонское дерби между командами, которым очень нужны очки. Команда Артеты все еще пытается делать все возможное, чтобы навязывать хоть какую-то борьбу "Ливерпулю", а парни Марески мечтают завершить сезон в топ-4. Чтобы стать ближе к своим целям, всем надо побеждать, вот только сделать это может только одна команда.

Новости "Арсенала"

Шансы команды Артеты на чемпионство в этом сезоне, наверное, лишь теоретические или математические. В реальности это почти невозможно, учитывая последние результаты команды, где они растратили слишком много очков. На фоне этого их результаты в Лиге Чемпионов радуют куда больше.

За последние 5 матчей во всех турнирах на счету "канониров" 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. Начнем именно с поражения, оно произошло еще в конце февраля, когда в лондонском дерби они проиграли "Вест Хэму" (0:1), показав не лучшую игру. Впоследствии был еще один не очень удачный матч против "Ноттингем Форест" (0:0), где снова потеряли очки.

Зато потом разгромили "ПСВ" на выезде в рамках Лиги Чемпионов (7:1), что позволило им на ответный матч выпустить второй состав и расслабленно готовиться к предстоящему матчу с "Челси". Также сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1), где не без помощи Давида Раи обошлось без поражения. Ну и в ответном матче против "ПСВ" рабочая ничья 2:2 и проход в четвертьфинал. Эта команда отдохнули на неделе, поэтому будет в хороших кондициях перед лондонским дерби.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески очень печальны. Их неуверенная, трусливая и просто неумелая игра продолжается, хотя если взглянуть на результаты последних недель, то может показаться, что все налаживается. Но результаты действительно вводят в заблуждение в этом случае.

За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 поражение. Проиграли "Астон Вилле" на выезде (1:2), потеряв ничью на последних минутах из-за ошибки от Филипа Йоргенсена. После этого началась серия из 4 побед подряд, но давайте рассмотрим эти победы немного подробнее и дадим им контекст.

Сначала одолели "Саутгемптон" (4:0), хотя первый тайм был ужасным. Во втором уже дожали и забрали свое, но впечатления остались не очень хорошими. Затем обыграли на выезде "Копенгаген" в Лиге Конференций (2:1), хотя там снова провалили первый тайм и ничего не смогли показать. Забили голы скорее на индивидуальном мастерстве и классе. Затем в чемпионате снова противостояли аутсайдеру "Лестеру", где выиграли только благодаря голу Кукурелье, а игра в очередной раз была ужасной (1:0). Ну и на неделе повторно обыграли "Копенгаген" (1:0), уже в который раз показав плохой футбол и вообще бессвязную игру. Индивидуального класса на таких соперников хватило, но с "Арсеналом" такое не пройдет.

Турнирная таблица

Личные встречи

10.11.24 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 1:1

23.04.24 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 5:0

21.10.23 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 2:2

02.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 3:1

06.11.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 0:1

Цифры и факты

"Арсенал" забил как минимум 3 гола в последних 3 домашних матчах против "Челси";

В 7 из последних 8 матчей между "Арсеналом" и "Челси" на "Эмирейтс" проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" непобедим в 17 из последних 18 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На этот матч Микель Артета выйдет без Габриэла Жезуса, Такехиро Томиясу, Букайо Сака и Кая Гаверца. Все они травмированы.

Что касается Энцо Марески, то он не может рассчитывать на помощь Ромео Лавии, Николя Джексона, Марка Гию и Нони Мадуэке. Также отстранен от футбола Михаил Мудрик и под вопросом готовность Мало Гюсто.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Нванери, Мерино, Троссар

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Пусть вас не вводят в заблуждение последние победные результаты команды Марески. Эти победы добывались в матчах против гораздо более слабых команд и при ужасной игре со стороны "синих". Они все еще имеют кучу проблем и пока явно не готовы противостоять "Арсеналу". Это спокойная победа "канониров", никак иначе.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.