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Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Челси" в рамках чемпионата Англии

Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 15:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Принципиальное лондонское дерби между командами, которым очень нужны очки. Команда Артеты все еще пытается делать все возможное, чтобы навязывать хоть какую-то борьбу "Ливерпулю", а парни Марески мечтают завершить сезон в топ-4. Чтобы стать ближе к своим целям, всем надо побеждать, вот только сделать это может только одна команда.

Содержание

Новости "Арсенала"

Шансы команды Артеты на чемпионство в этом сезоне, наверное, лишь теоретические или математические. В реальности это почти невозможно, учитывая последние результаты команды, где они растратили слишком много очков. На фоне этого их результаты в Лиге Чемпионов радуют куда больше.

За последние 5 матчей во всех турнирах на счету "канониров" 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. Начнем именно с поражения, оно произошло еще в конце февраля, когда в лондонском дерби они проиграли "Вест Хэму" (0:1), показав не лучшую игру. Впоследствии был еще один не очень удачный матч против "Ноттингем Форест" (0:0), где снова потеряли очки.

Зато потом разгромили "ПСВ" на выезде в рамках Лиги Чемпионов (7:1), что позволило им на ответный матч выпустить второй состав и расслабленно готовиться к предстоящему матчу с "Челси". Также сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1), где не без помощи Давида Раи обошлось без поражения. Ну и в ответном матче против "ПСВ" рабочая ничья 2:2 и проход в четвертьфинал. Эта команда отдохнули на неделе, поэтому будет в хороших кондициях перед лондонским дерби.

Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025 - изображение 1

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески очень печальны. Их неуверенная, трусливая и просто неумелая игра продолжается, хотя если взглянуть на результаты последних недель, то может показаться, что все налаживается. Но результаты действительно вводят в заблуждение в этом случае.

За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 поражение. Проиграли "Астон Вилле" на выезде (1:2), потеряв ничью на последних минутах из-за ошибки от Филипа Йоргенсена. После этого началась серия из 4 побед подряд, но давайте рассмотрим эти победы немного подробнее и дадим им контекст.

Сначала одолели "Саутгемптон" (4:0), хотя первый тайм был ужасным. Во втором уже дожали и забрали свое, но впечатления остались не очень хорошими. Затем обыграли на выезде "Копенгаген" в Лиге Конференций (2:1), хотя там снова провалили первый тайм и ничего не смогли показать. Забили голы скорее на индивидуальном мастерстве и классе. Затем в чемпионате снова противостояли аутсайдеру "Лестеру", где выиграли только благодаря голу Кукурелье, а игра в очередной раз была ужасной (1:0). Ну и на неделе повторно обыграли "Копенгаген" (1:0), уже в который раз показав плохой футбол и вообще бессвязную игру. Индивидуального класса на таких соперников хватило, но с "Арсеналом" такое не пройдет.

Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал "Арсенал" 28 15 10 3 52-24 55
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 28 15 6 7 45-33 51
4 Челси "Челси" 28 14 7 7 53-36 49
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 28 14 5 9 53-38 47
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 12 10 6 46-40 46
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45
9 Борнмут "Борнмут" 28 12 8 8 47-34 44
10 Фулхэм "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42
11 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39
12 Брентфорд Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 28 10 4 14 55-41 34
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 28 9 7 12 34-40 34
15 Эвертон Эвертон 28 7 12 9 31-35 33
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 28 9 6 13 32-48 33
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 28 6 5 17 38-57 23
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 28 3 8 17 26-58 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 28 4 5 19 25-62 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 28 2 3 23 20-68 9

Личные встречи

10.11.24 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 1:1

23.04.24 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 5:0

21.10.23 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 2:2

02.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 3:1

06.11.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 0:1

Цифры и факты

  • "Арсенал" забил как минимум 3 гола в последних 3 домашних матчах против "Челси";
  • В 7 из последних 8 матчей между "Арсеналом" и "Челси" на "Эмирейтс" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Арсенал" непобедим в 17 из последних 18 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На этот матч Микель Артета выйдет без Габриэла Жезуса, Такехиро Томиясу, Букайо Сака и Кая Гаверца. Все они травмированы.

Что касается Энцо Марески, то он не может рассчитывать на помощь Ромео Лавии, Николя Джексона, Марка Гию и Нони Мадуэке. Также отстранен от футбола Михаил Мудрик и под вопросом готовность Мало Гюсто.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Нванери, Мерино, Троссар

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Санчо, Палмер, Нкунку — Нету

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.83
3.66
4.33
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Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Пусть вас не вводят в заблуждение последние победные результаты команды Марески. Эти победы добывались в матчах против гораздо более слабых команд и при ужасной игре со стороны "синих". Они все еще имеют кучу проблем и пока явно не готовы противостоять "Арсеналу". Это спокойная победа "канониров", никак иначе.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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