Манчестер Сити – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.03.2025

Английская Премьер-лига, 29 тур

15 марта, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Ман Сити" и "Брайтон" идут совсем рядом в турнирной таблице. "Горожане" занимают пятое место, "чайки" расположились на седьмом. Разрыв между командами составляет всего один зачетный пункт, каждый тур может изменить их позицию в турнире. А соответственно и увеличить или уменьшить шансы на еврокубки, в частности и на Лигу чемпионов. Ведь “Брайтон” так близко к ней давно не был (если когда-то и был), а “Ман Сити” так далеко от нее давно не был.

Новости Манчестер Сити

За последние девять матчей "горожане" проиграли пять – большинство поединков за этот отрезок времени во всех турнирах. В частности, в прошлом туре "Сити" в гостях уступили "Ноттингем Форест". Это был матч команд, претендующих на топ-3. Много было на кону, поэтому и коллективы не рисковали. В конце концов, этот довольно неяркий на голевые моменты матч ударно завершил Хадсон-Одой и принес победу "лесникам".

Поражение команды Гвардиолы – уже не удивительно. Единственным вопросом остается, попадет ли "Сити" по итогам сезона в первую четверку. "Манчестер Сити" в Лиге Европы – это довольно интересное явление. И полупустой (или полуполный) "Этихад" во время матчей против условного РФШ. Сейчас "горожане" идут именно в зоне ЛЕ на расстоянии двух очков от четвертого "Челси". Однако встреча с “Брайтоном” – это единственная на протяжении следующих нескольких туров против прямого конкурента. Далее будут поединки против "Лестера", "Ман Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Эвертона".

Кадры хозяев

Пятеро футболистов продолжают восстанавливаться от повреждений. Сейчас в лазарете находятся Бобб, Родри, Стоунс, Аке, Аканджи. Их потери особенно отражаются в обороне команды. Там у "Сити" постоянно проблемы.

Новости Брайтона

В последний раз "чайки" уступали 1 февраля. И тоже против "Ноттингема". Это был какой-то безумный поединок. Просто чудо для "лесников"! Подопечные Нуну Санту забили в ворота "Форест" семь голов без ответа. Это пятая часть всех пропущенных "Брайтона" в чемпионате. А вот после этого провала подопечные Хюрцелера четырежды подряд победили в АПЛ. В том числе разгромили "Челси" со счетом 3:0. Кроме того, прошли тех же "пенсионеров", а также "Ньюкасл" в Кубке Англии.

В прошлом туре "чайки" одержали волевую победу во встрече с "Фулхэмом". Вырвать ее удалось на 90+8 минуте благодаря пенальти – невероятно эмоциональные три очка. Они дали возможность подняться на седьмое место, ведь в случае ничьей команда Хюрцелера осталась бы на девятом месте. Очень плотно все наверху турнирной таблицы. Между третьей и седьмой позицией пять зачетных пунктов. Борьба продолжает набирать обороты.

Кадры гостей

Травмированных в составе "чаек" больше: шесть игроков находятся в лазарете. Данк, Игорь, О'Райли, Кадиоглу, Милнер и Стил пока вне игры. Однако только первого – центрального защитника – можно считать важной потерей.

Последние пять матчей Манчестер Сити – Брайтона

Последние пять встреч хозяев

08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

01.03. Манчестер Сити – Плимут 3:1 (Кубок Англии)

26.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

23.02. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

19.02. Реал Мадрид – Манчестер Сити 3:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

08.03. Брайтон – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

02.03. Ньюкасл – Брайтон 1:2 (после д. ч.) (Кубок Англии)

25.02. Брайтон – Борнмут 2:1 (АПЛ)

22.02. Саутгемптон – Брайтон 0:4 (АПЛ)

14.02. Брайтон – Челси 3:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

09.11.24. Брайтон – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

25.04.24. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

21.10.23. Манчестер Сити – Брайтон 2:1 (АПЛ)

24.05.23. Брайтон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

22.10.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70 2 "Арсенал" 28 15 10 3 52-24 55 3 Ноттингем Форест 28 15 6 7 45-33 51 4 "Челси" 28 14 7 7 53-36 49 5 "Манчестер Сити" 28 14 5 9 53-38 47 6 "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 12 10 6 46-40 46 8 "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45 9 "Борнмут" 28 12 8 8 47-34 44 10 "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42 11 "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39 12 Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38 13 "Тоттенхэм" 28 10 4 14 55-41 34 14 "Манчестер Юнайтед" 28 9 7 12 34-40 34 15 Эвертон 28 7 12 9 31-35 33 16 "Вест Хэм Юнайтед" 28 9 6 13 32-48 33 17 "Вулверхэмптон" 28 6 5 17 38-57 23 18 Ипсвич Таун 28 3 8 17 26-58 17 19 "Лестер Сити" 28 4 5 19 25-62 17 20 "Саутгемптон" 28 2 3 23 20-68 9

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брайтон

Прогноз матча Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football

В противостоянии первого круга между этими командами “чайки” одержали волевую победу над “горожанами”. Точного удара Холанда тогда не хватило. "Сити" начинал свой спад, а "Брайтон", напротив, подъем. Однако на "Энфилде" "чайки" не побеждали ни разу. Больше того, все поединки проиграли, а большинство – с разрывом в 2+ мяча. Пора менять историю. Сейчас именно нужные для “чаек” кондиции. Прогноз: "Брайтон" не проиграет (Кф 2,05).