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Манчестер Сити – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.03.2025
Претенденты на Лигу чемпионов встретятся в очном противостоянии
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 29 тур
15 марта, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Ман Сити" и "Брайтон" идут совсем рядом в турнирной таблице. "Горожане" занимают пятое место, "чайки" расположились на седьмом. Разрыв между командами составляет всего один зачетный пункт, каждый тур может изменить их позицию в турнире. А соответственно и увеличить или уменьшить шансы на еврокубки, в частности и на Лигу чемпионов. Ведь “Брайтон” так близко к ней давно не был (если когда-то и был), а “Ман Сити” так далеко от нее давно не был.
Новости Манчестер Сити
За последние девять матчей "горожане" проиграли пять – большинство поединков за этот отрезок времени во всех турнирах. В частности, в прошлом туре "Сити" в гостях уступили "Ноттингем Форест". Это был матч команд, претендующих на топ-3. Много было на кону, поэтому и коллективы не рисковали. В конце концов, этот довольно неяркий на голевые моменты матч ударно завершил Хадсон-Одой и принес победу "лесникам".
Поражение команды Гвардиолы – уже не удивительно. Единственным вопросом остается, попадет ли "Сити" по итогам сезона в первую четверку. "Манчестер Сити" в Лиге Европы – это довольно интересное явление. И полупустой (или полуполный) "Этихад" во время матчей против условного РФШ. Сейчас "горожане" идут именно в зоне ЛЕ на расстоянии двух очков от четвертого "Челси". Однако встреча с “Брайтоном” – это единственная на протяжении следующих нескольких туров против прямого конкурента. Далее будут поединки против "Лестера", "Ман Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Эвертона".
Кадры хозяев
Пятеро футболистов продолжают восстанавливаться от повреждений. Сейчас в лазарете находятся Бобб, Родри, Стоунс, Аке, Аканджи. Их потери особенно отражаются в обороне команды. Там у "Сити" постоянно проблемы.
Новости Брайтона
В последний раз "чайки" уступали 1 февраля. И тоже против "Ноттингема". Это был какой-то безумный поединок. Просто чудо для "лесников"! Подопечные Нуну Санту забили в ворота "Форест" семь голов без ответа. Это пятая часть всех пропущенных "Брайтона" в чемпионате. А вот после этого провала подопечные Хюрцелера четырежды подряд победили в АПЛ. В том числе разгромили "Челси" со счетом 3:0. Кроме того, прошли тех же "пенсионеров", а также "Ньюкасл" в Кубке Англии.
В прошлом туре "чайки" одержали волевую победу во встрече с "Фулхэмом". Вырвать ее удалось на 90+8 минуте благодаря пенальти – невероятно эмоциональные три очка. Они дали возможность подняться на седьмое место, ведь в случае ничьей команда Хюрцелера осталась бы на девятом месте. Очень плотно все наверху турнирной таблицы. Между третьей и седьмой позицией пять зачетных пунктов. Борьба продолжает набирать обороты.
Кадры гостей
Травмированных в составе "чаек" больше: шесть игроков находятся в лазарете. Данк, Игорь, О'Райли, Кадиоглу, Милнер и Стил пока вне игры. Однако только первого – центрального защитника – можно считать важной потерей.
Последние пять матчей Манчестер Сити – Брайтона
Последние пять встреч хозяев
- 08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 01.03. Манчестер Сити – Плимут 3:1 (Кубок Англии)
- 26.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
- 23.02. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 19.02. Реал Мадрид – Манчестер Сити 3:1 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 08.03. Брайтон – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
- 02.03. Ньюкасл – Брайтон 1:2 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 25.02. Брайтон – Борнмут 2:1 (АПЛ)
- 22.02. Саутгемптон – Брайтон 0:4 (АПЛ)
- 14.02. Брайтон – Челси 3:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
09.11.24. Брайтон – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
25.04.24. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
21.10.23. Манчестер Сити – Брайтон 2:1 (АПЛ)
24.05.23. Брайтон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
22.10.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|
"Арсенал"
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3
|
Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4
|
"Челси"
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5
|
"Манчестер Сити"
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6
|
"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8
|
"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9
|
"Борнмут"
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10
|
"Фулхэм"
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11
|
"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12
|
Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13
|
"Тоттенхэм"
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15
|
Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17
|
"Вулверхэмптон"
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18
|
Ипсвич Таун
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19
|
"Лестер Сити"
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брайтон
Прогноз матча Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football
В противостоянии первого круга между этими командами “чайки” одержали волевую победу над “горожанами”. Точного удара Холанда тогда не хватило. "Сити" начинал свой спад, а "Брайтон", напротив, подъем. Однако на "Энфилде" "чайки" не побеждали ни разу. Больше того, все поединки проиграли, а большинство – с разрывом в 2+ мяча. Пора менять историю. Сейчас именно нужные для “чаек” кондиции. Прогноз: "Брайтон" не проиграет (Кф 2,05).
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