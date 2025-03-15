Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз финала Кубка Лиги на 16.03.2025

Кубок Английской Лиги. Финал

16 марта. 18:30. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Возможность для команды Слота выиграть первый трофей в этом сезоне и защитить свой статус победителя турнира, потому что в прошлом сезоне именно "Ливерпуль" его вы играл. Также шанс для Эдди Гау стать творцом истории и впервые за очень много лет выиграть трофей для "Ньюкасла". Конечно, фаворит на эту игру очевиден, но финалы нередко удивляют, возможно, здесь именно тот случай.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слот только что вылетели из Лиги Чемпионов от "ПСЖ". Это точно сильно ударило по их амбициям на этот сезон и не на это они рассчитывали, когда выигрывали этап лиги и завершили его на первом месте. Теперь остается только Премьер-лига, где нужно завершать все чемпионством и вот этот финал Кубка Английской Лиги.

Приоритеты понятны, на этот матч выйдет максимально настроенная команда, которая будет делать все возможное, чтобы выиграть первый трофей под руководством нового тренера. За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 4 победы и 1 поражение, но и единственное поражение произошло на этой неделе и в итоге означало вылет из Лиги Чемпионов.

Кроме этого, они смогли без проблем обыграть "Манчестер Сити" (2:0), затем также с легкостью обыграли "Ньюкасл" в АПЛ (2:0), затем в странном матче каким-то чудом обыграли "ПСЖ" (1:0), ну и не заметили "Саутгемптон" во втором тайме, и довели все до победы 3:1. Команда в неплохой форме, просто "ПСЖ" оказался для них слишком сильным. Окажется ли таким "Ньюкасл", который они недавно уже обыгрывали?

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Гау несколько просела в последнее время после недавнего расцвета. Травма Александера Исака, из-за которой он пропустил два матча, не помогла в последней серии игр. Да и красная Энтони Гордона также.

"Сороки" вновь выглядят скорее нервными, а не уверенными в себе. И это может сыграть решающую роль в финальном матче Кубка Лиги. За последние 5 матчей на их счету 2 победы и 3 поражения. Пойдем по хронологии. Сначала они просто без шансов проиграли "Манчестер Сити" (0:4), там их раздавили и не заметили.

После этого был странный матч против "Ноттингем Форест", где они победы 4:3, но все 4 гола забили в промежутке 12 минут, а остаток матча в основном отбивались и едва не потеряли преимущество в три гола. После этого было поражение от "Ливерпуля" на выезде, там также без позитива особенно, в атаке почти никак себя не проявили, был лишь один момент у Каллума Уилсона. После этого проиграли "Брайтону" в Кубке Англии (1:2) после экстра-таймов и на выходных обыграли "Вест Хэм" (1:0), но с огромными проблемами. Кажется, что они не очень готовы к вызову против "Ливерпуля", но это отдельный матч, поэтому увидим.

Личные встречи

26.02.25 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 2:0

04.12.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 3:3

01.01.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 4:2

27.08.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 1:2

18.02.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" непобедим в последних 25 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 10 из последних 11 домашних матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах;

В 4 из последних 5 матчей "Ливерпуля" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В решающем матче Кубка Лиги Арне Слот не может рассчитывать на травмированных Конора Брэдли и Джо Гомеза. Также не сыграет Трент Александер-Арнолд после того, как получил травму в матче с "ПСЖ", ну и под вопросом готовность Ибраима Конате.

Что касается Эдди Гау, то у него травмированы Свен Ботман, Джамал Ласселс и Льюис Холл. Кроме того, из-за дисквалификации будет пропускать финал Энтони Гордон.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Куанса, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Уиллок

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Разница между этими командами далеко не только в классе игроков и общем классе коллективов. Здесь речь и о форме, в которой пребывают команды и насколько они сейчас уверены в себе. "Ливерпуль" шел великолепно и сейчас скорее злой из-за вылета из Лиги Чемпионов, а „Ньюкасл“ последние матчи провел не лучшим образом и выглядит печально. Учитывая все это, здесь напрашивается победа команды Слота. Этого мы и ожидаем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.