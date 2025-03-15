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Фулхэм - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025
Фулхэм попытается добыть столь необходимые три очка, которые позволят продолжить борьбу за место в топ-5
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 29-й тур.
16 марта. 15:30. Крейвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках 29-го тура АПЛ на стадионе "Крейвен Коттедж" сойдутся "Фулхэм" и "Тоттенхэм" в лондонском дерби, обещающем напряженную борьбу. "Шпоры", под руководством Анге Постекоглу, будут стремиться получить важные очки в погоне опираясь на атакующий потенциал ключевых игроков. Зато "Фулхэм" будет пытаться попасть в зону Лиги конференций и вырвать такие нужные три очка. Удастся ли "дачникам" преодолеть сопротивление "шпор", или "Тоттенхэм" удивит фаворита?
Новости "Фулхэма"
В целом команда демонстрирует неплохие результаты, иногда допуская ошибки, которые отдаляют команду от зоны Лиги конференций.
В последних пяти матчах "дачники" одержали три победы, одну ничью, и одно поражение. Сначала команда дома обыграла "Ноттингем" (2:1), но в следующем матче уступила "Кристал Пеласу" (0:2), где в начале матча Андерсен забил автогол, который существенно повлиял на дальнейшую игру команды. В следующем поединке "Фулхэм" уверенно переиграл "Вулверхэмптон", отбросив "волков" в зону вылета.
В Кубке Англии дела у подопечных Марку Силвы идут неплохо, о чем свидетельствует последняя победа над "МЮ", хотя и добыта она была в серии послематчевых пенальти. Последнюю свою встречу "дачники" провели с "Брайтоном", где потерпели обидное поражение, благодаря реализованному пенальти на 90+8 минуте матча.
В целом "Фулхэм" готов бороться за топ-6 и не готов сдаваться в таком матче.
Новости "Тоттенхэма"
Подопечные Агне Постекоглу показывают далеко не лучшие результаты в АПЛ и Лиге Европы. Всего в последних пяти матчах команда одержала 2 победы, 2 поражения и 1 ничью.
В феврале "Тоттенхэм" одержал убедительную выездную победу над "Ипсвичем" (4:1), а затем уступил "Манчестер Сити" с минимальным счетом (0:1). И хотя казалось, что матч с "АЗ Алкмар" может стать глотком свежего воздуха, и все же шпоры неожиданно потерпели поражение, пропустив лишь один мяч.
Следующий поединок команда сыграла с Борнмутом и если в начале встречи команда играла далеко не лучшим образом, то после перерыва "шпорам" удалось сравнять счет (2:2) и заработать +1 балл в турнирной таблице. В ответном матче с "АЗ Алкмар" лондонцам все же удалось реабилитироваться за поражение и одержать победу со счетом 3:1
В целом команде трудно навязывать игру соперникам, которые идут выше в лиге, однако смогут ли "шпоры" удивить?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3
|Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4
|"Челси"
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9
|"Борнмут"
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10
|"Фулхэм"
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12
|Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13
|"Тоттенхэм"
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14
|Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18
|Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19
|"Лестер Сити"
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20
|"Саутгемптон"
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Личные встречи
22.02.25 Фулхэм — Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
09.11.24 Кристал Пэлас — Фулхэм 0:2 (АПЛ)
27.04.24 Фулхэм — Кристал Пэлес 1:1 (АПЛ)
23.09.23 Кристал Пэлес — Фулхэм 0:0 (АПЛ)
20.05.23 Фулхэм — Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- Тоттенхэм не потерпел ни одного поражения в 12 из последних 13 матчей против Фулхэма во всех турнирах.
- Сон Хын Мин забивал "Фулхэму" в 4 из 6 последних игр за "Тоттенхэм".
- Лишь 2 из 15 последних встреч в Премьер-лиге завершились вничью
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Марку Силва не может рассчитывать в этом матче на помощь Саши Лукича, из-за удаления и Гари Уилсона, Кенни Тете и Рисса Нелсона, выбывших из-за травм.
Что касается проблем Агне Постекоглу, то здесь ситуация аналогичная. В этой встрече на поле не смогут выйти Квин Данзо, Ришарлисон, Даян Кулусевски, Раду Дрегушин.
"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Басси, Андерсен, Кастань, Робинсон — Перейра, Рид — Ивоби, Виллиан, Смит-Роу — Хименес
"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Ромеро, Вен, Спенс, Удоги — Мэддисон, Бентанкур, Сарр — Джонсон, Тель, Соланке
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 - 2:1. Учитывая тенденции, которые демонстрируют обе команды, "Фулхэм" попытается быстро разгонять контратаки, однако не стоит забывать и о быстрой атаке "шпор".
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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