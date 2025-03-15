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Фулхэм - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025

Англия
Обновлено

Фулхэм попытается добыть столь необходимые три очка, которые позволят продолжить борьбу за место в топ-5

Фулхэм - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 15:30. Крейвен Коттедж (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Фулхэм" - "Тоттенхэм"
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В рамках 29-го тура АПЛ на стадионе "Крейвен Коттедж" сойдутся "Фулхэм" и "Тоттенхэм" в лондонском дерби, обещающем напряженную борьбу. "Шпоры", под руководством Анге Постекоглу, будут стремиться получить важные очки в погоне опираясь на атакующий потенциал ключевых игроков. Зато "Фулхэм" будет пытаться попасть в зону Лиги конференций и вырвать такие нужные три очка. Удастся ли "дачникам" преодолеть сопротивление "шпор", или "Тоттенхэм" удивит фаворита?

Содержание

Новости "Фулхэма"

В целом команда демонстрирует неплохие результаты, иногда допуская ошибки, которые отдаляют команду от зоны Лиги конференций.

В последних пяти матчах "дачники" одержали три победы, одну ничью, и одно поражение. Сначала команда дома обыграла "Ноттингем" (2:1), но в следующем матче уступила "Кристал Пеласу" (0:2), где в начале матча Андерсен забил автогол, который существенно повлиял на дальнейшую игру команды. В следующем поединке "Фулхэм" уверенно переиграл "Вулверхэмптон", отбросив "волков" в зону вылета.

В Кубке Англии дела у подопечных Марку Силвы идут неплохо, о чем свидетельствует последняя победа над "МЮ", хотя и добыта она была в серии послематчевых пенальти. Последнюю свою встречу "дачники" провели с "Брайтоном", где потерпели обидное поражение, благодаря реализованному пенальти на 90+8 минуте матча.

В целом "Фулхэм" готов бороться за топ-6 и не готов сдаваться в таком матче.


Новости "Тоттенхэма"

Подопечные Агне Постекоглу показывают далеко не лучшие результаты в АПЛ и Лиге Европы. Всего в последних пяти матчах команда одержала 2 победы, 2 поражения и 1 ничью.

В феврале "Тоттенхэм" одержал убедительную выездную победу над "Ипсвичем" (4:1), а затем уступил "Манчестер Сити" с минимальным счетом (0:1). И хотя казалось, что матч с "АЗ Алкмар" может стать глотком свежего воздуха, и все же шпоры неожиданно потерпели поражение, пропустив лишь один мяч.

Следующий поединок команда сыграла с Борнмутом и если в начале встречи команда играла далеко не лучшим образом, то после перерыва "шпорам" удалось сравнять счет (2:2) и заработать +1 балл в турнирной таблице. В ответном матче с "АЗ Алкмар" лондонцам все же удалось реабилитироваться за поражение и одержать победу со счетом 3:1

В целом команде трудно навязывать игру соперникам, которые идут выше в лиге, однако смогут ли "шпоры" удивить?


Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал "Арсенал" 28 15 10 3 52-24 55
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси "Челси" 28 14 7 7 53-36 49
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 12 11 6 48-42 47
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45
9 Борнмут "Борнмут" 28 12 8 8 47-34 44
10 Фулхэм "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42
11 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39
12 Брентфорд Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 28 10 4 14 55-41 34
14 Эвертон Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 28 9 7 12 34-40 34
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 28 4 5 19 25-62 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 29 2 3 24 21-70 9

Личные встречи

22.02.25 Фулхэм — Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

09.11.24 Кристал Пэлас — Фулхэм 0:2 (АПЛ)

27.04.24 Фулхэм — Кристал Пэлес 1:1 (АПЛ)

23.09.23 Кристал Пэлес — Фулхэм 0:0 (АПЛ)

20.05.23 Фулхэм — Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

Цифры и факты

  • Тоттенхэм не потерпел ни одного поражения в 12 из последних 13 матчей против Фулхэма во всех турнирах.
  • Сон Хын Мин забивал "Фулхэму" в 4 из 6 последних игр за "Тоттенхэм".
  • Лишь 2 из 15 последних встреч в Премьер-лиге завершились вничью

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Марку Силва не может рассчитывать в этом матче на помощь Саши Лукича, из-за удаления и Гари Уилсона, Кенни Тете и Рисса Нелсона, выбывших из-за травм.

Что касается проблем Агне Постекоглу, то здесь ситуация аналогичная. В этой встрече на поле не смогут выйти Квин Данзо, Ришарлисон, Даян Кулусевски, Раду Дрегушин.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Басси, Андерсен, Кастань, Робинсон — Перейра, Рид — Ивоби, Виллиан, Смит-Роу — Хименес

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Ромеро, Вен, Спенс, Удоги — Мэддисон, Бентанкур, Сарр — Джонсон, Тель, Соланке

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 2:1. Учитывая тенденции, которые демонстрируют обе команды, "Фулхэм" попытается быстро разгонять контратаки, однако не стоит забывать и о быстрой атаке "шпор".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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