АПЛ. Борнмут - Брентфорд 1:2. Ярмолюк одержал победу в дуэли с Забарным

"Борнмут" начал матч активно, уже на второй минуте создав опасный момент: Милош Керкез пробил низом из пределов штрафной, но вратарь "Брентфорда" Марк Флеккен сделал уверенный сейв. Уже на 17-й минуте хозяева пошли вперед и после подачи с фланга Янельт пытался выбить мяч, однако он срезался и полетел в ворота без шансов для голкипера.

"Брентфорд" не сдался и сумел сравнять счет на 30-й минуте благодаря Йоану Виссу, который блестяще замкнул головой подачу Бриана Мбемо с углового, отправив мяч в левый угол ворот. Этот гол стал результатом давления "пчел", которые перед тем дважды опасно исполнили угловые.

После пропущенного мяча "вишни" начали агрессивнее играть и давить на соперника. И уже на 35-й минуте Эванилсон получил передачу в штрафной и резко пробил в правую девятку, но вратарь "Брентфорда" совершил сейв сохранив ничейный результат на табло.

Hard at work ???? pic.twitter.com/uqIPMA9PIW — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 15, 2025

Второй тайм начался с активных действий "Борнмута", который контролировал мяч, создавая опасные моменты: уже на 47-й минуте Семенио попал в перекладину ударом головой из вратарской площадки, а затем Тавернье пробил из пределов штрафной, но его удар заблокировали. Несмотря на эти усилия, "вишням" не хватало точности. Все тот же Тавернье снова был близок к голу, но его эффектный удар из пределов штрафной пролетел над воротами.

"Брентфорду" удалось перехватить инициативу на 71-й минуте, когда Кристиан Нергор замкнул передачу в штрафной площади. Именно в этом моменте украинский защитник Илья Забарный отпустил датского футболиста, который пробил сильно и без шансов для голкипера в правый нижний угол, выведя свою команду вперед - 1:2. Этот гол стал переломным, ведь "Борнмут" не сумел отыграться, хотя и продолжал давить.

На 81-й Дэвид Брукс упустил стопроцентную возможность, пробив низом по центру ворот, где вратарь "Брентфорда" совершил потрясающий сейв. Еще один великолепный момент сумел создать Антуан Семенио на 90+1-й минуте и если бы не блестящий сейв Флеккена, то счет в матче мог стать ничейным.

Обе команды активно проводили замены: "Борнмут" освежил состав Луисом Синистеррой, Дэвидом Бруксом, Джеймсом Хиллом, тогда как „Брентфорд“ выпустил Зеппа ван ден Берга, Егора Ярмолюка, Юнуса Эмре Конака и Бена Ми, пытаясь удержать преимущество.

За четыре минуты до завершения основного времени Андони Ираола снял с игры и Забарного, выпустив Дэниела Джеббисона, пытаясь отправить больше игроков в атаку, и все же "Брентфорд" сумел удержать преимущество и не дать "вишням" сравнять счет в матче.

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

"Виталити Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Голы: Янельт (АГ, 17) - Висса (30), Нергор (71)

"Борнмут": Кепа — Кук, Забарный (Джеббисон, 86) Гейсен, Керкез — Адамс (Гилл, 79), Кристи (Сенистерра, 67) (Уаттара, 85) — Семенио, Клюйверт (Брукс, 79) Тавернье — Эванилсон

"Брентфорд": Флеккен — Айер (ван ден Берг, 72), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 72) - Мбемо, Дамсгор (Ми, 85), Шаде (Конак, 85) - Висса

Предупреждения: Тавернье (68), Семенио (75), Хилл (90)