Ван Нистелрой против своих. Лестер – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.03.2025

Английская Премьер-лига, 29 тур

16 марта, 21:00. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

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В этом сезоне Рууд ван Нистелрой трижды участвовал в матчах между “Лестером” и “Ман Юнайтед” в роли главного тренера. Дважды он громил соперника во главе “красных дьяволов”: в Кубке лиги и АПЛ. Затем – драматически и незаслуженно уступил во встрече Кубка Англии уже возглавляя "лис". Почему незаслуженно? Потому что МЮ забил победный гол на 90+3 минуте с офсайда, а системы VAR тогда не было. Теперь "Лестер" может отомстить, но есть ли на это силы?

Новости Лестера

Дела идут очень плохо. За последние шесть матчей "лисы" набрали ноль очков в чемпионате и вылетели из Кубка Англии (в вышеупомянутом матче против МЮ). В общей сложности за крайние 13 туров АПЛ удалось завоевать всего три очка. 26 января "Лестер" победил "Тоттенхэм" в Лондоне со счетом 2:1 в волевом стиле. Это единственный позитив, который стал возможным, в том числе, и благодаря "прекрасной" форме "шпор". Но победа есть победа.

Сейчас "лисы" занимают 19 место в турнирной таблице Премьер-лиги. У них столько же очков, сколько и у "Ипсвича" – 17. А вот до спасительной 17 позиции не хватает девять зачетных пунктов. Чемпионшип все ближе и ближе. Да еще и за последние пять туров “Лестер” не забил ни одного гола, проиграв с общим счетом 0:13. В частности, уступил "Челси" в предыдущем матче. Хоть и разрыв на табло был минимальным, но в игре – невероятный.

Кадры хозяев

Фатаву, Опоку и Суттар отсутствуют – это три единственные потери “Лестера” в этом матче. Однако они уже давно в лазарете, а в этом сезоне на троих провели 11 поединков в АПЛ. Не густо.

Новости Манчестер Юнайтед

Все карты наконец-то сошлись и "красные дьяволы" победили впервые за четыре матча. В прошлый четверг в рамках Лиги Европы подопечным Аморима противостоял серьезный соперник – "Реал Сосьедад". Благодаря хет-трику Фернандеша (два гола с пенальти), удалению у соперника и позднему голу Далота удалось одержать волевую победу. Следующая остановка – четвертьфинал против "Лиона" Пауло Фонсеки.

Недаром Аморим публично заявил о том, что благодаря Лиге Европы можно выйти в Лигу чемпионов. Пока для МЮ – это единственный шанс в следующем сезоне играть в еврокубках. В настоящее время манкунианцы располагаются на 15 месте в турнирной таблице. Расстояние до зоны вылета не намного дальше, чем до топ-4: 17 очков против 15. Поэтому и концентрирование сил на ЛЕ – логический шаг. Хотя и параллельно в любом составе нужно обыгрывать такие команды, как “Лестер”.

Кадры гостей

Вот здесь в лазарете аншлаг. В "Ман Юнайтед" ничего не меняется. Диалло, Эванс, Мэйну, Мартинес, Шоу, Йоро, Баиндир точно не сыграют в воскресенье. Также под вопросом Магувайр, который пропустил последние три поединка.

Последние пять матчей Лестера и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

09.03. Челси – Лестер 1:0 (АПЛ)

27.02. Вест Хэм – Лестер 2:0 (АПЛ)

21.02. Лестер – Брентфорд 0:4 (АПЛ)

15.02. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)

07.02. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

13.03. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1 (Лига Европы)

09.03. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1 (АПЛ)

06.03. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1 (Лига Европы)

02.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

26.02. Манчестер Юнайтед – Ипсвич 3:2 (АПЛ)

Личные встречи между командами

07.02.25. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1 (Кубок Англии)

10.11.24. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

30.10.24. Манчестер Юнайтед – Лестер 5:2 (Кубок лиги)

19.02.23. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

01.09.22. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70 2 "Арсенал" 28 15 10 3 52-24 55 3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54 4 "Челси" 28 14 7 7 53-36 49 5 "Манчестер Сити" 29 14 6 9 55-40 48 6 "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 12 11 6 48-42 47 8 "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45 9 "Борнмут" 28 12 8 8 47-34 44 10 "Фулхэм" 28 11 9 8 41-38 42 11 "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39 12 Брентфорд 28 11 5 12 48-44 38 13 "Тоттенхэм" 28 10 4 14 55-41 34 14 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34 15 "Манчестер Юнайтед" 28 9 7 12 34-40 34 16 "Вест Хэм Юнайтед" 29 9 7 13 33-49 34 17 "Вулверхэмптон" 29 7 5 17 40-58 26 18 Ипсвич Таун 29 3 8 18 28-62 17 19 "Лестер Сити" 28 4 5 19 25-62 17 20 "Саутгемптон" 29 2 3 24 21-70 9

Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Лестер – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Большой, очень большой разрыв между командами. "Красные дьяволы" в последнее время начали прогрессировать. Хорошо провели матч против “Арсенала”, разгромили “Реал Сосьедад”. Не то, чтобы все начало налаживаться, но очевидные шаги вперед есть. "Лестера" это не касается вообще. Поэтому взять три очка гостям помешает только чудо. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".