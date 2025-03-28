Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 29.03.2025

Кубок Англии. Четвертьфинал

29 марта. 14:15. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лондонское дерби в Кубке Англии на достаточно поздней стадии. Сейчас в розыгрыше турнира среди громких имен остается только "Манчестер Сити", поэтому все остальные клубы всерьез задумываются над своими шансами выиграть турнир. Однако до финала еще надо дойти, а пока "Кристал Пэлас" и "Фулхэм" будут определять сильнейшего и бороться за право играть на "Уэмбли", где будут проходить все матчи ½.

Новости "Фулхэма"

Оценивать состояние команд после международного перерыва всегда непросто. На две недели игроки расходились, кто-то отдыхал, а кто-то защищал цвета своей национальной сборной. Но разберем то, что было с командой Марку Силвы перед этим. Точно стоит отметить, что они проводят очень хороший сезон с достойными результатами.

За последние 5 матчей на счету "дачников" 3 победы и 2 поражения. Интересно, что одно из поражений произошло как раз в матче против "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ, тогда на своем поле подопечные Силвы уступили со счетом 0:2. Также они проиграли "Брайтону" на выезде (1:2). Это были два неудачных матча за последний период.

Зато им удалось обыграть "Вулверхэмптон" на выезде (2:1), также в очень важном матче одолели "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии (2:1) ну и в последнем матче перед международным перерывом "дачники" без проблем разобрались с "Тоттенхэмом" (2:0). Это очень собранная команда, которая скорее иногда может провалить отдельный матч. Болельщики будут надеяться, что следующая игра такой не будет.

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера набрали ход как раз перед международным перерывом и они бы предпочли продолжать играть, а не делать перерыв на две недели. За последние 5 матчей на их счету ровно 5 побед, это если мы будем учитывать товарищеский матч против "Хам-Кам" (1:0), который они провели в начале международной паузы.

Перед этим они уверенно обыграли "Фулхэм" на выезде в рамках АПЛ (2:0), от чего стоит отталкиваться и в следующей игре. Также была победа над "Астон Виллой" (4:1), что стало настоящим шоком для английских болельщиков, уж слишком уверенно "орлы" забрали свое.

В рамках 1/8 Кубка Англии "Пэлас" одолели "Милуолл" (3:1), а в последнем матче накануне международного перерыва забрали три очка против "Ипсвича" (1:0). Команда в хорошей форме и точно готова навязать борьбу соседу по Лондону. Здесь ожидается равный матч.

Личные встречи

22.02.25 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 0:2

09.11.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:2

27.04.24 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 1:1

23.09.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:0

20.05.23 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 2:2

Цифры и факты

В последних 4 матчах между "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас" проходила ставка ТМ 2.5;

"Кристал Пэлас" не проигрывает в последних 5 выездных матчах против "Фулхэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем у Марку Силвы есть три потери. Из-за повреждений в предстоящем матче не смогут сыграть Кенни Тете, Гарри Уилсон и Рисс Нелсон.

Что касается Оливера Гласнера, то он не рассчитывает на помощь травмированных Чади Риада, Шейка Дукуре и Жоэля Уорда. Под вопросом Жан-Филипп Матета, однако ему позволили вернуться на поле после травмы головы, которую он получил в прошлом матче Кубка Англии.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон — Перейра, Берге — Ивоби, Смит-Роу, Виллиан — Муниз

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. "Пэлас" в последнее время стал чрезвычайно неудобным соперником для "дачников. Да и при очных встречах эти команды нечасто забивают много голов. Опираясь на эти данные, мы прогнозируем ничью со скромным обменом голами, после чего игра перейдет к серии пенальти. А если надо выбрать победителя лотереи, то мы склоняемся именно к "Кристал Пэлас".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.