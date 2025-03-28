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Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 29.03.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас" в рамках четвертьфинала Кубка Англии

Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 29.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии. Четвертьфинал

29 марта. 14:15. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лондонское дерби в Кубке Англии на достаточно поздней стадии. Сейчас в розыгрыше турнира среди громких имен остается только "Манчестер Сити", поэтому все остальные клубы всерьез задумываются над своими шансами выиграть турнир. Однако до финала еще надо дойти, а пока "Кристал Пэлас" и "Фулхэм" будут определять сильнейшего и бороться за право играть на "Уэмбли", где будут проходить все матчи ½.

Содержание

Новости "Фулхэма"

Оценивать состояние команд после международного перерыва всегда непросто. На две недели игроки расходились, кто-то отдыхал, а кто-то защищал цвета своей национальной сборной. Но разберем то, что было с командой Марку Силвы перед этим. Точно стоит отметить, что они проводят очень хороший сезон с достойными результатами.

За последние 5 матчей на счету "дачников" 3 победы и 2 поражения. Интересно, что одно из поражений произошло как раз в матче против "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ, тогда на своем поле подопечные Силвы уступили со счетом 0:2. Также они проиграли "Брайтону" на выезде (1:2). Это были два неудачных матча за последний период.

Зато им удалось обыграть "Вулверхэмптон" на выезде (2:1), также в очень важном матче одолели "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии (2:1) ну и в последнем матче перед международным перерывом "дачники" без проблем разобрались с "Тоттенхэмом" (2:0). Это очень собранная команда, которая скорее иногда может провалить отдельный матч. Болельщики будут надеяться, что следующая игра такой не будет.

Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 29.03.2025 - изображение 1

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера набрали ход как раз перед международным перерывом и они бы предпочли продолжать играть, а не делать перерыв на две недели. За последние 5 матчей на их счету ровно 5 побед, это если мы будем учитывать товарищеский матч против "Хам-Кам" (1:0), который они провели в начале международной паузы.

Перед этим они уверенно обыграли "Фулхэм" на выезде в рамках АПЛ (2:0), от чего стоит отталкиваться и в следующей игре. Также была победа над "Астон Виллой" (4:1), что стало настоящим шоком для английских болельщиков, уж слишком уверенно "орлы" забрали свое.

В рамках 1/8 Кубка Англии "Пэлас" одолели "Милуолл" (3:1), а в последнем матче накануне международного перерыва забрали три очка против "Ипсвича" (1:0). Команда в хорошей форме и точно готова навязать борьбу соседу по Лондону. Здесь ожидается равный матч.

Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 29.03.2025 - изображение 2

Личные встречи

22.02.25 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 0:2

09.11.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:2

27.04.24 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 1:1

23.09.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:0

20.05.23 АПЛ "Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 2:2

Цифры и факты

  • В последних 4 матчах между "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас" проходила ставка ТМ 2.5;
  • "Кристал Пэлас" не проигрывает в последних 5 выездных матчах против "Фулхэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем у Марку Силвы есть три потери. Из-за повреждений в предстоящем матче не смогут сыграть Кенни Тете, Гарри Уилсон и Рисс Нелсон.

Что касается Оливера Гласнера, то он не рассчитывает на помощь травмированных Чади Риада, Шейка Дукуре и Жоэля Уорда. Под вопросом Жан-Филипп Матета, однако ему позволили вернуться на поле после травмы головы, которую он получил в прошлом матче Кубка Англии.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон — Перейра, Берге — Ивоби, Смит-Роу, Виллиан — Муниз

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.36
3.25
3.14
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Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. "Пэлас" в последнее время стал чрезвычайно неудобным соперником для "дачников. Да и при очных встречах эти команды нечасто забивают много голов. Опираясь на эти данные, мы прогнозируем ничью со скромным обменом голами, после чего игра перейдет к серии пенальти. А если надо выбрать победителя лотереи, то мы склоняемся именно к "Кристал Пэлас".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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