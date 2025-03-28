Брайтон - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 29.03.2025

Кубок Англии. Четвертьфинал.

29 марта. 19:15. Амекс Стэдиум (Брайтон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В субботу, 29 марта состоится четвертьфинальный Кубка Англии между "Брайтоном" и "Ноттингемом".

Обе команды показывают великолепные результаты в последних матчах, поэтому эта встреча обещает быть интересной.

Новости Брайтона

"Брайтон" под руководством Фабиана Гюрцлера показывает стабильную и яркую игру в последних пяти встречах сезона 2024/25 в Премьер-лиге и Кубке Англии. Команда одержала четыре победы и одну ничью, забив 12 голов и пропустив 5, что позволяет ей удерживать 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Начав этот отрезок с разгромной выездной победы над "Саутгемптоном" со счетом 4:0, "Брайтон" продемонстрировал атакующую мощь и полное доминирование на поле. Уже 25 февраля команда одолела "Борнмут" дома со счетом 2:1, ответив двумя голами на пропущенный мяч от соперника, за который выступает украинец Илья Забарный.

В Кубке Англии "Брайтон" прошел "Ньюкасл Юнайтед" в напряженном выездном матче, одержав победу 2:1 в дополнительное время благодаря слаженной игре и удачным заменам. Следующая игра в Премьер-лиге принесла домашнюю победу над "Фулхэмом" со счетом 2:1, где "Брайтон" сумел переломить ход матча во втором тайме. Завершилась эта серия ничьей против "Манчестер Сити" на выезде (2:2), где команда дважды отыгрывалась, демонстрируя характер и стойкость против действующего чемпиона.

Новости Ноттингема

"Ноттингем Форест" довольно неплохо выступает в последних пяти встречах. Команда Нуну Эшпириту Санту одержала три победы, одну ничью и потерпела одно поражение, забив 10 голов и пропустив 7. Таким образом команда уверенно держится в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Серия началась с выездного поражения от "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:4 - напряженного матча, где "Ноттингем" уступил несмотря на активную борьбу в атаке. Уже 26 февраля команда реабилитировалась, сыграв вничью 0:0 дома против "Арсенала", продемонстрировав крепкую защиту против одного из лидеров лиги.

В Кубке Англии "Ноттингем" одолел "Ипсвич" (2:1) в дополнительное время, пройдя в следующий раунд благодаря грамотным решениям и командной слаженности. Самым ярким моментом стала домашняя победа над "Манчестер Сити" со счетом 1:0, где "лесники" сенсационно прервали серию чемпиона, показав дисциплинированную игру. Завершился этот период выездной победой 15 марта над "Ипсвичем" со счетом 4:2 в Премьер-лиге. В целом результаты команды подчеркивают способность конкурировать с топ-клубами и бороться за выход в следующий раунд Кубка Англии.

Личные встречи

01.02.2025 "Ноттингем Форест" - "Брайтон" 7:0 (АПЛ)

22.09.2024 "Брайтон" - "Ноттингем Форест" 2:2 (АПЛ)

10.03.2024 "Брайтон" - "Ноттингем Форест" 1:0 (АПЛ)

25.11.2023 "Ноттингем Форест" - "Брайтон" 2:3 (АПЛ)

26.04.2023 "Ноттингем Форест" - "Брайтон" 3:1 (АПЛ)

Цифры и факты

Брайтон не потерпел ни одного поражения в последних 5 домашних матчах против Ноттингем Форест во всех турнирах.

Самая крупная победа в истории их противостояний в Премьер-лиге была 7:0 в пользу "Ноттингема".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Брайтон" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами из-за травм ключевых игроков. Пятеро футболистов - Игор Жулио, Джейсон Стил, Джеймс Милнер, Ферди Кадиоглу и Тарик Лемпти - пропустят ближайший матч из-за повреждений разной степени.

У "Ноттингема" не так все печально и единственным игроком, который остается под вопросом на этот матч является Крис Вуд.

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген - Эступиньян, Гиншелвуд, Вебстер, ван Гекке - Гомес, Балеба - Митома, Минте, Рюттер - Жоао Педро.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Хендерсон - Геи, Лакруа, Ричардс, Эзе - Сарр, Митчелл - Муньос, Лерма, Уортон - Нкетиа.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Ноттингемом" от UA-Футбол

П1 - 2:1. "Брайтон" в последних пяти матчах демонстрирует более стабильную игру, поэтому имеет все шансы выйти в следующий раунд соревнований.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.