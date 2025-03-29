Престон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 30.03.2025

Кубок Англии. Четвертьфинал

30 марта. 15:30. Престон. "Дипдейл"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Недаром Унаи Эмери считают королем матчей на вылет. Он уже вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сейчас в четвертьфинале Кубка Англии и далеко не все так хорошо сейчас в рамках чемпионата Англии. Его команды всегда умеют играть одноматчевые и двухматчевые противостояния. Именно поэтому "Престону", который и так запрыгнул достаточно высоко, стоит опасаться своего оппонента. Или мы недооцениваем команду Пола Хекингботтома, а она на самом деле готова оформить еще одну сенсацию?

Новости "Престона"

"Белоснежные" проводят средний сезон в Чемпионшипе и сейчас идут в середине турнирной таблицы. Реальных амбиций, чтобы быть претендентами на выход в АПЛ, у них нет, но и провала не наблюдается, поэтому в следующем году мы однозначно снова будем наблюдать за ними во втором по силе английском дивизионе.

За последние 5 матчей на счету у команды Хекингботтома 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Пойдем здесь именно в хронологическом порядке. Сначала они обыграли "Бернли" в рамках Кубка Англии со счетом 3:0 и это уже стало невероятной сенсацией, учитывая тот факт, как мало голов в последние месяцы пропускают "бордовые".

Затем была ничья против "Суонси" без забитых голов, затем поражение от "Шеффилд Юнайтед", бывшей команды наставника "Престона" (0:1). Ничья против "Сандерленда" (1:1) и победа над "Портсмутом" перед международным перерывом (2:1).

Новости "Астон Виллы"

Команда Унаи Эмери пытается выровнять свой сезон, который проходит нестабильно и, скорее, какими-то волнами. Перед международной паузой у бирмингемцев был хороший импульс, они одерживали победу за победой.

За последние 5 матчей на счету "Виллы" 5 побед, это если учитывать товарищеский матч против "Аль-Айна", который они провели во время международной паузы (победа 3:1). Кроме этого, в официальных матчах одолели "Кардифф" в рамках Кубка Англии (2:0), "Брентфорд" в рамках АПЛ (1:0) и дважды "Брюгге" в рамках Лиги Чемпионов (сначала 3:1, а затем 3:0).

То есть команда на ходу, по крайней мере была перед международной паузой. С соперником в рамках четвертьфинала Кубка им повезло. Здесь надо спокойно проходить дальше и бороться дальше за трофей. Но не допустят ли они недооценки соперника?

Личные встречи

29.12.18 ЧШ "Престон" — "Астон Вилла" 1:1

02.10.18 ЧШ "Астон Вилла" — "Престон" 3:3

20.02.18 ЧШ "Астон Вилла" — "Престон" 1:1

01.11.17 ЧШ "Престон" — "Астон Вилла" 0:2

21.01.17 ЧШ "Астон Вилла" — "Престон" 2:2

Цифры и факты

Последние 3 матча между "Престоном" и "Астон Виллой" завершились вничью;

В последних 3 домашних матчах "Престона" против "Астон Виллы" проходила ставка ТМ 2.5;

"Астон Вилла" не проигрывает в последних 5 матчах против "Престона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Престона" есть немалые проблемы с кадрами перед этой игрой. Из-за дисквалификаций не смогут сыграть Сэм Гринвуд, Райан Ледсон, Рая Портеус и Кейн Кеслер-Гайден. Также травмирован Джек Джек Уотмоф и под вопросом готовность Али Макканна, Брэда Поттса и Милутина Осмаича.

Что касается "Виллы", то они не рассчитывают на Акселя Дисаси, который в этом сезоне Кубка Англии уже заигран за "Челси". Также под вопросом готовность Росса Баркли и Олли Уоткинса.

"Престон", 3-4-1-2: Вудман — Стори, Линдсей, Гибсон — Брэди, Уайтмен, Тордарсон, Хьюз — Фрокьер-Енсен — Кин, Рис

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Камара, Тилеманс — Роджерс, Асенсио, Макгинн — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Престоном" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Почему-то не покидает ощущение, что это будет непростой матч для "Астон Виллы", несмотря на то, что они являются очевидными фаворитами, а в составе "Престона" очень много кадровых потерь. Итоговый проход бирмингемцев мы все же прогнозируем, но ожидаем, что это будет сложно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.