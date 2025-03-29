Забарный против команды Гвардиолы. Борнмут – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 30.03.2025

Кубок Англии, 1/4 финала

30 марта, 18:30. "Виталити" (Борнмут)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Интересное противостояние ожидает нас в четвертьфинале Кубка Англии. В этом сезоне команды уже встречались однажды. Тогда – на "Виталити" – хозяева одержали победу над "Сити" со счетом 2:1. "Вишенки" стабильно продолжают развиваться, "горожане" стабильно стараются не опуститься еще ниже. Изменилось ли что-нибудь за почти пять месяцев с момента их последней встречи?

Новости Борнмута

В предыдущем раунде Кубка Англии у "вишенк" был тяжелый матч. В соперниках был “Вулверхэмптон”, который в последнее время становится все более неуступчивым. Так случилось и 1 марта. "Борнмут" забил первым, пропустил во втором тайме и все в итоге перешло в серию пенальти. Там сильнее оказались подопечные Ираолы, ведь промахнулись с точки только один раз.

Забарный в этом матче не участвовал, как и всего в трех из четырех последних. А кроме этого пропустил 60 минут поединка против "Вулверхэмптона" (в АПЛ) – именно тогда получил красную. И по результатам "Борнмута" можем увидеть, насколько важен украинец для своей команды. За последние четыре тура – ​​одно набранное очко. Хотя с другой стороны, в прошлом туре он уже играл 85 минут. "Вишенки" все равно уступили "Брентфорду" дома 1:2. Определенный кризис в "вишенках", обусловленный усталостью.

Кадры хозяев

Три гарантированные потери в Ираолы. Испанский наставник не может рассчитывать на Синистерру, Смита и Унала. Также под вопросом Араухо и Сенеси, которые уже месяцами восстанавливаются от травм.

Новости Манчестер Сити

Соперник "горожан" в 1/8 финала Кубка Англии был куда легче, однако не менее интересен. Наоборот, ведь счет в этом поединке открыл украинец. На 38 минуте Макс Таловеров забил в ворота Ортеги. Однако в итоге это был единственный удар “Плимута” в том матче в целом. "Сити" заслуженно победило, забив три ответных гола. Могли отмечаться и гораздо больше.

У АПЛ ситуация тоже не слишком хорошая. За последние четыре тура – ​​четыре набранных очка. Кое-где игра Гвардиолы уже возвращается, но она далека от идеала. В прошлом туре "Сити" потерял домашнюю победу над "Брайтоном", перед тем проиграл "Ноттингем Форест" и "Ливерпулю". Единственным положительным пятном за последний месяц, кроме прохода “Плимута”, является победа над “Тоттенхэмом”. Извечный соперник, который постоянно доставляет хлопот команде Гвардиолы. Но сейчас "шпоры" еще в худшем кризисе.

Кадры гостей

Об отсутствии Родри известно – он не вернется к концу сезона. Также Гвардиола не может в этом матче Кубка рассчитывать на Аке, Аканджи и Стоунса. Под вопросом и Бобб, только начал играть за молодежку.

Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

15.03. Борнмут – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

09.03. Тоттенхэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)

01.03. Борнмут – Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)

25.02. Брайтон – Борнмут 2:1 (АПЛ)

22.02. Борнмут – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.03. Манчестер Сити – Брайтон 2:2 (АПЛ)

08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

01.03. Манчестер Сити – Плимут Аргайл 3:1 (Кубок Англии)

26.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

23.02. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

02.11.24. Борнмут – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

24.02.24. Борнмут – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

04.11.23. Манчестер Сити – Борнмут 6:1 (АПЛ)

25.02.23. Борнмут – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

13.08.23. Манчестер Сити – Борнмут 4:0 (АПЛ)

Путь команд в Кубке Англии

1/32 финала

Борнмут – Вест Бромвич 5:1

Манчестер Сити – Солфорд 8:0

1/16 финала

Эвертон – Борнмут 0:2

Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2

1/8 финала

Борнмут – Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4)

Манчестер Сити – Плимут Аргайл 3:1

Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Сити

Прогноз матча Борнмут – Манчестер Сити от UA-Football

"Горожане" остаются единственным реальным претендентом на победу в Кубке Англии. Все остальные главные кандидаты уже вылетели, поэтому команде Гвардиолы остается только пройти таких соперников, как "Борнмут", "Кристал Пэлас" или "Астон Виллу". Однако пока не способен "Сити" быть фаворитом повсюду. Тем более, что “вишенки” показали, что умеют уверенно побеждать команду Гвардиолы. Команда Ираолы готова сделать это. Прогноз: Проход "Борнмута" далее (Кф 2,10).