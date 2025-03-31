Арсенал - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 01.04.2025

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

1 апреля. 21:45. Эмирейтс Стэдиум (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках 30-го тура АПЛ на стадионе "Эмирейтс Стэдиум" сойдутся "Арсенал" и "Фулхэм" в лондонском дерби, обещающем напряженную борьбу. "Канониры", под руководством Микеля Артеты будут стремиться добыть важные очки в погоне за чемпионский титул, опираясь на атаку, которая является одной из лучших в лиге. Зато "Фулхэм" будет пытаться вырвать такие нужные три очка и выйти на шестое место в АПЛ, или даже попасть в топ-5. Удастся ли "дачникам" преодолеть сопротивление "канониров", или все же фаворит продемонстрирует уверенную игру?

Новости "Арсенала"

Последние матчи "Арсенала" стали настоящей проверкой для команды Микеля Артеты. Все началось 26 февраля, когда "канониры" отправились на выезд к "Ноттингем Форест" в рамках Премьер-лиги. Игра завершилась нулевой ничьей, и хотя "Арсенал" контролировал мяч, недостаток остроты в атаке вызвал беспокойство среди болельщиков. Перед этим матчем в клубе гудели слухи о возможных трансферах летом - говорили, что Артета ищет нового форварда, чтобы усилить нападение.

Затем настал черед Лиги чемпионов, и "Арсенал" буквально разорвал ПСВ на их поле в первом матче 1/8 финала. Команда показала свой класс, а Габриэль Жезус и Мартин Эдегор вернулись в топ-форму. Эта победа добавила уверенности перед тяжелыми испытаниями. Уже 9 марта "канониры" поехали на "Олд Траффорд" к "Манчестер Юнайтед". Игра завершилась ничьей 1:1 - "Арсенал" выстоял и вырвал очко благодаря позднему голу.

Следующий матч снова был в Лиге чемпионов против ПСВ. Хотя игра закончилась ничьей 2:2, общий счет 9:3 по сумме двух встреч вывел "канониров" в четвертьфинал, где их уже ждет "Реал Мадрид". Тем временем клуб объявил о назначении Андреа Берти спортивным директором - значительный шаг в реструктуризации менеджмента перед ключевыми поединками. И, наконец, 16 марта "Арсенал" встретился с "Челси" дома в Премьер-лиге. Единственный гол на 67-й минуте принес долгожданную победу 1:0 - первую в лиге за четыре тура.

Стоит отметить и возвращение на предстоящий матч Букайо Сака после травмы, что станет ключевым фактором, и Артета отметил, что это только начало борьбы.

Украинский защитник Александр Зинченко уже традиционно начнет игру на скамейке запасных.

Новости "Фулхэма"

Что касается "Фулхэма", то здесь команда Марко Силвы идет как на американских горках, которые начались 25 февраля, когда "дачники" сыграли с "Вулверхэмптоном" в рамках Премьер-лиги. Игра завершилась победой 2:1, что стало хорошим знаком перед кубковым матчем. Далее "Фулхэм" встретился с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. Выездной матч выдался напряженным: основное время закончилось ничьей 1:1, но в дополнительное "подопечные Марко Силвы вырвали победу 2:1, выбив гранда из турнира.

Этот результат дал надежду на борьбу за титул как болельщикам так и команде, однако уже 8 марта в Премьер-лиге "Фулхэм" потерпел поражение 1:2 от "Брайтона" на выезде. Несмотря на достойную борьбу, команда не смогла удержать результат, и Силва после игры заметил, что игрокам не хватает стабильности в защите.

Еще одним интересным матчем "дачники" порадовали болельщиков 16 марта, когда принимали "Тоттенхэм" дома в Премьер-лиге и одержали убедительную победу 2:0. Этот результат позволил команде уверенно закрепиться в середине таблицы. Но радость длилась недолго, ведь в четвертьфинале Кубка Англии "Фулхэм" уступил "Кристал Пэлас" дома со счетом 0:3. Разгромное поражение завершило кубковую кампанию, а Силва признал, что команда потеряла концентрацию в решающий момент.

В целом команда неплохо и осторожно играет против сильных соперников, но смогут ли "дачники" перехитрить команду Артеты?

Турнирная таблица

Личные встречи

08.12.24 Фулхэм 1:1 Арсенал АПЛ

31.12.23 Фулхэм 2:1 Арсенал АПЛ

26.08.23 Арсенал 2:2 Фулхэм АПЛ

12.03.23 Фулхэм 0:3 Арсенал АПЛ

27.08.22 Арсенал 2:1 Фулхэм АПЛ

Цифры и факты

Арсенал не потерпел ни одного поражения в последних 17 домашних матчах против Фулхэма во всех турнирах.

В последних 5 матчах "Арсенала" в АПЛ было забито меньше 2.5 голов.

Арсенал не потерпел ни одного поражения в 18 из последних 19 матчей в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На этот матч Микель Артета не сможет рассчитывать на без Габриэла Жезуса, Такехиро Томиясу, Кая Гаверца и Риккардо Калафиори из-за травм игроков.

Что касается Марку Силвы, то ему в этом матче не помогут Кенни Тете, Гарри Уилсон и Рисс Нелсон.

"Арсенал", 4-3-3: Рая - Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли - Эдегор, Партей, Райс - Нванери, Мерино, Мартинелли

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено - Басси, Андерсен, Кастань, Робинсон - Берге, Лукич - Ивоби, Виллиан, Смит-Роу - Хименес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 - 1:1. Учитывая возвращение Сака в состав "канониров", в атаке у Артеты будет больше вариантов развития событий, однако осторожная игра "Фулхэма" может позволить команде забить и удержать ничейный результат.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.