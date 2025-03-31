Вулверхэмптон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 01.04.2025

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

1 апреля. 21:45. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Противостояние двух коллективов, которые в теории борются за выживание, а на практике очень комфортно чувствуют себя прямо перед зоной вылета. Расстояние от 17-го "Вулверхэмптона" до 18-го "Ипсвича" составляет 9 очков, поэтому они пока не очень переживают за свои шансы остаться в АПЛ, впрочем стоит набирать очки, чтобы все гарантировать. Могут ли они обыграть в домашних стенах "молотобойцев", которые опережают "волков" на 8 очков?

Новости "Вулверхэмптона"

Подопечные Витора Перейры выглядят неплохо, в частности после того, как был уволен Гари О'Нил. Почему-то все пошло не так у О'Нила с самого старта. Однако приход Перейры добавил этому коллективу солидности и надежности сзади. Именно благодаря этому они остаются главными фаворитами среди последней четверки на выживание. Но быть фаворитом - не значит выиграть.

За последние 5 матчей на счету "волков" 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Пойдем в хронологическом порядке. Сначала они неожиданно на выезде обыграли "Борнмут" (1:0) в рамках АПЛ. Там Забарный получил удаление и это сильно перевернуло ход игры. Затем было поражение от "Фулхэма" (1:2), но к игре их было мало вопросов.

После этого уступили "Борнмуту" уже в рамках Кубка Англии (1:2), там все было справедливо. Далее была ничья с "Эвертоном" в АПЛ (1:1). Просто боевой матч там получился. Ну и перед международным перерывом одолели главного аутсайдера "Саутгемптон" (2:1). Это крепкая команда, способная на что угодно, поэтому "молотобойцам" стоит быть осторожными.

Новости "Вест Хэма"

"Молотобойцы" стали сильнее после увольнения Хулена Лопетеги. Трудно сказать, что с приходом Грэма Поттера все стало прямо намного лучше, но некоторые улучшения все же бросаются в глаза. Да, команде не хватает стабильности и периодически их бросает из одной крайности в другую. Тем не менее, за последние 5 матчей на счету лондонцев 2 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Сначала проиграли "Брентфорду" домашний матч (0:1). Беззубо проявили себя в атаке, мало наступали и после того, как пропустили, не нашли моментов, чтобы отыграться. Зато потом была сенсационная победа на выезде против "Арсенала" (1:0), здесь следует говорить и о везении, но также о мастерстве, хороший матч.

Впоследствии обыграли "Лестер" (2:0), но сейчас "лисы" в таком состоянии, что это достижением назвать трудно. Ну и перед международным перерывом проиграли "Ньюкаслу" (0:1) и сыграли вничью с "Эвертоном" (1:1). Все ожидаемо и максимально стабильно. Поттеру точно следует поработать над атакой, потому что позади его команда уже более-менее собрана.

Турнирная таблица

Личные встречи

09.12.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 2:1

28.07.24 КТМ "Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" 3:1

06.04.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" 1:2

17.12.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 3:0

14.01.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" 1:0

Цифры и факты

В последних 5 матчах с участием "Вест Хэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;

В последних 4 матчах между "Вулверхэмптоном" и "Вест Хэмом" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Витор Перейра перед этой игрой не может рассчитывать на помощь Леона Чивоме, Ерсона Москера, Энсо Гонсалеса и Саши Калайджича. Все они травмированы. Также не забываем о дисквалификации Матеуса Куньи.

Что касается Грэма Поттера, то ему не помогут Майкл Антонио, Никлас Фюллькрюг, Крисенсио Саммервилл и Владимир Цоуфал. Все они травмированы.

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Гомеш — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Белльгар, Мунетси — Ларсен

"Вест Хэм", 3-5-2: Ареола — Тодибо, Мавропанос, Килман — Ван-Биссака, Пакета, Уорд-Прауз, Соучек, Эмерсон — Боуэн, Кудус

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Команды очень равны как на бумаге, так и в контексте форм, с которыми они подходят к этой встрече. Обе имеют некоторые проблемы именно с атакой, зато компенсируя все это надежностью сзади. Такие предпосылки прямо кричат о том, что это должна быть ничья. Именно ничью мы и прогнозируем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.