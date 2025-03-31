Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 30-й тур.
2 апреля. 22:00. Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Сэм Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги 2 апреля 2025 года в 22:00 на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоится мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Игру будет судить Сэм Барротт. "Ливерпуль" Арне Слота, лидер чемпионата, стремится укрепить свои позиции в борьбе за титул, опираясь на мощную атаку, тогда как "Эвертон" Дэвида Мойеса будет пытаться вырвать очки, чтобы улучшить свое положение в нижней части таблицы и избежать зоны вылета. Смогут ли "ириски" удивить "красных"?
Новости "Ливерпуля"
"Ливерпуль" в последних матчах показывает довольно неоднозначные результаты. Еще 26 февраля "красные" благодаря усилиям Салаха и Нуньеса обыграли "Ньюкасл Юнайтед" на "Энфилде" в рамках Премьер-лиги. В клубе тем временем радовались возвращению Эндрю Робертсона после травмы, а Слот на пресс-конференции упомянул, что команда готовится к новым вызовам с крепкой обороной.
Далее было путешествие в Париж, где в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретился с ПСЖ. На "Парк де Пренс" "красные" выстояли под натиском французов, а единственный гол Коди Гакпо принес выездную победу 1:0, несмотря на тотальное преимущество хозяев. Но уже 8 марта в Премьер-лиге "Ливерпуль" вернулся на родной "Энфилд", где сокрушил "Саутгемптон" со счетом 3:1. Но не долго пришлось радоваться фанатам, ведь во втором матче ЛЧ против ПСЖ "Ливерпуль" дома уступил 0:2. Таким образом по сумме двух матчей, "красные" вылетели из турнира и остались сосредоточенными на борьбе в АПЛ.
Последний аккорд прозвучал 16 марта в Кубке английской лиги, когда "Ливерпуль" снова столкнулся с "Ньюкаслом". На этот раз "сороки" оказались сильнее, одержав победу 2:1 на "Энфилде". Таким образом "красные" одержали три победы и дважды уступили в последних пяти матчах, оставаясь на вершине Премьер-лиги с 70 очками после 29 туров.
Новости "Эвертона"
Последние пять матчей "Эвертона" перед мерсисайдским дерби были достаточно стабильными и в целом команда одержала 4 ничьи и одну победу. 15 февраля "ириски" отправились на выезд к "Кристал Пэлас", где одержали победу 2:1.
Далее команда "гостила" "Манчестер Юнайтед", где по итогам 90 минут матча расписали ничью. Следующая остановка была 26 февраля в "Брентфорде". Игра снова закончилась ничьей 1:1, и хотя Джейк О'Брайен отличился, "Эвертон" не смог вырвать победу и продолжил серию без поражений, но и без триумфов.
Прошло совсем немного времени как "ириски" снова сыграли в ничью 1:1, на этот раз против "Вулверхэмптона" на выезде. Последний аккорд прозвучал 15 марта, когда "Эвертон" дома разошелся миром с "Вест Хэмом" - 1:1. Гости вышли вперед, и команда Дэвида Мойеса вынуждена была догонять соперника.
Таким образом "ириски" за пять матчей набрали 7 очков и держатся на 15-м месте с 34 очками после 29 туров.
Украинский защитник Виталий Миколенко получил травму в сборной и скорее всего начнет игру на скамейке запасных.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3
|Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4
|"Челси"
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8
|"Фулхэм"
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10
|"Борнмут"
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11
|Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14
|"Тоттенхэм"
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15
|Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18
|Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19
|"Лестер Сити"
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20
|"Саутгемптон"
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Личные встречи
12.02.25 Эвертон Ливерпуль - 2:2 АПЛ
24.04.24 Эвертон - Ливерпуль 2:0 АПЛ
21.10.23 Ливерпуль - Эвертон 2:0 АПЛ
13.02.23 Ливерпуль - Эвертон 2:0 АПЛ
03.09.22 Эвертон - Ливерпуль 0:0 АПЛ
Цифры и факты
- Ливерпуль не потерпел ни одного поражения в последних 25 матчах Премьер-лиги.
- Последние 4 матча "Эвертон" сыграл вничью в АПЛ.
- Ливерпуль не потерпел ни одного поражения в 29 из последних 31 матчей против Эвертона во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
На этот матч Арне Слот не сможет рассчитывать на Джо Гомеса и Трент Александер-Арнольда.
В то же время у Дэвида Мойеса ситуация не такая радостная и в составе "ирисок" в лазарет попали Мангала Орель, Доминик Калверт-Льюин, Илиман Ндиайе и Двайт Макнил.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Собослай, Гакпо - Диас
"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Янг - Гейе, Гарнер - Линдстром, Дукуре, Гаррисон - Бету
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном" от UA-Футбол
ТМ 2.5 - 2:0. Несмотря на отсутствие ключевого защитника "Ливерпуль" имеет все шансы одержать уверенную победу. "Эвертон" же показывал далеко не лучшие результаты и вряд ли сможет удивить в игре против извечного соперника.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Верес предлагал Ингульцу оплатить проживание и питание в Ровно, но Поворознюк захотел еще и оплату билетов на поезд
- Рукоприкладство со стороны тренеров. Всплыла новая информация, почему Степанов отказался приезжать в сборную Украины
- "Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол
- Фулхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 29.03.2025
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей