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Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии

Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

2 апреля. 22:00. Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Сэм Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги 2 апреля 2025 года в 22:00 на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоится мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Игру будет судить Сэм Барротт. "Ливерпуль" Арне Слота, лидер чемпионата, стремится укрепить свои позиции в борьбе за титул, опираясь на мощную атаку, тогда как "Эвертон" Дэвида Мойеса будет пытаться вырвать очки, чтобы улучшить свое положение в нижней части таблицы и избежать зоны вылета. Смогут ли "ириски" удивить "красных"?

Содержание

Новости "Ливерпуля"

"Ливерпуль" в последних матчах показывает довольно неоднозначные результаты. Еще 26 февраля "красные" благодаря усилиям Салаха и Нуньеса обыграли "Ньюкасл Юнайтед" на "Энфилде" в рамках Премьер-лиги. В клубе тем временем радовались возвращению Эндрю Робертсона после травмы, а Слот на пресс-конференции упомянул, что команда готовится к новым вызовам с крепкой обороной.

Далее было путешествие в Париж, где в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретился с ПСЖ. На "Парк де Пренс" "красные" выстояли под натиском французов, а единственный гол Коди Гакпо принес выездную победу 1:0, несмотря на тотальное преимущество хозяев. Но уже 8 марта в Премьер-лиге "Ливерпуль" вернулся на родной "Энфилд", где сокрушил "Саутгемптон" со счетом 3:1. Но не долго пришлось радоваться фанатам, ведь во втором матче ЛЧ против ПСЖ "Ливерпуль" дома уступил 0:2. Таким образом по сумме двух матчей, "красные" вылетели из турнира и остались сосредоточенными на борьбе в АПЛ.

Последний аккорд прозвучал 16 марта в Кубке английской лиги, когда "Ливерпуль" снова столкнулся с "Ньюкаслом". На этот раз "сороки" оказались сильнее, одержав победу 2:1 на "Энфилде". Таким образом "красные" одержали три победы и дважды уступили в последних пяти матчах, оставаясь на вершине Премьер-лиги с 70 очками после 29 туров.

Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025 - изображение 1

Новости "Эвертона"

Последние пять матчей "Эвертона" перед мерсисайдским дерби были достаточно стабильными и в целом команда одержала 4 ничьи и одну победу. 15 февраля "ириски" отправились на выезд к "Кристал Пэлас", где одержали победу 2:1.

Далее команда "гостила" "Манчестер Юнайтед", где по итогам 90 минут матча расписали ничью. Следующая остановка была 26 февраля в "Брентфорде". Игра снова закончилась ничьей 1:1, и хотя Джейк О'Брайен отличился, "Эвертон" не смог вырвать победу и продолжил серию без поражений, но и без триумфов.

Прошло совсем немного времени как "ириски" снова сыграли в ничью 1:1, на этот раз против "Вулверхэмптона" на выезде. Последний аккорд прозвучал 15 марта, когда "Эвертон" дома разошелся миром с "Вест Хэмом" - 1:1. Гости вышли вперед, и команда Дэвида Мойеса вынуждена была догонять соперника.

Таким образом "ириски" за пять матчей набрали 7 очков и держатся на 15-м месте с 34 очками после 29 туров.

Украинский защитник Виталий Миколенко получил травму в сборной и скорее всего начнет игру на скамейке запасных.

Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал "Арсенал" 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси "Челси" 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм "Фулхэм" 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут "Борнмут" 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 29 2 3 24 21-70 9

Личные встречи

12.02.25 Эвертон Ливерпуль - 2:2 АПЛ

24.04.24 Эвертон - Ливерпуль 2:0 АПЛ

21.10.23 Ливерпуль - Эвертон 2:0 АПЛ

13.02.23 Ливерпуль - Эвертон 2:0 АПЛ

03.09.22 Эвертон - Ливерпуль 0:0 АПЛ

Цифры и факты

  • Ливерпуль не потерпел ни одного поражения в последних 25 матчах Премьер-лиги.
  • Последние 4 матча "Эвертон" сыграл вничью в АПЛ.
  • Ливерпуль не потерпел ни одного поражения в 29 из последних 31 матчей против Эвертона во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На этот матч Арне Слот не сможет рассчитывать на Джо Гомеса и Трент Александер-Арнольда.

В то же время у Дэвида Мойеса ситуация не такая радостная и в составе "ирисок" в лазарет попали Мангала Орель, Доминик Калверт-Льюин, Илиман Ндиайе и Двайт Макнил.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Собослай, Гакпо - Диас

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Янг - Гейе, Гарнер - Линдстром, Дукуре, Гаррисон - Бету

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 - 2:0. Несмотря на отсутствие ключевого защитника "Ливерпуль" имеет все шансы одержать уверенную победу. "Эвертон" же показывал далеко не лучшие результаты и вряд ли сможет удивить в игре против извечного соперника.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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