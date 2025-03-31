Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

2 апреля. 22:00. Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Сэм Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги 2 апреля 2025 года в 22:00 на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоится мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Игру будет судить Сэм Барротт. "Ливерпуль" Арне Слота, лидер чемпионата, стремится укрепить свои позиции в борьбе за титул, опираясь на мощную атаку, тогда как "Эвертон" Дэвида Мойеса будет пытаться вырвать очки, чтобы улучшить свое положение в нижней части таблицы и избежать зоны вылета. Смогут ли "ириски" удивить "красных"?

Новости "Ливерпуля"

"Ливерпуль" в последних матчах показывает довольно неоднозначные результаты. Еще 26 февраля "красные" благодаря усилиям Салаха и Нуньеса обыграли "Ньюкасл Юнайтед" на "Энфилде" в рамках Премьер-лиги. В клубе тем временем радовались возвращению Эндрю Робертсона после травмы, а Слот на пресс-конференции упомянул, что команда готовится к новым вызовам с крепкой обороной.

Далее было путешествие в Париж, где в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретился с ПСЖ. На "Парк де Пренс" "красные" выстояли под натиском французов, а единственный гол Коди Гакпо принес выездную победу 1:0, несмотря на тотальное преимущество хозяев. Но уже 8 марта в Премьер-лиге "Ливерпуль" вернулся на родной "Энфилд", где сокрушил "Саутгемптон" со счетом 3:1. Но не долго пришлось радоваться фанатам, ведь во втором матче ЛЧ против ПСЖ "Ливерпуль" дома уступил 0:2. Таким образом по сумме двух матчей, "красные" вылетели из турнира и остались сосредоточенными на борьбе в АПЛ.

Последний аккорд прозвучал 16 марта в Кубке английской лиги, когда "Ливерпуль" снова столкнулся с "Ньюкаслом". На этот раз "сороки" оказались сильнее, одержав победу 2:1 на "Энфилде". Таким образом "красные" одержали три победы и дважды уступили в последних пяти матчах, оставаясь на вершине Премьер-лиги с 70 очками после 29 туров.

Новости "Эвертона"

Последние пять матчей "Эвертона" перед мерсисайдским дерби были достаточно стабильными и в целом команда одержала 4 ничьи и одну победу. 15 февраля "ириски" отправились на выезд к "Кристал Пэлас", где одержали победу 2:1.

Далее команда "гостила" "Манчестер Юнайтед", где по итогам 90 минут матча расписали ничью. Следующая остановка была 26 февраля в "Брентфорде". Игра снова закончилась ничьей 1:1, и хотя Джейк О'Брайен отличился, "Эвертон" не смог вырвать победу и продолжил серию без поражений, но и без триумфов.

Прошло совсем немного времени как "ириски" снова сыграли в ничью 1:1, на этот раз против "Вулверхэмптона" на выезде. Последний аккорд прозвучал 15 марта, когда "Эвертон" дома разошелся миром с "Вест Хэмом" - 1:1. Гости вышли вперед, и команда Дэвида Мойеса вынуждена была догонять соперника.

Таким образом "ириски" за пять матчей набрали 7 очков и держатся на 15-м месте с 34 очками после 29 туров.

Украинский защитник Виталий Миколенко получил травму в сборной и скорее всего начнет игру на скамейке запасных.

Турнирная таблица

Личные встречи

12.02.25 Эвертон Ливерпуль - 2:2 АПЛ

24.04.24 Эвертон - Ливерпуль 2:0 АПЛ

21.10.23 Ливерпуль - Эвертон 2:0 АПЛ

13.02.23 Ливерпуль - Эвертон 2:0 АПЛ

03.09.22 Эвертон - Ливерпуль 0:0 АПЛ

Цифры и факты

Ливерпуль не потерпел ни одного поражения в последних 25 матчах Премьер-лиги.

Последние 4 матча "Эвертон" сыграл вничью в АПЛ.

Ливерпуль не потерпел ни одного поражения в 29 из последних 31 матчей против Эвертона во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На этот матч Арне Слот не сможет рассчитывать на Джо Гомеса и Трент Александер-Арнольда.

В то же время у Дэвида Мойеса ситуация не такая радостная и в составе "ирисок" в лазарет попали Мангала Орель, Доминик Калверт-Льюин, Илиман Ндиайе и Двайт Макнил.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Собослай, Гакпо - Диас

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Янг - Гейе, Гарнер - Линдстром, Дукуре, Гаррисон - Бету

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 - 2:0. Несмотря на отсутствие ключевого защитника "Ливерпуль" имеет все шансы одержать уверенную победу. "Эвертон" же показывал далеко не лучшие результаты и вряд ли сможет удивить в игре против извечного соперника.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.