Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.04.2025

Английская Премьер-лига, 30 тур

1 апреля, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports +

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ноттінгем Форест -- Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

“Лесники” продолжают занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата Англии и серьезно претендуют на медали. Сегодня они сыграют против того, кто всегда перед сезоном считается претендентом хотя бы на бронзу, а в итоге… По крайней мере, сейчас МЮ занимает 13 строчку. А в первом круге подопечные Аморима проиграли "Ноттингему" 2:3 дома. Снова ли будет Эланга праздновать победу над своим бывшим клубом?

Новости Ноттингем Форест

После серии неудач и качелей "лесники" вернулись к положительным результатам. В марте прошли два раунда Кубка Англии и впервые за 24 года достигли полуфинала. Там будет встреча с "Манчестер Сити". И вот именно “горожан” недавно – в 28 туре – подопечные Нуну Эшпириту Санту победили. Гол Хадсона-Одои на 83-й минуте стал решающим. Далее претендента на вылет "Ипсвич" победили. Здесь было все легче: судьба матча разрешилась еще в первом тайме.

"Лесники" крепко закрепились на третьем месте. Более того, ко второму "Арсеналу" ближе, чем к четвертому "Челси": четыре очка против пяти. Впереди в календаре нет ни "Ливерпуля", ни "канониров". То есть все команды ниже в турнирной таблице. Лига чемпионов и медали все ближе и ближе к "Сити Граунд".

Кадры хозяев

Запасной голкипер Карлос Мигел травмирован. Он не является важной потерей, а вот отсутствие Вуда – неприятный колокольчик. Он получил повреждение в матчах за сборную, а поединок против "Брайтона" пропустил.

Новости Манчестер Юнайтед

В последних двух матчах манкунианцы победили. Да еще с разгромным счетом! Сначала прошли "Реал Сосьедад" в Лиге Европы благодаря хет-трику Фернандеша. Затем – оформили 3:0 в матче против “Лестера”. В этом поединке Бруну также записал в свой актив три результативных действия (гол+два ассиста). Что касается ЛЕ, то это едва ли не единственный реальный шанс попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Впереди – "Лион" Пауло Фонсеки в четвертьфинале. Задача не из самых легких.

Вряд ли в чемпионате перед командой какие-то четкие цели. Там МЮ идет 13 в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов – 12 очков. К 17 "Вулверхэмптону" ближе – 11 зачетных пунктов. Поэтому задача разве что не ударить лицом в грязь еще больше. А в общем – улучшить игру. Амориму из матча в матч дается это все четче.

Кадры гостей

В частности, раскрылся защитник академии Хэвен, однако получил травму против "Лестера". Прекрасно он сыграл в последних трех матчах. И даже повреджение получил, когда отчаянно защищал ворота. Он под вопросом на сегодняшнюю игру. А точно из-за травм не выйдут на поле Мэйну, Диалло, Эванс, Мартинес и Шоу.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

29.03. Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

15.03. Ипсвич – Ноттингем Форест 2:4 (АПЛ)

08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

03.03. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)

26.02. Ноттингем Форест – Арсенал 0:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.03. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

13.03. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1 (ЛЕ)

09.03. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1 (АПЛ)

06.03. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЕ)

02.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

Последние пять матчей между Ноттингем Форестом и Манчестер Юнайтед

07.12.24. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:3 (АПЛ)

28.02.24. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)

30.12.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

26.08.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

16.04.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70 2 "Арсенал" 29 16 10 3 53-24 58 3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54 4 "Челси" 29 14 7 8 53-37 49 5 "Манчестер Сити" 29 14 6 9 55-40 48 6 "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 12 11 6 48-42 47 8 "Фулхэм" 29 12 9 8 43-38 45 9 "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45 10 "Борнмут" 29 12 8 9 48-36 44 11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41 12 "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39 13 "Манчестер Юнайтед" 29 10 7 12 37-40 37 14 "Тоттенхэм" 29 10 4 15 55-43 34 15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34 16 "Вест Хэм Юнайтед" 29 9 7 13 33-49 34 17 "Вулверхэмптон" 29 7 5 17 40-58 26 18 Ипсвич Таун 29 3 8 18 28-62 17 19 "Лестер Сити" 29 4 5 20 25-65 17 20 "Саутгемптон" 29 2 3 24 21-70 9

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед от UA-Football

С 1992 года "лесники" выиграли у МЮ дома только однажды. Да, была большая пауза в матчах между командами, а также разрыв в уровнях. Сейчас он постепенно уменьшается, ведь МЮ прогрессирует. Столь что готов забирать очки у претендентов на медали. Прогноз: Ничья.