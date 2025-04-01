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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.04.2025
Андердог здесь очевиден
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 30 тур
1 апреля, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports +
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- Новости Ноттингем Форест
- Новости Манчестер Юнайтед
- Последние пять матчей Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед
- Последние пять матчей между Ноттингем Форестом и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
- Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Лесники” продолжают занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата Англии и серьезно претендуют на медали. Сегодня они сыграют против того, кто всегда перед сезоном считается претендентом хотя бы на бронзу, а в итоге… По крайней мере, сейчас МЮ занимает 13 строчку. А в первом круге подопечные Аморима проиграли "Ноттингему" 2:3 дома. Снова ли будет Эланга праздновать победу над своим бывшим клубом?
Новости Ноттингем Форест
После серии неудач и качелей "лесники" вернулись к положительным результатам. В марте прошли два раунда Кубка Англии и впервые за 24 года достигли полуфинала. Там будет встреча с "Манчестер Сити". И вот именно “горожан” недавно – в 28 туре – подопечные Нуну Эшпириту Санту победили. Гол Хадсона-Одои на 83-й минуте стал решающим. Далее претендента на вылет "Ипсвич" победили. Здесь было все легче: судьба матча разрешилась еще в первом тайме.
"Лесники" крепко закрепились на третьем месте. Более того, ко второму "Арсеналу" ближе, чем к четвертому "Челси": четыре очка против пяти. Впереди в календаре нет ни "Ливерпуля", ни "канониров". То есть все команды ниже в турнирной таблице. Лига чемпионов и медали все ближе и ближе к "Сити Граунд".
Кадры хозяев
Запасной голкипер Карлос Мигел травмирован. Он не является важной потерей, а вот отсутствие Вуда – неприятный колокольчик. Он получил повреждение в матчах за сборную, а поединок против "Брайтона" пропустил.
Новости Манчестер Юнайтед
В последних двух матчах манкунианцы победили. Да еще с разгромным счетом! Сначала прошли "Реал Сосьедад" в Лиге Европы благодаря хет-трику Фернандеша. Затем – оформили 3:0 в матче против “Лестера”. В этом поединке Бруну также записал в свой актив три результативных действия (гол+два ассиста). Что касается ЛЕ, то это едва ли не единственный реальный шанс попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Впереди – "Лион" Пауло Фонсеки в четвертьфинале. Задача не из самых легких.
Вряд ли в чемпионате перед командой какие-то четкие цели. Там МЮ идет 13 в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов – 12 очков. К 17 "Вулверхэмптону" ближе – 11 зачетных пунктов. Поэтому задача разве что не ударить лицом в грязь еще больше. А в общем – улучшить игру. Амориму из матча в матч дается это все четче.
Кадры гостей
В частности, раскрылся защитник академии Хэвен, однако получил травму против "Лестера". Прекрасно он сыграл в последних трех матчах. И даже повреджение получил, когда отчаянно защищал ворота. Он под вопросом на сегодняшнюю игру. А точно из-за травм не выйдут на поле Мэйну, Диалло, Эванс, Мартинес и Шоу.
Последние пять матчей Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 29.03. Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (пен. 3:4) (Кубок Англии)
- 15.03. Ипсвич – Ноттингем Форест 2:4 (АПЛ)
- 08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 03.03. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)
- 26.02. Ноттингем Форест – Арсенал 0:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.03. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)
- 13.03. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1 (ЛЕ)
- 09.03. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1 (АПЛ)
- 06.03. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЕ)
- 02.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (пен. 3:4) (Кубок Англии)
Последние пять матчей между Ноттингем Форестом и Манчестер Юнайтед
07.12.24. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:3 (АПЛ)
28.02.24. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)
30.12.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
26.08.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
16.04.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|
"Арсенал"
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3
|
Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4
|
"Челси"
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5
|
"Манчестер Сити"
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6
|
"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8
|
"Фулхэм"
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9
|
"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10
|
"Борнмут"
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11
|
Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12
|
"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14
|
"Тоттенхэм"
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15
|
Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17
|
"Вулверхэмптон"
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18
|
Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19
|
"Лестер Сити"
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед от UA-Football
С 1992 года "лесники" выиграли у МЮ дома только однажды. Да, была большая пауза в матчах между командами, а также разрыв в уровнях. Сейчас он постепенно уменьшается, ведь МЮ прогрессирует. Столь что готов забирать очки у претендентов на медали. Прогноз: Ничья.
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