Саутгемптон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 2.04.2025

Английская Премьер Лига. 30-й тур.

2 апреля 2025 года. 21:45. Саутгемптон. "Сент-Мэрис"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Второго апреля аутсайдер АПЛ "Саутгемптон" принимает у себя в гостях команду, которая уверенно идет в середине турнирной таблицы. "Святые" постараются хоть как-то улучшить свое плачевное состояние, а "Кристал Пэлас", скорее всего, будет играть в свое удовольствие. Такие встречи обычно не менее интересны, чем матчи топ-команд. Кто из соперников больше готов взять очки в 30-м туре чемпионата Англии?

Новости "Саутгемптона"

По результатам сезона 2023/2024 "Саутгемптон" попрощался с Чемпионшипом и ворвался в АПЛ. Команда, которая под руководством шотландского тренера Мартина Рассела показывала агрессивный, атакующий футбол во втором дивизионе, не смогла адаптироваться и стойко перенести все трудности борьбы в высшем дивизионе. "Святым" не хватило стабильности в обороне, мастерства игроков и глубины резерва. В декабре 2024 года руководство клуба уволили Рассела. Пост главного тренера занял Иван Юрич.

Из 29 матчей АПЛ "святые" выиграли всего два, три завершили вничью и 24 – проиграли. 70 пропущенных мячей говорят о невероятно уязвимой обороне, а всего 21 забитый гол - о слабой атаке. У подопечных теперь уже Ивана Юрича отсутствует креатив, динамика. А мастерство отдельных футболистов не спасает команду от провала. Тем не менее, "святым" удается иногда поражать ворота даже топ-команд АПЛ. Забили гол в ворота "Ливерпуля" (3:1), "Борнмута" (1:3), "Манчестер Юнайтед" (3:1). В декабре 2024 года "Кристал Пэлас" тоже получил забитый мяч от "святых" (2:1). Так что шанс на забитый гол от "Саутгемптона" все-таки есть.

Новости "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" звезд с неба не хватает, но уверенно шагает в середине турнирной таблицы – 12-е место. Статистика команды говорит о стабильности, которую она демонстрирует – из 29 матчей десять "орлы" выиграли, девять проиграли и девять сыграли вничью; забили 33 мяча, пропустили 36. Если бы не провальный старт сезона, "орлы" могли бы находиться на более высоком месте в турнирной таблице.

На данном отрезке сезона основное внимание подопечных Оливера Гласнера будет направлено на Кубок Англии, где они дошли до полуфинала. Впереди непростая игра с нестабильной "Астон Виллой". Оливер Гласнер и его команда могут впервые за всю историю существования клуба поднять над головой важный трофей. Но в АПЛ "орлам" все равно не стоит расслабляться.

Главный козырь подопечных Оливера Гласнера – умение терпеливо ждать, пока соперник ошибется и провести контратаку, которая нередко завершается результативным ударом.

Один из ключевых атакующих игроков – Эберичи Эзе способен в одиночку протащить мяч в штрафную соперника или отдать острую результативную передачу. В прекрасной форме и сенегальский вингер Исмаила Сарр с семью голами и тремя ассистами в активе. Дисциплинированная оборона и надежный голкипер Хендерсон не дают разгуляться в своей штрафной атакующим игрокам соперников. У Хендерсона девять сухих матчей в нынешнем сезоне. В среднем голкипер пропускает 1.18 голов за 90 минут. Почему бы Дину не улучшить статистику в матче с аутсайдером?

"Орлы" не проигрывали в последних шести матчах (все турниры). Перед встречей с "Саутгемптоном" команда одержала победу над "Фулхэмом" в Кубке Англии (1/4 финала, 0:3). Соответственно, на "Сент-Мэрис" подопечные Гласнера едут в прекрасном боевом настроение.

Турнирная таблица

Личные встречи между командами

30.04.2022. Премьер-лига. "Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" 1:2

29.10.2022. Премьер-лига. "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" 1:0

07.01.2023. Кубок Англии. "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" 1:2

15.04.2023. Премьер-лига. "Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" 0:2

29.12.2024. Премьер-лига. "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" 2:1

Цифры и факты

"Саутгемптон" проиграл пять последних домашних матча;

В последних восьми домашних матчах "Саутгемптон" не забивает больше одного мяча;

В десяти последних матчах "Кристал Пэлас" забивает от одного до четырех голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Саутгемптона" наблюдается недостаток футболистов как в линии обороны, так и в полузащите. Травмированы – правый защитник Джеймс Бри; центральный полузащитник Смоллбон; полузащитник Райан Фрейзер. Есть и хорошая новость. Восстановился после травмы защитник Ян Беднарек. Футболист провел два матча за сборную Польши и помог своей команде не проиграть.

"Кристал Пэлас" тоже подходит к матчу с определенными проблемами в составе. Травмированы защитники Абдулай Дукуре, Чади Риад и Джоэл Уорд. Полузащитник Уилл Хьюз дисквалифицирован (перебор карточек). Потери "орлов" не должны повлиять на ход матча с аутсайдером. У Гласнера есть достаточно футболистов, которые могут выйти и сделать разницу. Есть и хорошая новость – после незначительной травмы головы восстановился и готов выходить на поле Жан-Филипп Матета, у которого в копилке 15 голов.

"Саутгемптон", 3 – 4 – 3: Рамздейл — Уолкер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек — Сугавара, Угочукву, Арибо, Мэннинг — Диблинг, Фернандеш, Сулемана

Главный тренер "Саутгемптона" – Иван Юрич

"Кристал Пэлас", 3 – 4 – 2 – 1: Хендерсон — Гэи, Лакруа, Ричардс — Митчелл, Камада, Уортон, Муньос — Эзе, Сарр — Матета

Главный тренер "Кристал Пэлас" – Оливер Гласнер

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

"Саутгемптон", мало того, что находится в ужасной форме, так еще имеет травмированных футболистов. Даже домашний стадион вряд ли может помочь "святым" взять три очка. Но шанс на один гол все-таки есть. "Кристал Пэлас" сегодня в отличной форме. И даже отсутствие травмированных игроков не может помешать "орлам" выиграть этот матч. Учитывая, что 50% своих матчей "Саутгемптон" завершает с одним забитым голом, можно рискнуть и поставить на "обе забьют – да". Ну а фаворит матча – "Кристал Пэлас".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.