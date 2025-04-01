Борнмут – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 2.04.2025

Английская Премьер Лига. 30-й тур.

2 апреля 2025 года. 21:45. Борнмут. "Вайталити Стэдиум".

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Второго апреля украинских болельщиков АПЛ ожидает принципиальный матч между "Борнмутом" Ильи Забарного и аутсайдером чемпионата "Ипсвичем". "Борнмут" провел последние матчи не лучшим образом, поэтому в среду "вишни" просто обязаны брать три очка. Смогут ли Забарный и компания отправить "Ипсвич" в нокаут?

Новости "Борнмута"

"Борнмут" в нынешнем сезоне показывает свой лучший футбол. В декабре 2024 года были все предпосылки, что "вишни" получат путевку в еврокубки на следующий сезон. Однако в феврале 2025 года команда начала спотыкаться. После 29 туров АПЛ "Борнмут" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ – 12 матчей выиграли, девять проиграли и восемь завершили вничью.

"Вишни" умудрились проиграть "Вулверхэмптону" ( 0:1), "Брайтону" (2:1), "Брентфорду" (1:2). Вничью завершили матч с "Тоттенхэмом" (2:2). В Кубке Англии проиграли "Манчестер Сити" (1:2). За этот матч нельзя поставить плюсик Илье Забарному. Но стоит учитывать, что футболист вернулся в Англию после матчей сборной Украины и не успел хорошо восстановиться. Вероятно, уже второго апреля Забарный выйдет на поле полностью восстановившемся и без особого труда сможет останавливать атаки соперника.

Новости "Ипсвича"

Новичок АПЛ оказался не готов к такой жесткой борьбе в высшем дивизионе. Все идет к тому, что "Ипсвич" вернется в Чемпионшип. Конечно, можно предположить, что до окончания сезона у команды есть минимальный шанс остаться в элите. Но, глядя на календарь игр, такое предположение будет ошибочным. Брать три очка в матчах с "Челси", "Арсеналом", "Ньюкаслом" – это что-то из области фантастики. По крайней мере в нынешнем сезоне.

Но все минусы команды Кирана Маккенны не значат, что мы не увидим гол в ворота "Борнмута". "Трактористы" смогли забить два гола "Форесту" (15 марта, 2:4), два гола "Манчестер Юнайтед (26 февраля, 3:2), один гол "Тоттенхэму" (22 февраля, 1:4).

Турнирная таблица

Личные встречи

29.12.2013. Чемпионшип. "Борнмут" – "Ипсвич" 1:1

21.04.2014. Чемпионшип. "Ипсвич" – "Борнмут" 2:2

22.11.2014. Чемпионшип. "Борнмут" – "Ипсвич" 2:2

03.04.2015. Чемпионшип. "Ипсвич" – "Борнмут" 1:1

08.12.2024. Премьер-лига "Ипсвич" – "Борнмут" 1:2

Цифры и факты

В последних пяти матчах "Борнмута" забивают обе команды;

В последних пяти матчах между "Борнмутом" и "Ипсвичем" забивали обе команды;

В последних восьми гостевых матчах "Ипсвич" не одержал ни одной победы;

В последних десяти матчах на домашнем стадионе "Борнмут" одержал четыре победы, четыре поражения и два матча завершил вничью.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Борнмуту" не смогут помочь: нападающий Энес Унал и вингер Луис Синистерра – оба травмированы. Хорошие новости – восстановились ключевые футболисты Адам Смит и Маркос Сенеси.

"Ипсвич" имеет больше травмированных игроков, что не может способствовать лучшему результату на поле. Главная проблема – травма голкипера Ариянета Мурича. Основной страж ворот уже второй раз попадает в лазарет. Его выход на поле под вопросом. Травмированы также атакующий полузащитник Сэмми Смодич, защитник Аксель Туанзебе, нападающий Уэс Бернс.

"Борнмут", 4 – 2 – 3 – 1: Аррисабалага — Кук, Забарный, Сенеси, Керкез — Кристи, Адамс — Тавернье, Клюйверт, Семеньо — Эванилсон

Главный тренер "Борнмута" – Андони Ираола

"Ипсвич", 4 – 2 – 3 – 1: Палмер — О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дейвис — Филлипс, Каюсте — Филоджин, Хатчинсон, Энсисо — Делап

Главный тренер "Ипсвича" – Киран Маккена

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Борнмут" — "Ипсвич" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

Обе команды на данный момент испытывают трудности. Разница только в том, что у "Борнмута" неудачный отрезок начался в конце февраля, а у "Ипсвича" весь сезон – сплошная мука. Обе команды имеют проблемы в линии обороны и обе команды стараются играть в атакующий футбол. Вероятно, голы мы увидим от "вишен" и "трактористов". Правда, "вишни" могут отличиться больше чем один раз. Соответственно, можно делать ставки на "обе забьют – да" и "тотал голов больше 2.5"

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.