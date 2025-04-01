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Борнмут – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 2.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Ипсвичем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер Лига. 30-й тур.
2 апреля 2025 года. 21:45. Борнмут. "Вайталити Стэдиум".
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Второго апреля украинских болельщиков АПЛ ожидает принципиальный матч между "Борнмутом" Ильи Забарного и аутсайдером чемпионата "Ипсвичем". "Борнмут" провел последние матчи не лучшим образом, поэтому в среду "вишни" просто обязаны брать три очка. Смогут ли Забарный и компания отправить "Ипсвич" в нокаут?
Новости "Борнмута"
"Борнмут" в нынешнем сезоне показывает свой лучший футбол. В декабре 2024 года были все предпосылки, что "вишни" получат путевку в еврокубки на следующий сезон. Однако в феврале 2025 года команда начала спотыкаться. После 29 туров АПЛ "Борнмут" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ – 12 матчей выиграли, девять проиграли и восемь завершили вничью.
"Вишни" умудрились проиграть "Вулверхэмптону" ( 0:1), "Брайтону" (2:1), "Брентфорду" (1:2). Вничью завершили матч с "Тоттенхэмом" (2:2). В Кубке Англии проиграли "Манчестер Сити" (1:2). За этот матч нельзя поставить плюсик Илье Забарному. Но стоит учитывать, что футболист вернулся в Англию после матчей сборной Украины и не успел хорошо восстановиться. Вероятно, уже второго апреля Забарный выйдет на поле полностью восстановившемся и без особого труда сможет останавливать атаки соперника.
Новости "Ипсвича"
Новичок АПЛ оказался не готов к такой жесткой борьбе в высшем дивизионе. Все идет к тому, что "Ипсвич" вернется в Чемпионшип. Конечно, можно предположить, что до окончания сезона у команды есть минимальный шанс остаться в элите. Но, глядя на календарь игр, такое предположение будет ошибочным. Брать три очка в матчах с "Челси", "Арсеналом", "Ньюкаслом" – это что-то из области фантастики. По крайней мере в нынешнем сезоне.
Но все минусы команды Кирана Маккенны не значат, что мы не увидим гол в ворота "Борнмута". "Трактористы" смогли забить два гола "Форесту" (15 марта, 2:4), два гола "Манчестер Юнайтед (26 февраля, 3:2), один гол "Тоттенхэму" (22 февраля, 1:4).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3
|Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4
|"Челси"
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8
|"Фулхэм"
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10
|"Борнмут"
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11
|Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14
|"Тоттенхэм"
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15
|Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18
|Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19
|"Лестер Сити"
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20
|"Саутгемптон"
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Личные встречи
29.12.2013. Чемпионшип. "Борнмут" – "Ипсвич" 1:1
21.04.2014. Чемпионшип. "Ипсвич" – "Борнмут" 2:2
22.11.2014. Чемпионшип. "Борнмут" – "Ипсвич" 2:2
03.04.2015. Чемпионшип. "Ипсвич" – "Борнмут" 1:1
08.12.2024. Премьер-лига "Ипсвич" – "Борнмут" 1:2
Цифры и факты
- В последних пяти матчах "Борнмута" забивают обе команды;
- В последних пяти матчах между "Борнмутом" и "Ипсвичем" забивали обе команды;
- В последних восьми гостевых матчах "Ипсвич" не одержал ни одной победы;
- В последних десяти матчах на домашнем стадионе "Борнмут" одержал четыре победы, четыре поражения и два матча завершил вничью.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Борнмуту" не смогут помочь: нападающий Энес Унал и вингер Луис Синистерра – оба травмированы. Хорошие новости – восстановились ключевые футболисты Адам Смит и Маркос Сенеси.
"Ипсвич" имеет больше травмированных игроков, что не может способствовать лучшему результату на поле. Главная проблема – травма голкипера Ариянета Мурича. Основной страж ворот уже второй раз попадает в лазарет. Его выход на поле под вопросом. Травмированы также атакующий полузащитник Сэмми Смодич, защитник Аксель Туанзебе, нападающий Уэс Бернс.
"Борнмут", 4 – 2 – 3 – 1: Аррисабалага — Кук, Забарный, Сенеси, Керкез — Кристи, Адамс — Тавернье, Клюйверт, Семеньо — Эванилсон
Главный тренер "Борнмута" – Андони Ираола
"Ипсвич", 4 – 2 – 3 – 1: Палмер — О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дейвис — Филлипс, Каюсте — Филоджин, Хатчинсон, Энсисо — Делап
Главный тренер "Ипсвича" – Киран Маккена
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Ипсвичем" от UA-Футбол
Обе команды на данный момент испытывают трудности. Разница только в том, что у "Борнмута" неудачный отрезок начался в конце февраля, а у "Ипсвича" весь сезон – сплошная мука. Обе команды имеют проблемы в линии обороны и обе команды стараются играть в атакующий футбол. Вероятно, голы мы увидим от "вишен" и "трактористов". Правда, "вишни" могут отличиться больше чем один раз. Соответственно, можно делать ставки на "обе забьют – да" и "тотал голов больше 2.5"
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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