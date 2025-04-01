Ньюкасл – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

2 апреля. 21:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Две недели назад команда Эдди Гау вписала свои имена в истории клуба золотыми буквами, выиграв первый трофей за более чем 40 лет. Наверняка, такой позитивный импульс можно использовать и для хорошего завершения сезона. Шансы на топ-4 остаются и они неплохие, просто нужно забирать свое. Вот только соперник на следующий тур не такой простой, это "Брентфорд", который может преподнести сюрприз любому.

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Гау выиграли Кубок Английской Лиги в прошлом матче, обыграв в финале "Ливерпуль". И сделали они это в таком стиле, что все последующие соперники могут уже сейчас опасаться потенциальной встречи с "сороками". Они в прекрасной форме и продолжают борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

За последние 5 матчей на счету "сорок" 3 победы и 2 поражения. Отчасти это выглядит нестабильно, но давайте добавим всему контекст. Сначала была победа над "Ноттингем Форест", который сейчас идет третьим. Это была крупная победа с 4 голами в пределах 12 минут.

Да, потом было поражение от "Ливерпуля" на "Энфилде" (0:2), однако там не было Исака, это может служить оправданием. Также проиграли "Брайтону" (1:2), когда "чайки" как раз набрали отличную форму. Зато потом обыграли "Вест Хэм" (1:0), там матч был непростой, но победный. Ну и в финале Кубка Лиги одолели "Ливерпуль" (2:1), там практически шансов у команды Слота не было. Игра великолепная, форма неплохая, надо продолжать в том же духе.

Новости "Брентфорда"

Команда Томаса Франка держит марку в этом сезоне. Да, ничего фантастического, но они остаются чрезвычайно крепким коллективом, против которого непросто играть. Лидеры атаки не теряют свою забивную форму, не хватает только стабильности в обороне.

За последние 5 матчей на счету "пчел" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке. Сначала матч против "Вест Хэма", который они выиграли х минимальным счетом 1:0. Затем была победа над главным аутсайдером чемпионата "Лестером" (4:0).

Впоследствии сыграли вничью с "Эвертоном" (1:1), но играть с командой Мойеса в последнее время непросто всем. Также было поражение от "Астон Виллы" (0:1) и надо отмечать, что и с таким соперником они провели очень хороший матч, не удалось лишь получить положительный результат. Ну и перед международным перерывом неожиданно обыграли "Борнмут" (2:1), там был классный матч. Возможно, они готовы оформить небольшую сенсацию и против "Ньюкасла"?

Турнирная таблица

Личные встречи

18.12.24 КАЛ "Ньюкасл" — "Брентфорд" 3:1

07.12.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ньюкасл" 4:2

19.05.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ньюкасл" 2:4

16.09.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Брентфорд" 1:0

08.04.23 АПЛ "Брентфорд" — "Ньюкасл" 1:2

Цифры и факты

"Ньюкасл" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Брентфорда" во всех турнирах;

"Ньюкасл" забивал как минимум 2 гола в 7 из последних 8 матчей против "Брентфорда" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчей между "Ньюкаслом" и "Брентфордом" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем Эдди Гау не может рассчитывать на помощь Джамал Ласселса, Свена Ботмана, Льюиса Холла и Энтони Гордона. Первые трое травмированы, а последний дисквалифицирован.

Что касается проблем Томаса Франка, то он не рассчитывает на Джоша Дасилву, Игоря Тьяго, Густаво Нуньеша и Фабиу Карвалью. Также пропустят матч Рико Генри с Аароном Гики. Ну и под вопросом готовность Майкла Кайоде.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Барнс

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Берг, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Норгор, Йенсен — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Когда эти команды сходятся в очных матчах, то любят много забивать, особенно это касается "Ньюкасла". Ожидаем, что и на этот раз они не будут изменять традициям и забьют как минимум 2 гола. Впрочем удержать свои ворота в неприкосновенности будет сложновато. Поэтому ожидаем победу хозяев, но с пропущенным голом в собственные ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.