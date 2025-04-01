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Брайтон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 30 тура АПЛ на 02.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии

Брайтон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 30 тура АПЛ на 02.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

02 апреля 21:45. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Стюарт Аттвелл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

На выходных "Брайтон" уже второй раз в этом году проиграл "Ноттингем Форест", уступив "лесникам" в игре за право участвовать в полуфинале Кубка Англии. Теперь у подопечных Фабиана Хюрцелера осталась лишь одна задача на остаток сезона - попасть в еврокубки через чемпионат. К началу этого тура "чайки" делят шестую строчку с "Ньюкаслом", уступая лишь по дополнительным показателям.

Ситуация у "Астон Виллы" значительно интереснее. Команда сейчас борется сразу на трех фронтах. С одной стороны, это может принести клубу невиданные результаты по итогам сезона, с другой - есть риск остаться ни с чем.

Содержание

Новости "Брайтона"

Несмотря на то, что "Брайтон" был вынужден покинуть розыгрыш Кубка Англии, уступили "чайки" лишь по результатам серии пенальти, а это значит, беспроигрышная серия коллектива до сих пор продолжается и достигает уже восьми матчей: пять побед, три ничьи. Что касается остатка сезона, то здесь шансы у хозяев неплохие - дальнейший расклад позволяет "Брайтону" серьезно рассчитывать на попадание в еврокубки: среди тяжелых матчей на финальном отрезке можно выделить лишь поєдинки с "Тоттенхэмом"и "Ньюкаслом" и, вероятно, уже немотивированным на тот момент "Ливерпулем".

Брайтон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 30 тура АПЛ на 02.04.2025 - изображение 1

Новости "Астон Виллы"

Финиш сезона для "Астон Виллы" пройдет на максимальном уровне сложности: четвертьфинал против "ПСЖ" в Лиге чемпионов, полуфинал с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии и, конечно, решающие поединки на внутренней арене. Особенно тяжелая ситуация в ЛЧ и АПЛ из-за уровня соперников.

В чемпионате Англии вообще придется встретиться практически со всеми прямыми конкурентами в борьбе за еврокубки. Как мы уже говорили выше, команда может как прийти к абсолютному триумфу, так и провалиться по всем фронтам, но все же мы считаем, что Эмери, известный кубковый боец, сможет выполнить задачи хотя бы в одном из турниров. И это как минимум!

Брайтон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 30 тура АПЛ на 02.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал "Арсенал" 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси "Челси" 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм "Фулхэм" 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут "Борнмут" 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 29 2 3 24 21-70 9

Очные встречи

30.12.24 АПЛ "Астон Вилла" 2:2 "Брайтон"

05.05.24 АПЛ "Брайтон" 1:0 "Астон Вилла"

30.09.23 АПЛ "Астон Вилла" 6:1 "Брайтон"

28.05.23 АПЛ "Астон Вилла" 2:1 "Брайтон"

08.12.22 тов. матч "Астон Вилла" 2:2 "Брайтон"

Цифры и факты

  • Обе команды в среднем пропускают больше, чем один гол за матч;
  • "Астон Вилла" победила в 6 своих последних матчах;
  • "Чайки" не побеждали в двух поединках подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ситуация с повреждениями у хозяев продолжает оставаться сложной, а в кубковом противостоянии повреждения еще и получили защитник Адам Вебстер и нападающий Жоржиньо Рюттер, их участие в матче под вопросом.

Среди травмированных также можно выделить Солли Марча, Матс Виффера и Йоэл Велтмана. Тем не менее есть и хорошие новости: Льюис Данк и Мэтт О'Райли залечили травмы и уже готовы помочь партнерам.

Ориентировочный состав "Брайтона": Вербрюгген — Гиншелвуд, Данк, ван Хекке, Эступиньян — Балеба, Гомес, Минте, Груда, Митома — Жоао Педро.

В лазарете гостей остаются лишь Кортни Хос и Росс Баркли, которые никак не могут вернуться в основную обойму, не выступая за клуб уже длительное время.

Ориентировочный состав "Астон Виллы": Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь —Камара, Тилеманс, Роджерс, Асенсио, Рэшфорд — Уоткинс.

Ставки и коэффициенты

BetKing
2.12
3.80
3.25
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Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

На наш взгляд, незначительным фаворитом противостояния все же является "Брайтон". Во многом за счет домашнего поля и поддержки родных трибун. Однако не стоит забывать, что коллективы подходят к игре после выступлений в рамках Кубка Англии. "Чайки" проводили свой матч на сутки раньше, но потратили значительно больше физических и моральных сил. "Астон Вилла", в свою очередь, в разминочном режиме без лишних энергозатрат одолела "Престон" (3:0). В итоге имеем равную и трудную для прогнозирования ситуацию.

Однако в чем мы точно не сомневаемся, так это в результативности игры. Не менее трех мячей фиксируется в 20 из 29 матчей "Брайтона" в целом и в семи из восьми последних, в частности. У "Астон Виллы" статистика похожа - в 19 из 29 противостояний фиксируется не менее трех голов. Наш прогноз - три и более забитых мячей в этом противостоянии.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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