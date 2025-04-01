Брайтон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 30 тура АПЛ на 02.04.2025

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

02 апреля 21:45. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Стюарт Аттвелл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

На выходных "Брайтон" уже второй раз в этом году проиграл "Ноттингем Форест", уступив "лесникам" в игре за право участвовать в полуфинале Кубка Англии. Теперь у подопечных Фабиана Хюрцелера осталась лишь одна задача на остаток сезона - попасть в еврокубки через чемпионат. К началу этого тура "чайки" делят шестую строчку с "Ньюкаслом", уступая лишь по дополнительным показателям.

Ситуация у "Астон Виллы" значительно интереснее. Команда сейчас борется сразу на трех фронтах. С одной стороны, это может принести клубу невиданные результаты по итогам сезона, с другой - есть риск остаться ни с чем.

Новости "Брайтона"

Несмотря на то, что "Брайтон" был вынужден покинуть розыгрыш Кубка Англии, уступили "чайки" лишь по результатам серии пенальти, а это значит, беспроигрышная серия коллектива до сих пор продолжается и достигает уже восьми матчей: пять побед, три ничьи. Что касается остатка сезона, то здесь шансы у хозяев неплохие - дальнейший расклад позволяет "Брайтону" серьезно рассчитывать на попадание в еврокубки: среди тяжелых матчей на финальном отрезке можно выделить лишь поєдинки с "Тоттенхэмом"и "Ньюкаслом" и, вероятно, уже немотивированным на тот момент "Ливерпулем".

Новости "Астон Виллы"

Финиш сезона для "Астон Виллы" пройдет на максимальном уровне сложности: четвертьфинал против "ПСЖ" в Лиге чемпионов, полуфинал с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии и, конечно, решающие поединки на внутренней арене. Особенно тяжелая ситуация в ЛЧ и АПЛ из-за уровня соперников.

В чемпионате Англии вообще придется встретиться практически со всеми прямыми конкурентами в борьбе за еврокубки. Как мы уже говорили выше, команда может как прийти к абсолютному триумфу, так и провалиться по всем фронтам, но все же мы считаем, что Эмери, известный кубковый боец, сможет выполнить задачи хотя бы в одном из турниров. И это как минимум!

Турнирная таблица

Очные встречи

30.12.24 АПЛ "Астон Вилла" 2:2 "Брайтон"

05.05.24 АПЛ "Брайтон" 1:0 "Астон Вилла"

30.09.23 АПЛ "Астон Вилла" 6:1 "Брайтон"

28.05.23 АПЛ "Астон Вилла" 2:1 "Брайтон"

08.12.22 тов. матч "Астон Вилла" 2:2 "Брайтон"

Цифры и факты

Обе команды в среднем пропускают больше, чем один гол за матч;

"Астон Вилла" победила в 6 своих последних матчах;

"Чайки" не побеждали в двух поединках подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ситуация с повреждениями у хозяев продолжает оставаться сложной, а в кубковом противостоянии повреждения еще и получили защитник Адам Вебстер и нападающий Жоржиньо Рюттер, их участие в матче под вопросом.

Среди травмированных также можно выделить Солли Марча, Матс Виффера и Йоэл Велтмана. Тем не менее есть и хорошие новости: Льюис Данк и Мэтт О'Райли залечили травмы и уже готовы помочь партнерам.

Ориентировочный состав "Брайтона": Вербрюгген — Гиншелвуд, Данк, ван Хекке, Эступиньян — Балеба, Гомес, Минте, Груда, Митома — Жоао Педро.

В лазарете гостей остаются лишь Кортни Хос и Росс Баркли, которые никак не могут вернуться в основную обойму, не выступая за клуб уже длительное время.

Ориентировочный состав "Астон Виллы": Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь —Камара, Тилеманс, Роджерс, Асенсио, Рэшфорд — Уоткинс.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

На наш взгляд, незначительным фаворитом противостояния все же является "Брайтон". Во многом за счет домашнего поля и поддержки родных трибун. Однако не стоит забывать, что коллективы подходят к игре после выступлений в рамках Кубка Англии. "Чайки" проводили свой матч на сутки раньше, но потратили значительно больше физических и моральных сил. "Астон Вилла", в свою очередь, в разминочном режиме без лишних энергозатрат одолела "Престон" (3:0). В итоге имеем равную и трудную для прогнозирования ситуацию.

Однако в чем мы точно не сомневаемся, так это в результативности игры. Не менее трех мячей фиксируется в 20 из 29 матчей "Брайтона" в целом и в семи из восьми последних, в частности. У "Астон Виллы" статистика похожа - в 19 из 29 противостояний фиксируется не менее трех голов. Наш прогноз - три и более забитых мячей в этом противостоянии.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.