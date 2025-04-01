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Брайтон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 30 тура АПЛ на 02.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 30-й тур.
02 апреля 21:45. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Главный судья: Стюарт Аттвелл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
На выходных "Брайтон" уже второй раз в этом году проиграл "Ноттингем Форест", уступив "лесникам" в игре за право участвовать в полуфинале Кубка Англии. Теперь у подопечных Фабиана Хюрцелера осталась лишь одна задача на остаток сезона - попасть в еврокубки через чемпионат. К началу этого тура "чайки" делят шестую строчку с "Ньюкаслом", уступая лишь по дополнительным показателям.
Ситуация у "Астон Виллы" значительно интереснее. Команда сейчас борется сразу на трех фронтах. С одной стороны, это может принести клубу невиданные результаты по итогам сезона, с другой - есть риск остаться ни с чем.
Новости "Брайтона"
Несмотря на то, что "Брайтон" был вынужден покинуть розыгрыш Кубка Англии, уступили "чайки" лишь по результатам серии пенальти, а это значит, беспроигрышная серия коллектива до сих пор продолжается и достигает уже восьми матчей: пять побед, три ничьи. Что касается остатка сезона, то здесь шансы у хозяев неплохие - дальнейший расклад позволяет "Брайтону" серьезно рассчитывать на попадание в еврокубки: среди тяжелых матчей на финальном отрезке можно выделить лишь поєдинки с "Тоттенхэмом"и "Ньюкаслом" и, вероятно, уже немотивированным на тот момент "Ливерпулем".
Новости "Астон Виллы"
Финиш сезона для "Астон Виллы" пройдет на максимальном уровне сложности: четвертьфинал против "ПСЖ" в Лиге чемпионов, полуфинал с "Кристал Пэлас" в Кубке Англии и, конечно, решающие поединки на внутренней арене. Особенно тяжелая ситуация в ЛЧ и АПЛ из-за уровня соперников.
В чемпионате Англии вообще придется встретиться практически со всеми прямыми конкурентами в борьбе за еврокубки. Как мы уже говорили выше, команда может как прийти к абсолютному триумфу, так и провалиться по всем фронтам, но все же мы считаем, что Эмери, известный кубковый боец, сможет выполнить задачи хотя бы в одном из турниров. И это как минимум!
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3
|Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4
|"Челси"
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8
|"Фулхэм"
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10
|"Борнмут"
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11
|Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14
|"Тоттенхэм"
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15
|Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18
|Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19
|"Лестер Сити"
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20
|"Саутгемптон"
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Очные встречи
30.12.24 АПЛ "Астон Вилла" 2:2 "Брайтон"
05.05.24 АПЛ "Брайтон" 1:0 "Астон Вилла"
30.09.23 АПЛ "Астон Вилла" 6:1 "Брайтон"
28.05.23 АПЛ "Астон Вилла" 2:1 "Брайтон"
08.12.22 тов. матч "Астон Вилла" 2:2 "Брайтон"
Цифры и факты
- Обе команды в среднем пропускают больше, чем один гол за матч;
- "Астон Вилла" победила в 6 своих последних матчах;
- "Чайки" не побеждали в двух поединках подряд.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ситуация с повреждениями у хозяев продолжает оставаться сложной, а в кубковом противостоянии повреждения еще и получили защитник Адам Вебстер и нападающий Жоржиньо Рюттер, их участие в матче под вопросом.
Среди травмированных также можно выделить Солли Марча, Матс Виффера и Йоэл Велтмана. Тем не менее есть и хорошие новости: Льюис Данк и Мэтт О'Райли залечили травмы и уже готовы помочь партнерам.
Ориентировочный состав "Брайтона": Вербрюгген — Гиншелвуд, Данк, ван Хекке, Эступиньян — Балеба, Гомес, Минте, Груда, Митома — Жоао Педро.
В лазарете гостей остаются лишь Кортни Хос и Росс Баркли, которые никак не могут вернуться в основную обойму, не выступая за клуб уже длительное время.
Ориентировочный состав "Астон Виллы": Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь —Камара, Тилеманс, Роджерс, Асенсио, Рэшфорд — Уоткинс.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
На наш взгляд, незначительным фаворитом противостояния все же является "Брайтон". Во многом за счет домашнего поля и поддержки родных трибун. Однако не стоит забывать, что коллективы подходят к игре после выступлений в рамках Кубка Англии. "Чайки" проводили свой матч на сутки раньше, но потратили значительно больше физических и моральных сил. "Астон Вилла", в свою очередь, в разминочном режиме без лишних энергозатрат одолела "Престон" (3:0). В итоге имеем равную и трудную для прогнозирования ситуацию.
Однако в чем мы точно не сомневаемся, так это в результативности игры. Не менее трех мячей фиксируется в 20 из 29 матчей "Брайтона" в целом и в семи из восьми последних, в частности. У "Астон Виллы" статистика похожа - в 19 из 29 противостояний фиксируется не менее трех голов. Наш прогноз - три и более забитых мячей в этом противостоянии.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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