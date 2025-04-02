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Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 03.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 30-й тур.
3 апреля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Лондонское дерби, которое всегда вызывает особые эмоции и привлекает внимание не только любителей английского футбола. Матч, который уже получил отдельное название как "Битва на Бридже" в 2016 году, все еще рассматривается как один из самых интересных за всю историю Премьер-лиги. И дело не только в том, что тогда официально короновали "Лестер". Там было все: от красивых голов, до камбека, от красных карточек до драк. Ожидаем, что очередная серия этого противостояния подарит не меньше эмоций, несмотря на то, что коллективы находятся не в лучшей форме.
Новости "Челси"
Подопечные Энцо Марески продолжают страдать, а не играть в футбол. Кризис, который у этой команды затянулся и начался еще в декабре прошлого года, никуда не девается. Возможно, именно передышка, которую взяла команда во время международного перерыва, им поможет.
Хотя если взглянуть на сухие результаты в последних матчах, то может показаться, что с ними все в порядке и "синие" готовы биться за место в топ-4. Но давайте добавим этим результатам контекста. За последние 5 матчей на счету лондонцев 4 победы на 1 поражение.
Сначала победы "Саутгемптон" (4:0), но это игра против последней команды чемпионата. Также обыграли "Копенгаген" в рамках Лиги Конференций (2:1), однако соперник гораздо слабее и сам матч был максимально неуверенным, особенно первый тайм. Одолели "Лестер" (1:0), одну из самых слабых команд АПЛ и забили только во втором тайме один единственный гол при неуверенной игре. Затем снова одолели "Копенгаген" (1:0) и снова показали посредственный футбол. А когда встретились с сильным соперником, то есть с "Арсеналом", то сразу проиграли (0:1). Готовы ли они биться с "Тоттенхэмом"? Вопрос открытый.
Новости "Тоттенхэма"
Команда Анге Постекоглу также переживает непростой период. Их сезон уже провален и остается только биться за Лигу Европы и по крайней мере выйти в середину турнирной таблицы АПЛ. Но если будет победа в Лиге Европы, то сезон внезапно станет успешным. То есть бороться есть за что, но не в рамках АПЛ.
За последние 5 матчей на счету "шпор" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала было поражение от "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги (0:1). Затем сенсационно уступили "АЗ" в рамках Лиги Европы (0:1). После этого была боевая ничья против непростого "Борнмута" (2:2), а дальше все же камбэк против "АЗ" и итоговая победа (3:1), поэтому проход дальше в Лиге Европы.
Ну и перед международным перерывом "шпоры" проиграли "Фулхэму" (0:2) и этот матч не вызвал удивления. После него даже начались разговоры о вероятном увольнении Анге Постекоглу. Но пока об этом говорить рано, впереди ключевые матчи в Лиге Европы. Да и в АПЛ надо подниматься в таблице выше.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|"Арсенал"
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3
|Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4
|"Челси"
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5
|"Манчестер Сити"
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6
|"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8
|"Фулхэм"
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9
|"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10
|"Борнмут"
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11
|Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14
|"Тоттенхэм"
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15
|Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18
|Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19
|"Лестер Сити"
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20
|"Саутгемптон"
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Личные встречи
08.12.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 3:4
02.05.24 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:0
06.11.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 1:4
26.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 2:0
14.08.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:2
Цифры и факты
- "Челси" не проигрывает в 17 из последних 18 матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах;
- "Челси" забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 9 домашних матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед этим матчем у "Челси" все еще есть проблемы, однако есть и потенциальные важные возвращения из лазарета. Точно не сыграют Марк Гию и Михаил Мудрик. Первый травмирован, а второй - отстранен от футбола. Под вопросом участие в игре Николя Джексона, Нони Мадуэке, Коула Палмера и Ромео Лавии. Все вернулись к тренировкам, но неизвестно, будут ли готовы играть.
Что касается проблем Анхе Постекоглу, то он не может рассчитывать на Раду Дрегушина. Также под вопросом Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски, Ришарлисон и Кевин Дансо.
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Нкунку
"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бергвалл, Бентанкур, Маддисон — Одобер, Соланке, Сон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Если взглянуть на турнирное положение обеих команд, то может показаться, что фаворит очевиден. Но вы не смотрели последних матчей "Челси", если действительно считаете их фаворитами. Там не было футбольной идеи и это была просто аморфная команда. Да, в отдельном матче они могут собраться, однако то состояние, в котором команда находится сейчас, на победу над "Тоттенхэмом" не тянет. Максимум - ничья. Именно ее мы и прогнозируем.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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