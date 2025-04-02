Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 03.04.2025

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

3 апреля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Лондонское дерби, которое всегда вызывает особые эмоции и привлекает внимание не только любителей английского футбола. Матч, который уже получил отдельное название как "Битва на Бридже" в 2016 году, все еще рассматривается как один из самых интересных за всю историю Премьер-лиги. И дело не только в том, что тогда официально короновали "Лестер". Там было все: от красивых голов, до камбека, от красных карточек до драк. Ожидаем, что очередная серия этого противостояния подарит не меньше эмоций, несмотря на то, что коллективы находятся не в лучшей форме.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески продолжают страдать, а не играть в футбол. Кризис, который у этой команды затянулся и начался еще в декабре прошлого года, никуда не девается. Возможно, именно передышка, которую взяла команда во время международного перерыва, им поможет.

Хотя если взглянуть на сухие результаты в последних матчах, то может показаться, что с ними все в порядке и "синие" готовы биться за место в топ-4. Но давайте добавим этим результатам контекста. За последние 5 матчей на счету лондонцев 4 победы на 1 поражение.

Сначала победы "Саутгемптон" (4:0), но это игра против последней команды чемпионата. Также обыграли "Копенгаген" в рамках Лиги Конференций (2:1), однако соперник гораздо слабее и сам матч был максимально неуверенным, особенно первый тайм. Одолели "Лестер" (1:0), одну из самых слабых команд АПЛ и забили только во втором тайме один единственный гол при неуверенной игре. Затем снова одолели "Копенгаген" (1:0) и снова показали посредственный футбол. А когда встретились с сильным соперником, то есть с "Арсеналом", то сразу проиграли (0:1). Готовы ли они биться с "Тоттенхэмом"? Вопрос открытый.

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анге Постекоглу также переживает непростой период. Их сезон уже провален и остается только биться за Лигу Европы и по крайней мере выйти в середину турнирной таблицы АПЛ. Но если будет победа в Лиге Европы, то сезон внезапно станет успешным. То есть бороться есть за что, но не в рамках АПЛ.

За последние 5 матчей на счету "шпор" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала было поражение от "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги (0:1). Затем сенсационно уступили "АЗ" в рамках Лиги Европы (0:1). После этого была боевая ничья против непростого "Борнмута" (2:2), а дальше все же камбэк против "АЗ" и итоговая победа (3:1), поэтому проход дальше в Лиге Европы.

Ну и перед международным перерывом "шпоры" проиграли "Фулхэму" (0:2) и этот матч не вызвал удивления. После него даже начались разговоры о вероятном увольнении Анге Постекоглу. Но пока об этом говорить рано, впереди ключевые матчи в Лиге Европы. Да и в АПЛ надо подниматься в таблице выше.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.12.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 3:4

02.05.24 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:0

06.11.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 1:4

26.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 2:0

14.08.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:2

Цифры и факты

"Челси" не проигрывает в 17 из последних 18 матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 9 домашних матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем у "Челси" все еще есть проблемы, однако есть и потенциальные важные возвращения из лазарета. Точно не сыграют Марк Гию и Михаил Мудрик. Первый травмирован, а второй - отстранен от футбола. Под вопросом участие в игре Николя Джексона, Нони Мадуэке, Коула Палмера и Ромео Лавии. Все вернулись к тренировкам, но неизвестно, будут ли готовы играть.

Что касается проблем Анхе Постекоглу, то он не может рассчитывать на Раду Дрегушина. Также под вопросом Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски, Ришарлисон и Кевин Дансо.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Нкунку

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бергвалл, Бентанкур, Маддисон — Одобер, Соланке, Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Если взглянуть на турнирное положение обеих команд, то может показаться, что фаворит очевиден. Но вы не смотрели последних матчей "Челси", если действительно считаете их фаворитами. Там не было футбольной идеи и это была просто аморфная команда. Да, в отдельном матче они могут собраться, однако то состояние, в котором команда находится сейчас, на победу над "Тоттенхэмом" не тянет. Максимум - ничья. Именно ее мы и прогнозируем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.