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Манчестер Сити – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.04.2025
Легкие три очка для команды Гвардиолы?
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 30 тур
2 апреля, 21:45. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
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Следующие четыре матча "Манчестер Сити" проведет против команд из нижней части турнирной таблицы. Начнут подопечные Гвардиолы с поединка с “Лестером” – представителем зоны вылета. И именно той командой, которая, скорее всего, вылетит в Чемпионшип. Поможет разве что чудо.
Новости Манчестер Сити
30 марта "горожане" играли в Кубке Англии против "Борнмута". Они одержали гостевую волевую победу и прошли в полуфинал турнира. Постоянное давление и своевременные замены Гвардиолы помогли свести на нет гол Эванилсона и ошибку Холанда, который не забил пенальти. Дальше следует “Ноттингем Форест” – именно после серии из четырех матчей против представителей из нижней половины турнирки.
А вот за последние четыре тура МС выиграл только однажды – против "Тоттенхэма". Еще на счету команды Гвардиолы два поражения и одна ничья. О кризисах не говорил уже вероятно и ленив. Испанскому наставнику даже уже перестали такие вопросы задавать на пресс-конференции, ведь это и так само собой разумеется. А выход из нее пока очень медленный. Сейчас "Сити" идет на пятом месте в АПЛ и борется за четвертую позицию – место в зоне ЛЧ. Попадание туда будет счастьем и хорошим итогом такого сезона.
Кадры хозяев
Неутешительные новости для "Сити" прозвучали недавно – Холанд выбыл на долгий срок. Может быть и до конца сезона. Также в лазарете находятся Аке, Стоунс, Аканджи и Родри. Кроме них все еще Бобб восстанавливается от травмы: набирает форму.
Новости Лестера
Есть одно сходство у "лис" с "Ман Сити". Оно даже положительное. За последние 14 туров "Лестер" выиграл всего один раз – у "Тоттенгема". Как и “горожане” в своей неудачной серии. Однако серия "лисов" не "неудачная". Она – ужасная. Ведь остальные 13 поединков подопечные ван Нистелроя проиграли. Поэтому их пребывание на 19 месте – не удивительно. И вылет во второй дивизион все ближе, ведь к спасительной 17 позиции – 12 очков. А это 70% заработанных зачетных пунктов за предыдущие 29 туров (17).
Более того, последний раз в АПЛ "Лестер" забивал 26 января – именно в матче против "Тоттенхэма". Даже дважды тогда отличились "лисы". А вот после этого – штиль. 580 минут в чемпионате не отмечаются подопечные ван Нистелроя. Зато пропускают немало: трижды – в прошлом туре против МЮ, еще по четыре раньше против "Брентфорда" и "Эвертона". Удивительно, что в двух встречах с "Арсеналом" и "Челси" вместе пропустили всего три.
Кадры гостей
Три потери у ван Нистелроя: Фатаву, Опоку и Суттар точно вне игры. Под вопросом Перейра. Однако Рикарду в этом сезоне сыграл всего три матча, так что он не слишком и помощник команде.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Лестера
Последние пять встреч хозяев
- 30.03. Борнмут – Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)
- 15.03. Манчестер Сити – Брайтон 2:2 (АПЛ)
- 08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 01.03. Манчестер Сити – Плимут Аргайл 3:1 (Кубок Англии)
- 26.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.03. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)
- 09.03. Челси – Лестер 1:0 (АПЛ)
- 27.02. Вест Хэм – Лестер 2:0 (АПЛ)
- 21.02. Лестер – Брентфорд 0:4 (АПЛ)
- 15.02. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
29.12.24. Лестер – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
15.04.23. Манчестер Сити – Лестер 3:1 (АПЛ)
29.10.22. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
26.12.21. Манчестер Сити – Лестер 6:3 (АПЛ)
11.09.21. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2
|
"Арсенал"
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3
|
Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4
|
"Челси"
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5
|
"Манчестер Сити"
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6
|
"Ньюкасл"
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8
|
"Фулхэм"
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9
|
"Астон Вилла"
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10
|
"Борнмут"
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11
|
Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12
|
"Кристал Пэлас"
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14
|
"Тоттенхэм"
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15
|
Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17
|
"Вулверхэмптон"
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18
|
Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19
|
"Лестер Сити"
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Лестер
Прогноз матча Манчестер Сити – Лестер от UA-Football
Разница между командами колоссальная. Какой бы там ни был кризис в “Сити”, но таких соперников подопечные Гвардиолы должны просто разбивать. Не исключением станет и сегодняшнее противостояние. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Сити" (Кф 1,92).
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