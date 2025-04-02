Манчестер Сити – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.04.2025

Английская Премьер-лига, 30 тур

2 апреля, 21:45. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

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Следующие четыре матча "Манчестер Сити" проведет против команд из нижней части турнирной таблицы. Начнут подопечные Гвардиолы с поединка с “Лестером” – представителем зоны вылета. И именно той командой, которая, скорее всего, вылетит в Чемпионшип. Поможет разве что чудо.

Новости Манчестер Сити

30 марта "горожане" играли в Кубке Англии против "Борнмута". Они одержали гостевую волевую победу и прошли в полуфинал турнира. Постоянное давление и своевременные замены Гвардиолы помогли свести на нет гол Эванилсона и ошибку Холанда, который не забил пенальти. Дальше следует “Ноттингем Форест” – именно после серии из четырех матчей против представителей из нижней половины турнирки.

А вот за последние четыре тура МС выиграл только однажды – против "Тоттенхэма". Еще на счету команды Гвардиолы два поражения и одна ничья. О кризисах не говорил уже вероятно и ленив. Испанскому наставнику даже уже перестали такие вопросы задавать на пресс-конференции, ведь это и так само собой разумеется. А выход из нее пока очень медленный. Сейчас "Сити" идет на пятом месте в АПЛ и борется за четвертую позицию – место в зоне ЛЧ. Попадание туда будет счастьем и хорошим итогом такого сезона.

Кадры хозяев

Неутешительные новости для "Сити" прозвучали недавно – Холанд выбыл на долгий срок. Может быть и до конца сезона. Также в лазарете находятся Аке, Стоунс, Аканджи и Родри. Кроме них все еще Бобб восстанавливается от травмы: набирает форму.

Новости Лестера

Есть одно сходство у "лис" с "Ман Сити". Оно даже положительное. За последние 14 туров "Лестер" выиграл всего один раз – у "Тоттенгема". Как и “горожане” в своей неудачной серии. Однако серия "лисов" не "неудачная". Она – ужасная. Ведь остальные 13 поединков подопечные ван Нистелроя проиграли. Поэтому их пребывание на 19 месте – не удивительно. И вылет во второй дивизион все ближе, ведь к спасительной 17 позиции – 12 очков. А это 70% заработанных зачетных пунктов за предыдущие 29 туров (17).

Более того, последний раз в АПЛ "Лестер" забивал 26 января – именно в матче против "Тоттенхэма". Даже дважды тогда отличились "лисы". А вот после этого – штиль. 580 минут в чемпионате не отмечаются подопечные ван Нистелроя. Зато пропускают немало: трижды – в прошлом туре против МЮ, еще по четыре раньше против "Брентфорда" и "Эвертона". Удивительно, что в двух встречах с "Арсеналом" и "Челси" вместе пропустили всего три.

Кадры гостей

Три потери у ван Нистелроя: Фатаву, Опоку и Суттар точно вне игры. Под вопросом Перейра. Однако Рикарду в этом сезоне сыграл всего три матча, так что он не слишком и помощник команде.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Лестера

Последние пять встреч хозяев

30.03. Борнмут – Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)

15.03. Манчестер Сити – Брайтон 2:2 (АПЛ)

08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

01.03. Манчестер Сити – Плимут Аргайл 3:1 (Кубок Англии)

26.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.03. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

09.03. Челси – Лестер 1:0 (АПЛ)

27.02. Вест Хэм – Лестер 2:0 (АПЛ)

21.02. Лестер – Брентфорд 0:4 (АПЛ)

15.02. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

29.12.24. Лестер – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

15.04.23. Манчестер Сити – Лестер 3:1 (АПЛ)

29.10.22. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

26.12.21. Манчестер Сити – Лестер 6:3 (АПЛ)

11.09.21. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 29 21 7 1 69-27 70 2 "Арсенал" 29 16 10 3 53-24 58 3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54 4 "Челси" 29 14 7 8 53-37 49 5 "Манчестер Сити" 29 14 6 9 55-40 48 6 "Ньюкасл" 28 14 5 9 47-38 47 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 12 11 6 48-42 47 8 "Фулхэм" 29 12 9 8 43-38 45 9 "Астон Вилла" 29 12 9 8 41-45 45 10 "Борнмут" 29 12 8 9 48-36 44 11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41 12 "Кристал Пэлас" 28 10 9 9 36-33 39 13 "Манчестер Юнайтед" 29 10 7 12 37-40 37 14 "Тоттенхэм" 29 10 4 15 55-43 34 15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34 16 "Вест Хэм Юнайтед" 29 9 7 13 33-49 34 17 "Вулверхэмптон" 29 7 5 17 40-58 26 18 Ипсвич Таун 29 3 8 18 28-62 17 19 "Лестер Сити" 29 4 5 20 25-65 17 20 "Саутгемптон" 29 2 3 24 21-70 9

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Лестер

Прогноз матча Манчестер Сити – Лестер от UA-Football

Разница между командами колоссальная. Какой бы там ни был кризис в “Сити”, но таких соперников подопечные Гвардиолы должны просто разбивать. Не исключением станет и сегодняшнее противостояние. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Сити" (Кф 1,92).