Эвертон - Арсенал - Арсенал. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 05.04.2025

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

5 апреля. 14:30. Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Ингленд Даррен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 5 апреля 2025 года в 14:30 на "Гудисон Парк" "Эвертон" будет принимать лондонский "Арсенал". Главным арбитром матча будет Даррен Ингленд. "Ирисок" ждет очередной матч против фаворита АПЛ, а „канониры“ попытаются продлить свою победную серию до трех матчей, чтобы не исключиться из борьбы за титул. Удастся ли "Эвертону" показать зубы, или все же "Арсенал" поставит мат в этой встрече?

Новости "Эвертона"

В последних матчах "ириски" мягко говоря не впечатляют, из стабильного у команды была только серия ничейных результатов и одно поражение.

Все началось с матча против "Манчестер Юнайтед", где по итогам 90 минут на табло было 2:2. "Эвертон" неплохо стартовал, забив 2 мяча в первом тайме, однако под конец матча оборона не смогла удержать натиска „красных“ и пропустила такое же количество голов в ответ. Следующая остановка была 26 февраля в "Брентфорде". После завершения встречи на табло было 1:1, благодаря голевой передаче Виталия Миколенко на О'Брайена, который сумел сравнять счет на 78-й минуте.

После десятидневной паузы команда снова поехала в гости, но на этот раз уже к "Вулверхэмптону" за очередной ничьей 1:1. "Эвертон" продолжил свою серию стабильных результатов и последняя игра, которая принесла команде хотя бы какие-то очки была игра против „Вест Хэма“ и опять же со счетом 1:1. Последний матч, который стал настоящим испытанием для команды стало мерсисайдское дерби против "Ливерпуля", которое вызвало немало спорных вопросов благодаря главному арбитру встречи, который закрывал глаза на все нарушения со стороны "ирисок", но и это не помогло команде одержать победу и матч завершился поражением 1:0. Отличный шанс в первом тайме имел Бету, но выйдя 1 на 1 с голкипером попал в штангу.

Таким образом "Эвертон" за пять матчей набрал 4 очка и держит на 15-м месте с 34 очками после 30 туров, опережая "Вест Хэм" по разнице забитых и пропущенных.

Новости "Арсенала"

"Арсенал" начал показывать более качественный футбол, хотя и соперники были не из самых тяжелых. Сначала в Лиге чемпионов "канониры" разгромили "ПСВ" в первом матче 1/8 финала, а затем расписали ничью на "Олд Траффорд" с "Манчестер Юнайтед" - 1:1, благодаря позднему голу.

Следующий матч снова был в Лиге чемпионов против "ПСВ". Хотя игра по итогам второй встречи на табло было 2:2, общий счет 9:3 вывел "канониров" в четвертьфинал, где они встретятся с "Реалом". Далее команду ждала встреча с сильнейшим соперником за последние пять матчей. Микелю Артете пришлось придумывать, как вскрыть оборону "Челси" и все же благодаря голу Мерино лондонцы сумели забрать себе в копилку 3 очка.

После перерыва на сборные начали появляться слухи о возможном возвращении Букайо Сака. Накануне матча с "Фулхэмом" эта информация подтвердилась и фанаты ждали этого необходимого усиления в атаке. В матче с "дачниками" счет открыл опять же Мерино, а удвоить преимущество сумел именно Сака, который вышел на замену во втором тайме.

Таким образом Артета может рассчитывать на почти весь свой атакующий состав, поэтому имеет отличные шансы взять три очка в этом матче.

Турнирная таблица



Личные встречи

14.12.24 Арсенал - Эвертон - 0:0 АПЛ

19.05.24 Арсенал - Эвертон - 2:1 АПЛ

17.09.23 Эвертон - Арсенал - 0:1 АПЛ

01.03.23 Арсенал - Эвертон - 4:0 АПЛ

04.02.23 Эвертон - Арсенал - 1:0 АПЛ

Цифры и факты

"Арсенал" не потерпел ни одного поражения в 19 из последних 20 матчей в АПЛ.

В последних 4 матчах "Эвертона" было забито менее 2.5 голов.

В последних 3 домашних матчах "Эвертона" против "Арсенала" было зафиксировано меньше 2.5 голов во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Дэвиду Мойесу в следующем матче не смогут помочь Мангала Орель, Доминик Калверт-Льюин и Двайт Макнил.

В лазарете "Арсенала" оказалось сразу пять игроков, в частности Габриэль Жезус, Такехиро Томиясу, Кай Гаверц, Риккардо Калафиори и Габриэл.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Гейе, Гарнер - Алькараз, Дукуре, Гаррисон - Бету

"Арсенал", 4-3-3: Рая - Партей, Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли - Эдегор, Жоржиньо, Райс - Сака, Мерино, Мартинелли

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 1:2. "Арсенал" с возвращением Сака имеет больше вариантов для развития атак, поэтому может создать немало неприятностей „ирискам“. "Эвертон" хоть и не показывает высокой результативности в атаке, но все же создает моменты, а отсутствие Габриэла может дать возможность продавить оборону лондонцев.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.