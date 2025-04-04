Астон Вилла – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.04.2025

Английская Премьер-лига, 31 тур

5 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Астон Вілла - Ноттінгем Форест Смотреть трансляцию

С первого взгляда – обычные команды, а вот если посмотреть в таблицу, то сразу к матчу прибавляется перчинка. "Львы" все еще борются за Лигу чемпионов. И шансы вполне реальны. Лесники продолжают быть главными претендентами на бронзу. Здесь возможность такого результата еще выше. Каждое очко на вес золота. Тем более – за восем туров до конца чемпионата.

Новости Астон Виллы

В замечательной форме пока находятся подопечные Гвардиолы. В этом сезоне они "славятся" своей игрой на выезде – там частенько теряют очки. Как вот было в матче против “Кристал Пэлас” 25 февраля, когда в Лондоне львы уступили со счетом 1:4. Однако дальше не только начали регулярно выигрывать в гостях, но и держат победную серию из шести официальных матчей. У них забили 15 голов и пропустили всего один. Прошли два этапа Кубка Англии, пробились в 1/4 ЛЧ и вернулись в борьбу за топ-4.

В том числе переиграли довольно крепких "Брентфорда" и "Брайтона". Более того, "чаек" разгромили в гостях со счетом 3:0. Интересно, что все голы оформили три зимних новичка: Рашфорд, Асенсио и Мален. Это самая большая гостевая победа в АПЛ для "Виллы" в этом сезоне. В настоящее время подопечные Эмери идут на седьмом месте в турнирной таблице. Теоретически – это зона еврокубков, но не слишком престижных. А вот до четвертого "Челси" всего четыре очка. Цель, которую можно достичь.

Кадры хозяев

Лазарет "львов" продолжает зарастать паутиной. Большая работа от физиотерапевтов, ведь в разгар сезона с тремя турнирами практически не иметь травмированных – это роскошь. В настоящее время повреждение только у Росса Баркли – он еще с середины января лечится.

Новости Ноттингем Форест

"Лесники" также недавно преодолели "Брайтон". Правда, сценарий встречи был совсем другим. Изнурительные 120 минут в кубковом противостоянии, затем – пенальти. Селс был на высоте, ведь голкипер потянул два одиннадцатиметровых и снова вывел свою команду в следующий раунд. Кроме этого "лесники" за последнее время победили оба "Манчестера". Хотя и тоже совсем недавно – в феврале – имели негативную серию: в трех матчах подряд набрали один зачетный пункт.

Сейчас отрыв от четвертого "Челси" составляет пять очков. Кажется, что очень хрупко, но... до второго "Арсенала" – четыре балла. То есть чисто с математической точки зрения команда Санту более ближе к тому, чтобы оформить серебро, чем потерять бронзу. Впереди у “лесников” коллективы преимущественно из низшей части турнирной таблицы, а также в последнем туре будет вышеупомянутое “Челси”. Поэтому у "Ноттингема" все должно быть под контролем.

Кадры гостей

Нуну Санту также не очень должен жаловаться на потери игроков. Хотя она все-таки есть. Ключевой защитник Айна травмировался в предыдущем поединке с МЮ и не сыграет против "Виллы". Также, как и у соперника, "лесники" имеют одного футболиста с повреждением.

Последние пять матчей Астон Виллы и Ноттингем Форест

Последние пять встреч хозяев

02.04. Брайтон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)

30.03. Престон – Астон Вилла 0:3 (Кубок Англии)

20.03. Аль-Айн – Астон Вилла 1:3 (ТМ)

12.03. Астон Вилла – Брюгге 3:0 (ЛЧ)

08.03. Брентфорд – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

29.03. Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

15.03. Ипсвич Таун – Ноттингем Форест 2:4 (АПЛ)

08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

03.03. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч между соперниками

14.12.24. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

24.02.24. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:2 (АПЛ)

05.11.23. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

08.04.23. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

10.10.22. Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 30 22 7 1 70-27 73 2 "Арсенал" 30 17 10 3 55-25 61 3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57 4 "Челси" 30 15 7 8 54-37 52 5 "Манчестер Сити" 30 15 6 9 57-40 51 6 "Ньюкасл" 29 15 5 9 49-39 50 7 "Астон Вилла" 30 13 9 8 44-45 48 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 12 11 7 48-45 47 9 "Фулхэм" 30 12 9 9 44-40 45 10 "Борнмут" 30 12 8 10 49-38 44 11 Брентфорд 30 12 5 13 51-47 41 12 "Кристал Пэлас" 29 10 10 9 37-34 40 13 "Манчестер Юнайтед" 30 10 7 13 37-41 37 14 "Тоттенхэм" 30 10 4 16 55-44 34 15 Эвертон 30 7 13 10 32-37 34 16 "Вест Хэм Юнайтед" 30 9 7 14 33-50 34 17 "Вулверхэмптон" 30 8 5 17 41-58 29 18 Ипсвич Таун 30 4 8 18 30-63 20 19 "Лестер Сити" 30 4 5 21 25-67 17 20 "Саутгемптон" 30 2 4 24 22-71 10

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ноттингем Форест

Прогноз на матч Астон Вилла – Ноттингем Форест от UA-Football

В поединке первого круга "лесники" перевернули все с ног на голову в конце матча. На 87 минуту они проигрывали дома 0:1, а затем забили дважды и вырвали три очка. Теперь же преимущество будет на стороне "львов" из-за фактора домашнего поля. Однако смогут ли они за ее счет выиграть этот матч – вопрос интересный. Скорее нет. И ровная игра на поле превратится в такие же цифры в табло. Прогноз: Ничья.