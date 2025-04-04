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Астон Вилла – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.04.2025
Встреча команд, которые сейчас выбиваются в топы
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31 тур
5 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
- Новости Астон Виллы
- Новости Ноттингем Форест
- Последние пять матчей Астон Виллы и Ноттингем Форест
- Последние пять личных встреч между соперниками
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ноттингем Форест
- Прогноз на матч Астон Вилла – Ноттингем Форест от UA-Football
С первого взгляда – обычные команды, а вот если посмотреть в таблицу, то сразу к матчу прибавляется перчинка. "Львы" все еще борются за Лигу чемпионов. И шансы вполне реальны. Лесники продолжают быть главными претендентами на бронзу. Здесь возможность такого результата еще выше. Каждое очко на вес золота. Тем более – за восем туров до конца чемпионата.
Новости Астон Виллы
В замечательной форме пока находятся подопечные Гвардиолы. В этом сезоне они "славятся" своей игрой на выезде – там частенько теряют очки. Как вот было в матче против “Кристал Пэлас” 25 февраля, когда в Лондоне львы уступили со счетом 1:4. Однако дальше не только начали регулярно выигрывать в гостях, но и держат победную серию из шести официальных матчей. У них забили 15 голов и пропустили всего один. Прошли два этапа Кубка Англии, пробились в 1/4 ЛЧ и вернулись в борьбу за топ-4.
В том числе переиграли довольно крепких "Брентфорда" и "Брайтона". Более того, "чаек" разгромили в гостях со счетом 3:0. Интересно, что все голы оформили три зимних новичка: Рашфорд, Асенсио и Мален. Это самая большая гостевая победа в АПЛ для "Виллы" в этом сезоне. В настоящее время подопечные Эмери идут на седьмом месте в турнирной таблице. Теоретически – это зона еврокубков, но не слишком престижных. А вот до четвертого "Челси" всего четыре очка. Цель, которую можно достичь.
Кадры хозяев
Лазарет "львов" продолжает зарастать паутиной. Большая работа от физиотерапевтов, ведь в разгар сезона с тремя турнирами практически не иметь травмированных – это роскошь. В настоящее время повреждение только у Росса Баркли – он еще с середины января лечится.
Новости Ноттингем Форест
"Лесники" также недавно преодолели "Брайтон". Правда, сценарий встречи был совсем другим. Изнурительные 120 минут в кубковом противостоянии, затем – пенальти. Селс был на высоте, ведь голкипер потянул два одиннадцатиметровых и снова вывел свою команду в следующий раунд. Кроме этого "лесники" за последнее время победили оба "Манчестера". Хотя и тоже совсем недавно – в феврале – имели негативную серию: в трех матчах подряд набрали один зачетный пункт.
Сейчас отрыв от четвертого "Челси" составляет пять очков. Кажется, что очень хрупко, но... до второго "Арсенала" – четыре балла. То есть чисто с математической точки зрения команда Санту более ближе к тому, чтобы оформить серебро, чем потерять бронзу. Впереди у “лесников” коллективы преимущественно из низшей части турнирной таблицы, а также в последнем туре будет вышеупомянутое “Челси”. Поэтому у "Ноттингема" все должно быть под контролем.
Кадры гостей
Нуну Санту также не очень должен жаловаться на потери игроков. Хотя она все-таки есть. Ключевой защитник Айна травмировался в предыдущем поединке с МЮ и не сыграет против "Виллы". Также, как и у соперника, "лесники" имеют одного футболиста с повреждением.
Последние пять матчей Астон Виллы и Ноттингем Форест
Последние пять встреч хозяев
- 02.04. Брайтон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)
- 30.03. Престон – Астон Вилла 0:3 (Кубок Англии)
- 20.03. Аль-Айн – Астон Вилла 1:3 (ТМ)
- 12.03. Астон Вилла – Брюгге 3:0 (ЛЧ)
- 08.03. Брентфорд – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 01.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 29.03. Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (пен. 3:4) (Кубок Англии)
- 15.03. Ипсвич Таун – Ноттингем Форест 2:4 (АПЛ)
- 08.03. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 03.03. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)
Последние пять личных встреч между соперниками
14.12.24. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
24.02.24. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:2 (АПЛ)
05.11.23. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
08.04.23. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)
10.10.22. Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|30
|22
|7
|1
|70-27
|73
|2
|
"Арсенал"
|30
|17
|10
|3
|55-25
|61
|3
|
Ноттингем Форест
|30
|17
|6
|7
|50-35
|57
|4
|
"Челси"
|30
|15
|7
|8
|54-37
|52
|5
|
"Манчестер Сити"
|30
|15
|6
|9
|57-40
|51
|6
|
"Ньюкасл"
|29
|15
|5
|9
|49-39
|50
|7
|
"Астон Вилла"
|30
|13
|9
|8
|44-45
|48
|8
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|12
|11
|7
|48-45
|47
|9
|
"Фулхэм"
|30
|12
|9
|9
|44-40
|45
|10
|
"Борнмут"
|30
|12
|8
|10
|49-38
|44
|11
|
Брентфорд
|30
|12
|5
|13
|51-47
|41
|12
|
"Кристал Пэлас"
|29
|10
|10
|9
|37-34
|40
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|30
|10
|7
|13
|37-41
|37
|14
|
"Тоттенхэм"
|30
|10
|4
|16
|55-44
|34
|15
|
Эвертон
|30
|7
|13
|10
|32-37
|34
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|9
|7
|14
|33-50
|34
|17
|
"Вулверхэмптон"
|30
|8
|5
|17
|41-58
|29
|18
|
Ипсвич Таун
|30
|4
|8
|18
|30-63
|20
|19
|
"Лестер Сити"
|30
|4
|5
|21
|25-67
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|30
|2
|4
|24
|22-71
|10
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ноттингем Форест
Прогноз на матч Астон Вилла – Ноттингем Форест от UA-Football
В поединке первого круга "лесники" перевернули все с ног на голову в конце матча. На 87 минуту они проигрывали дома 0:1, а затем забили дважды и вырвали три очка. Теперь же преимущество будет на стороне "львов" из-за фактора домашнего поля. Однако смогут ли они за ее счет выиграть этот матч – вопрос интересный. Скорее нет. И ровная игра на поле превратится в такие же цифры в табло. Прогноз: Ничья.
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