Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 05.04.2025

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

5 апреля. 17:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Очередная попытка "Борнмута" вернуться в привычную форму и побороться за еврокубковые места. Игра против "Вест Хэма", который также имеет немало игровых проблем, обещает быть непростой в любом случае. Оба коллектива банально не в лучшей форме, однако имеют свои амбиции. "Вишни", как минимум, попытаются провести „сухой“ матч, потому что после игры в среду Ираола успел раскритиковать оборону своей команды за большое количество пропущенных голов.

Новости "Вест Хэма"

Подопечные Грэма Поттера пока застряли во второй половине турнирной таблицы. Это та странная ситуация, когда риска вылететь в Чемпионшип нет, но и особых перспектив на еврокубки также. Поэтому команда в подвешенном состоянии и единственная турнирная мотивация - просто подняться выше и закончить сезон хотя бы в середине турнирной таблицы.

После прихода Поттера они изменили свой стиль, но добывать результаты получается далеко не всегда. За последние 5 матчей на счету "молотобойцев" 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Важно отметить, что они не побеждают уже в 3 матчах подряд.

Сначала обыграли "Арсенал" (1:0), что было сенсационно и достаточно мастерски. Затем одолели "Лестер" (2:0), но там нужно учитывать уровень соперника. В дальнейшем были два поражения: от "Ньюкасла" (0:1) и "Вулверхэмптона" (0:1), а между ними еще произошла ничья с "Эвертоном" (1:1), но кто сейчас не играет вничью с "ирисками"? Конечно, они хотят подняться выше, вот только "Борнмут" выглядит как команда, которая не позволит им забрать все три очка.

Новости "Борнмута"

Команда Андони Ираолы имеет свои игровые проблемы в последнее время. Главный тренер намекает именно на проблемы в обороне, однако и в атаке также не все в порядке. Потеряли свою форму Клюйверт, Семеньо и Уаттара. Да и в обороне есть вопросы как к Гейсену, так и к Забарному.

За последние 5 матчей на счету "вишен" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Именно так в хронологическом порядке и идут последние матчи. Сначала обыграть "Вулверхэмптон" в непростом матче (2:1), затем была ничья с "Тоттенхэмом" (2:2), а после этого произошло аж три поражения подряд.

"Брентфорд" без огромного сопротивления обыграл их на родном стадионе (1:2), затем на этом же стадионе „вишни“ проиграли „Манчестер Сити“ в рамках Кубка Англии (1:2), а посреди недели даже скромный "Ипсвич", один из аутсайдеров сезона, также обыграл "Борнмут" со счетом 2:1. Печально и нужно исправлять ситуацию, впрочем могут ли они это сделать на выезде с "Вест Хэмом"?

Турнирная таблица

Личные встречи

16.12.24 АПЛ "Борнмут" — "Вест Хэм" 1:1

28.08.24 КАЛ "Вест Хэм" — "Борнмут" 1:0

01.02.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Борнмут" 1:1

12.08.23 АПЛ "Борнмут" — "Вест Хэм" 1:1

23.04.23 АПЛ "Борнмут" — "Вест Хэм" 0:4

Цифры и факты

В последних 6 матчах "Вест Хэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;

В последних 4 матчах "Борнмута" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 4 матчах между "Борнмутом" и "Вест Хэмом" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем Грэм Поттер не может рассчитывать на Майкла Антонио и Крисенсио Саммервилла, оба травмированы. Также под вопросом готовность Мохаммеда Кудуса.

Что касается Андони Ираолы, то у него не готовы Маркус Тавернье, Энес Унал и Луис Синистерра. Также под вопросом Хулиан Араухо и Джастин Клюйверт.

"Вест Хэм", 3-5-2: Ареола — Тодибо, Мавропанос, Килман — Ван-Биссака, Пакета, Альварес, Соучек, Эмерсон — Боуэн, Фюллькрюг

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Кук, Забарный, Гейсен, Керкез — Кристи, Адамс — Уаттара, Брукс, Семеньо — Эванилсон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм" — "Борнмут" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Оба коллектива пока не в лучшей форме. Даже исторически они не очень результативны в очных матчах, поэтому здесь точно не следует ожидать много голов. А если выбирать победителя, то с этим также проблемы. Если бы не спад от "вишен", то прогнозировать результат было бы легче. А пока все так, то поставим на ничью с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.