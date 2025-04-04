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Кристал Пэлас – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 05.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Брайтоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 31-й тур.
5 апреля. 17:00. Лондон. "Селлхерст Парк"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports Premium
Пятого апреля "Кристал Пэлас", который не желает терять очки и падать вниз турнирной таблицы встречается с "Брайтоном", мечтающим о еврокубках на следующий сезон. Матч обещает быть напряженным и динамичным. Какая команда проявит больше ловкости и шустрости для взятия заветных трех очков?
Новости "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" второго апреля споткнулся об аутсайдера АПЛ – "Саутгемптон" и прервал свою победную серию из шести матчей. "Орлы" пропустили гол на 20-й минуте и смогли ответить только на 90+2 минуте (1:1). Отличился Матеус Франса. Вероятно, подопечные Оливера Гласнера недооценили соперника. Правда, ничья не изменила турнирное положение команды, но осадок остался.
Несмотря на ничью с "Саутгемптоном", "Кристал Пэлас" в целом радует своих болельщиков красивым, дисциплинированным футболом. "Орлы" без труда одолели "Фулхэм", забив три безответных гола (0:3), выиграли у "Ипсвича" (1:0) и "Астон Виллы" (4:1).
На домашнем стадионе "орлы" играют с переменным успехом. Из десяти матчей пять – выиграли, три - проиграли и два завершили вничью. Главный минус – ошибки в обороне. Больше всего голов в ворота подопечных Гласнера залетает после стандартов. "Орлам" есть над чем работать, особенно перед матчем с реактивным и постоянно атакующим "Брайтоном". Перекрывает ошибки обороны атакующая сила "орлов". Благодаря мастерству нападающих и вингеров забитых голов у команды больше чем пропущенных (37 – забили, 34 – пропустили).
Новости "Брайтона"
"Брайтон" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ и надеется на футбольное чудо – путевку в еврокубки. Предпосылки для успеха в нынешнем сезоне есть. Правда, в том случае, если команда проведет оставшиеся туры более стабильно. "Чайки", наверняка, не забыли обидное поражение от "Фореста" (0:7) и стараются более тщательно готовиться к матчам. О чем говорят победы над "Челси" (3:0), "Саутгемптоном" (0:4), "Фулхэмом" (2:1) и ничья в матче с "Манчестер Сити" (2:2).
Второго апреля "чайки" снова расслабились и проиграли "Астон Вилле" (0:3), что больно ударило по амбициям команды. Скорее всего, это поражение взбодрит команду и заставит играть более организованно и дисциплинированно в обороне, а также более креативно в атаке.
"Брайтон" предпочитает долго разыгрывать мяч и неожиданно прорываться по флангам к штрафной соперника. Больше забивать мешает увлечение контролем мяча. А основная ошибка в обороне команды – не все футболисты после контратак успевают возвращаться в свою штрафную. Соответственно, остаются открытые зоны, сквозь которые прорываются нападающии соперника и создают опасные моменты у ворот Вербрюггена (основной голкипер "Брайтона"). Стабильность в линии обороны у "чаек" отсутствует.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|30
|22
|7
|1
|70-27
|73
|2
|"Арсенал"
|30
|17
|10
|3
|55-25
|61
|3
|Ноттингем Форест
|30
|17
|6
|7
|50-35
|57
|4
|"Челси"
|30
|15
|7
|8
|54-37
|52
|5
|"Манчестер Сити"
|30
|15
|6
|9
|57-40
|51
|6
|"Ньюкасл"
|29
|15
|5
|9
|49-39
|50
|7
|"Астон Вилла"
|30
|13
|9
|8
|44-45
|48
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|12
|11
|7
|48-45
|47
|9
|"Фулхэм"
|30
|12
|9
|9
|44-40
|45
|10
|"Борнмут"
|30
|12
|8
|10
|49-38
|44
|11
|Брентфорд
|30
|12
|5
|13
|51-47
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|10
|10
|9
|37-34
|40
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|10
|7
|13
|37-41
|37
|14
|"Тоттенхэм"
|30
|10
|4
|16
|55-44
|34
|15
|Эвертон
|30
|7
|13
|10
|32-37
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|9
|7
|14
|33-50
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|30
|8
|5
|17
|41-58
|29
|18
|Ипсвич Таун
|30
|4
|8
|18
|30-63
|20
|19
|"Лестер Сити"
|30
|4
|5
|21
|25-67
|17
|20
|"Саутгемптон"
|30
|2
|4
|24
|22-71
|10
Личные встречи команд
11.02.2023. АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Брайтон" 1:1
15.03.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Кристал Пэлас" 1:0
21.12.2023. АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Брайтон" 1:1
03.02.2024. АПЛ. "Брайтон" – "Кристал Пэлас" 4:1
15.12.2024. АПЛ. "Брайтон" – "Кристал Пэлас" 1:3
Цифры и факты
- "Кристал Пэлас" одержал десять побед в последних 13-ти матчах;
- "Кристал Пэлас" за матч забивает в среднем 1,8 гола;
- "Брайтон" за матч в среднем пропускает 1,4 гола;
- Из семи матчей "Брайтона" пять завершились с тоталом голов больше 2,5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Оливер Гласнер имеет проблемы в линии обороны из-за отсутствия травмированных игроков. В лазарете находятся полузащитник Шейк Дукоре и защитник Шади Риад. Под вопросом остается участие в матче защитника Криса Ричардса. Восстановился после травмы, но, скорее всего, не готов выйти в старте опытный игрок обороны – Джоэл Уорд.
Атакующее звено "Кристал Пэлас" в полном порядке. В прекрасной форме находится левый вингер Эберичи Эзе, у которого 49 созданных моментов, два гола и шесть ассистов в 25-ти матчах (АПЛ). На сегодня Эзе является лучшим ассистентом "Кристал Пэлас". Не дает расслабиться соперникам Жан-Филипп Матета. На счету нападающего 12 голов и два ассиста в 28-ми матчах (АПЛ).
"Кристал Пэлас" (3 – 4 – 2 – 1): Хендерсон — Гэи, Лакруа, Клайн — Митчелл, Лерма, Хьюз, Мехия — Эзе, Сарр — Матета
Главный тренер: Оливер Гласнер
У "Брайтона" все больше футболистов попадает в лазарет. Защитники Кадиолу, Игор, Тарик Лэмпти, Джоэл Велтман, Адам Уэбстер не помогут команде. Такие потери не прибавляют уверенность в том, что команда сможет не пропустить несколько голов. Не сможет сыграть и нападающий Жоржиньо Раттер.
Готовы выйти на поле лидеры атаки Каору Митома (семь голов и три ассиста) и Жоао Педро (восемь голов и шесть ассистов). А поможет им эффективно действовать на половине поля соперника вингер Янкуба Минте.
"Брайтон" (4 – 2 – 3 – 1): Вербрюгген — Хиншелвуд, Ван Хекке, Данк, Эступиньян — Балеба, Айяри — Минте, Груда, Митома — Педро
Главный тренер: Фабиан Хюрцелер
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Брайтоном" от UA-футбол
Обе команды имеют травмированных игроков. Обе команды не могут похвастаться стабильной обороной. "Кристал Пэлас" при поддержке болельщиков на домашнем стадионе, скорее всего, побежит вперед. "Брайтон" мотивирован на исправление ошибок в предыдущем матче тоже не будет отсиживаться в обороне. Обе команды любят и умеют забивать. Вероятно, стоит делать ставки на "обе забьют – да" и "тотал голов больше 2.5".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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