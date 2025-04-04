Кристал Пэлас – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 05.04.2025

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

5 апреля. 17:00. Лондон. "Селлхерст Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports Premium

Пятого апреля "Кристал Пэлас", который не желает терять очки и падать вниз турнирной таблицы встречается с "Брайтоном", мечтающим о еврокубках на следующий сезон. Матч обещает быть напряженным и динамичным. Какая команда проявит больше ловкости и шустрости для взятия заветных трех очков?

Новости "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" второго апреля споткнулся об аутсайдера АПЛ – "Саутгемптон" и прервал свою победную серию из шести матчей. "Орлы" пропустили гол на 20-й минуте и смогли ответить только на 90+2 минуте (1:1). Отличился Матеус Франса. Вероятно, подопечные Оливера Гласнера недооценили соперника. Правда, ничья не изменила турнирное положение команды, но осадок остался.

Несмотря на ничью с "Саутгемптоном", "Кристал Пэлас" в целом радует своих болельщиков красивым, дисциплинированным футболом. "Орлы" без труда одолели "Фулхэм", забив три безответных гола (0:3), выиграли у "Ипсвича" (1:0) и "Астон Виллы" (4:1).

На домашнем стадионе "орлы" играют с переменным успехом. Из десяти матчей пять – выиграли, три - проиграли и два завершили вничью. Главный минус – ошибки в обороне. Больше всего голов в ворота подопечных Гласнера залетает после стандартов. "Орлам" есть над чем работать, особенно перед матчем с реактивным и постоянно атакующим "Брайтоном". Перекрывает ошибки обороны атакующая сила "орлов". Благодаря мастерству нападающих и вингеров забитых голов у команды больше чем пропущенных (37 – забили, 34 – пропустили).

Новости "Брайтона"

"Брайтон" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ и надеется на футбольное чудо – путевку в еврокубки. Предпосылки для успеха в нынешнем сезоне есть. Правда, в том случае, если команда проведет оставшиеся туры более стабильно. "Чайки", наверняка, не забыли обидное поражение от "Фореста" (0:7) и стараются более тщательно готовиться к матчам. О чем говорят победы над "Челси" (3:0), "Саутгемптоном" (0:4), "Фулхэмом" (2:1) и ничья в матче с "Манчестер Сити" (2:2).

Второго апреля "чайки" снова расслабились и проиграли "Астон Вилле" (0:3), что больно ударило по амбициям команды. Скорее всего, это поражение взбодрит команду и заставит играть более организованно и дисциплинированно в обороне, а также более креативно в атаке.

"Брайтон" предпочитает долго разыгрывать мяч и неожиданно прорываться по флангам к штрафной соперника. Больше забивать мешает увлечение контролем мяча. А основная ошибка в обороне команды – не все футболисты после контратак успевают возвращаться в свою штрафную. Соответственно, остаются открытые зоны, сквозь которые прорываются нападающии соперника и создают опасные моменты у ворот Вербрюггена (основной голкипер "Брайтона"). Стабильность в линии обороны у "чаек" отсутствует.

Турнирная таблица

Личные встречи команд

11.02.2023. АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Брайтон" 1:1

15.03.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Кристал Пэлас" 1:0

21.12.2023. АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Брайтон" 1:1

03.02.2024. АПЛ. "Брайтон" – "Кристал Пэлас" 4:1

15.12.2024. АПЛ. "Брайтон" – "Кристал Пэлас" 1:3

Цифры и факты

"Кристал Пэлас" одержал десять побед в последних 13-ти матчах;

"Кристал Пэлас" за матч забивает в среднем 1,8 гола;

"Брайтон" за матч в среднем пропускает 1,4 гола;

Из семи матчей "Брайтона" пять завершились с тоталом голов больше 2,5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Оливер Гласнер имеет проблемы в линии обороны из-за отсутствия травмированных игроков. В лазарете находятся полузащитник Шейк Дукоре и защитник Шади Риад. Под вопросом остается участие в матче защитника Криса Ричардса. Восстановился после травмы, но, скорее всего, не готов выйти в старте опытный игрок обороны – Джоэл Уорд.

Атакующее звено "Кристал Пэлас" в полном порядке. В прекрасной форме находится левый вингер Эберичи Эзе, у которого 49 созданных моментов, два гола и шесть ассистов в 25-ти матчах (АПЛ). На сегодня Эзе является лучшим ассистентом "Кристал Пэлас". Не дает расслабиться соперникам Жан-Филипп Матета. На счету нападающего 12 голов и два ассиста в 28-ми матчах (АПЛ).

"Кристал Пэлас" (3 – 4 – 2 – 1): Хендерсон — Гэи, Лакруа, Клайн — Митчелл, Лерма, Хьюз, Мехия — Эзе, Сарр — Матета

Главный тренер: Оливер Гласнер

У "Брайтона" все больше футболистов попадает в лазарет. Защитники Кадиолу, Игор, Тарик Лэмпти, Джоэл Велтман, Адам Уэбстер не помогут команде. Такие потери не прибавляют уверенность в том, что команда сможет не пропустить несколько голов. Не сможет сыграть и нападающий Жоржиньо Раттер.

Готовы выйти на поле лидеры атаки Каору Митома (семь голов и три ассиста) и Жоао Педро (восемь голов и шесть ассистов). А поможет им эффективно действовать на половине поля соперника вингер Янкуба Минте.

"Брайтон" (4 – 2 – 3 – 1): Вербрюгген — Хиншелвуд, Ван Хекке, Данк, Эступиньян — Балеба, Айяри — Минте, Груда, Митома — Педро

Главный тренер: Фабиан Хюрцелер

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Брайтоном" от UA-футбол

Обе команды имеют травмированных игроков. Обе команды не могут похвастаться стабильной обороной. "Кристал Пэлас" при поддержке болельщиков на домашнем стадионе, скорее всего, побежит вперед. "Брайтон" мотивирован на исправление ошибок в предыдущем матче тоже не будет отсиживаться в обороне. Обе команды любят и умеют забивать. Вероятно, стоит делать ставки на "обе забьют – да" и "тотал голов больше 2.5".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.