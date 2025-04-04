Ипсвич – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 31 тура АПЛ на 05.04.2025

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

05 апреля 17:00. "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

Прошлый тур для "Ипсвича" обернулся сенсационной победой над мощным "Борнмутом" (2:1). Казалось бы, слабый огонек надежды на спасение появился на горизонте у "трактористов". Однако положение коллектива не улучшилось никак.

Причина очень проста: главный конкурент "Вулверхэмптон" параллельно также набрал три очка, одолев "Вест Хэм". Именно поэтому разница очков не изменилась - все та же пропасть в девять зачетных баллов. Очная дуэль с "волками" — последний шанс для подопечных Кирана Маккенны оживить интригу в борьбе за выживание.

Новости "Ипсвича"

Шансы на сохранение прописки у "Ипсвича" до сих пор остаются крайне малыми. Сейчас они возглавляют зону вылета, уступая главному конкуренту "Вулверхэмптону" на девять баллов. Однако победа в предстоящем поединке могла бы сократить отрыв до шести очок, а это значит, что за спасительную позицию еще можно будет попытаться зацепиться. К этому поединку "трактористы" подходят после победы над "Борнмутом", а также четырех поражений подряд - от "ТТХ", "МЮ", "Кристал Пэлас" и "Ноттингема".

Новости "Вулверхэмптона"

Гости сумели ощутимо улучшить свое положение недавними результатами. Не мешает коллективу даже отсутствие (из-за дисквалификации) главного лидера атак Матеуса Куньи. За последние пять матчей коллектив набрал 10 очков и практически гарантировал себе сохранение прописки в элите. Главной причиной успехов команды стал прогресс в обороне: "волки" оформили две "сухие" победы над "Борнмутом" (1:0) и "Вест Хэмом"(1:0), сыграли вничью с "Эвертоном" (1:1) и лишь от "Фулхэма" пропустили более одного мяча (1:2).

Турнирная таблица

Очные встречи

14.12.24 АПЛ "Вулверхэмптон" 1:2 "Ипсвич"

26.09.23 Кубок Лиги "Ипсвич" 3:2 "Вулверхэмптон"

27.01.18 Чемпионшип "Ипсвич" 0:1 "Вулверхэмптон"

23.12.17 Чемпионшип "Вулверхэмптон" 1:0 "Ипсвич"

07.03. 17 Чемпионшип "Вулверхэмптон" 0:0 "Ипсвич"

Цифры и факты

В последних 5 матчах "Вулверхэмптон" забивал в первом тайме;

В каждом из последних 4 домашних поединков команды "Ипсвич" было забито более 2 голов;

В последних 11 матчах "Ипсвич" всегда пропускал во втором тайме.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

После рецидива травмы плеча Арьянету Муричу может понадобиться операция, это означает, что голкипер вернется из лазарета еще не скоро. Под вопросом также участие в матче левого защитника Лейфа Дэвиса и атакующего полузащитника Омари Хатчинсона. Эти потери, вероятно, станут серьезной проблемой перед предстоящим матчем.

Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер – Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Таунсенд –Филлипс, Каюсте, Фологен, Броадхед, Энсисо – Делап.

В лазарете "волков" все стабильно и без изменений, новых потерь удается избежать, но Кунья продолжает отбывать дисциплинарное наказание за красную карточку. Поединок с "Ипсвичем" - последний, который лидер клуба вынужден будет пропустить.

Ориентировочный состав "Вулверхэмптона": Са – Доэрти, Тоти, Агбаду – Семедо, Андре, Ж. Гомес, Аит-Нури – Мунеци, Беллегард – Ларсен.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

"Ипсвич", если хочет побороться за спасение, должен зарядиться эмоциями от победы в прошлом туре. Все в клубе понимают, что игра с "волками" - последняя возможность оставить себе хоть какие-то теоретические шансы.

С другой стороны, "Вулверхэмптон" элементарно выше классом и показывает более качественную игру. Именно поэтому наши симпатии находятся на стороне гостей. К тому же они прогрессируют в игре на выезде: две победы подряд над "Борнмутом" (1:0) и "Саутгемптоном" (2:1). "Синим", в свою очередь, поддержка родных болельщиков в этом сезоне не помогает от слова совсем: 10 поражений в 15 поединках при лишь одной победе. Последние пять игр на "Портман Роуд" подопечные Маккенны вообще проиграли с общим счетом "4:18", а среди обидчиков оказался даже откровенный аутсайдер лиги "Саутгемптон" (1:2). Наш прогноз: "волки" не проиграют.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.