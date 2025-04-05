Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 16:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Тоттенхэм)

Главный судья: Ингленд Даррен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 6 апреля 2025 года в 16:00 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" лондонский "Тоттенхэм" будет принимать "Саутгемптон". Главным арбитром матча будет Майкл Солсбери. "Шпоры" стремятся реабилитироваться за недавние неудачи и вернуться на победный путь, тогда как „святые“ борются за выживание, пытаясь ухватиться хотя бы за ничью.

Новости "Тоттенхэма"

Подопечные Анге Постекоглу переживают не лучшие свои времена выиграв лишь один матч в последних пяти встречах. Все началось с поездки в Нидерланды, где команда сыграла в матче Лиги Европы против "АЗ Алкмар" и сумела удивить, проиграв 0:1.

После такой игры нужно было делать выводы и менять игру накануне встречи с "Борнмутом", но лондонцы продолжали свою нестабильную игру в защите. Благодаря заменам "Тоттенхэм" сумел отыграться проигрывая 0:2 и сравнять счет, и записал в свой актив 1 очко.

13 марта команду ждал ответный матч с "АЗ Алкмар" и уже в этой игре удалось вырвать такую долгожданную победу 3:1 и пройти в следующий раунд Лиги Европы. На радостях "Тоттенхэм" поехал к "Фулхэму", но здесь их ждал неприятный сюрприз 0:2. В последнем матче команда Постекоглу с минимальным счетом проиграла "Челси" и таким образом занимает 14 место в турнирной таблице, опережая "Эвертон" и "Вест Хэм" лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

Новости "Саутгемптона"

Кто и показывает стабильность, так это "Саутгемптон", который набрал всего 10 очков за 30 матчей и теперь готовится к новому испытанию.

За последние пять игр "святые" сумели лишь раз избежать поражения, сыграв вничью с "Кристал Пэлес" (1:1) 2 апреля 2025 года. Это стало единственным светлым моментом в серии, которая была полна досадных неудач.

Ранее "Саутгемптон" уступил "Вулверхэмптону" с минимальным счетом 1:2, а накануне этого матча поражения были еще более убедительными: "Ливерпуль" разгромил „святых“ со счетом 3:1, а „Челси“ не оставил никаких шансов, завершив игру, разгромив 4:0. Наиболее болезненным ударом стала домашняя игра против "Брайтона", где "Саутгемптон" проиграл с катастрофическим счетом 0:4, что в очередной раз указало на проблемы в обороне, и недостаточную работу в атаке.

Следующий матч станет для подопечных Ивана Юрича важной проверкой, ведь это один из лучших шансов побороться за 3 очка. Смогут ли игроки найти в себе силы и вернуться на победный путь?

Турнирная таблица

Личные встречи

15.12.24 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 0:5 АПЛ

04.02.23 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 3:3 АПЛ

06.08.22 "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" - 4:1 АПЛ

09.02.22 "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" - 2:3 АПЛ

28.12.21 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1 АПЛ

Цифры и факты

В последних 9 домашних матчах "Тоттенхэма" против "Саутгемптона" было больше 2.5 голов.

В последних 8 домашних матчах "Тоттенхэма" против "Саутгемптона" было забито не менее 2 голов.

Тоттенхэм выиграл 7 из последних 8 домашних матчей против Саутгемптона во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу имеет трех травмированных игроков на предстоящий матч. Команде не смогут помочь Раду Драгушин, Даян Кулусевски и Кевин Данро.

В лазарете "Саутгемптона" только Уильям Смоллбоун, а Флинн Даунс не выйдет на поле из-за удаления.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс - Бергвалл, Бентанкур, Маддисон - Одобер, Соланке, Сон

"Саутгемптон", 3-4-3: Рамздейл - Уолкер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек - Сугавара, Угочукву, Арибо, Мэннинг - Диблинг, Фернандеш, Сулемана

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 3:0. Учитывая последнюю очную встречу команд и физическую форму «Тоттенхэм» имеет все шансы одержать столь необходимую победу. Команда Юрича уже вряд ли сможет спастись от вылета, ведь для этого ей нужно выиграть минимум семь матчей.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.