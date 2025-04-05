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Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии

Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 16:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Тоттенхэм)

Главный судья: Ингленд Даррен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 6 апреля 2025 года в 16:00 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" лондонский "Тоттенхэм" будет принимать "Саутгемптон". Главным арбитром матча будет Майкл Солсбери. "Шпоры" стремятся реабилитироваться за недавние неудачи и вернуться на победный путь, тогда как „святые“ борются за выживание, пытаясь ухватиться хотя бы за ничью.

Содержание

Новости "Тоттенхэма"

Подопечные Анге Постекоглу переживают не лучшие свои времена выиграв лишь один матч в последних пяти встречах. Все началось с поездки в Нидерланды, где команда сыграла в матче Лиги Европы против "АЗ Алкмар" и сумела удивить, проиграв 0:1.

После такой игры нужно было делать выводы и менять игру накануне встречи с "Борнмутом", но лондонцы продолжали свою нестабильную игру в защите. Благодаря заменам "Тоттенхэм" сумел отыграться проигрывая 0:2 и сравнять счет, и записал в свой актив 1 очко.

13 марта команду ждал ответный матч с "АЗ Алкмар" и уже в этой игре удалось вырвать такую долгожданную победу 3:1 и пройти в следующий раунд Лиги Европы. На радостях "Тоттенхэм" поехал к "Фулхэму", но здесь их ждал неприятный сюрприз 0:2. В последнем матче команда Постекоглу с минимальным счетом проиграла "Челси" и таким образом занимает 14 место в турнирной таблице, опережая "Эвертон" и "Вест Хэм" лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025 - изображение 1

Новости "Саутгемптона"

Кто и показывает стабильность, так это "Саутгемптон", который набрал всего 10 очков за 30 матчей и теперь готовится к новому испытанию.

За последние пять игр "святые" сумели лишь раз избежать поражения, сыграв вничью с "Кристал Пэлес" (1:1) 2 апреля 2025 года. Это стало единственным светлым моментом в серии, которая была полна досадных неудач.

Ранее "Саутгемптон" уступил "Вулверхэмптону" с минимальным счетом 1:2, а накануне этого матча поражения были еще более убедительными: "Ливерпуль" разгромил „святых“ со счетом 3:1, а „Челси“ не оставил никаких шансов, завершив игру, разгромив 4:0. Наиболее болезненным ударом стала домашняя игра против "Брайтона", где "Саутгемптон" проиграл с катастрофическим счетом 0:4, что в очередной раз указало на проблемы в обороне, и недостаточную работу в атаке.

Следующий матч станет для подопечных Ивана Юрича важной проверкой, ведь это один из лучших шансов побороться за 3 очка. Смогут ли игроки найти в себе силы и вернуться на победный путь?

Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 30 22 7 1 70-27 73
2 Арсенал "Арсенал" 30 17 10 3 55-25 61
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57
4 Челси "Челси" 30 15 7 8 54-37 52
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 30 15 6 9 57-40 51
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 29 15 5 9 49-39 50
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 30 13 9 8 44-45 48
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 12 11 7 48-45 47
9 Фулхэм "Фулхэм" 30 12 9 9 44-40 45
10 Борнмут "Борнмут" 30 12 8 10 49-38 44
11 Брентфорд Брентфорд 30 12 5 13 51-47 41
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 29 10 10 9 37-34 40
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 30 10 7 13 37-41 37
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 30 10 4 16 55-44 34
15 Эвертон Эвертон 30 7 13 10 32-37 34
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 30 9 7 14 33-50 34
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 30 8 5 17 41-58 29
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 30 4 8 18 30-63 20
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 30 4 5 21 25-67 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 30 2 4 24 22-71 10

Личные встречи

15.12.24 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 0:5 АПЛ

04.02.23 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 3:3 АПЛ

06.08.22 "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" - 4:1 АПЛ

09.02.22 "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" - 2:3 АПЛ

28.12.21 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1 АПЛ

Цифры и факты

  • В последних 9 домашних матчах "Тоттенхэма" против "Саутгемптона" было больше 2.5 голов.
  • В последних 8 домашних матчах "Тоттенхэма" против "Саутгемптона" было забито не менее 2 голов.
  • Тоттенхэм выиграл 7 из последних 8 домашних матчей против Саутгемптона во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу имеет трех травмированных игроков на предстоящий матч. Команде не смогут помочь Раду Драгушин, Даян Кулусевски и Кевин Данро.

В лазарете "Саутгемптона" только Уильям Смоллбоун, а Флинн Даунс не выйдет на поле из-за удаления.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс - Бергвалл, Бентанкур, Маддисон - Одобер, Соланке, Сон

"Саутгемптон", 3-4-3: Рамздейл - Уолкер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек - Сугавара, Угочукву, Арибо, Мэннинг - Диблинг, Фернандеш, Сулемана

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 3:0. Учитывая последнюю очную встречу команд и физическую форму «Тоттенхэм» имеет все шансы одержать столь необходимую победу. Команда Юрича уже вряд ли сможет спастись от вылета, ведь для этого ей нужно выиграть минимум семь матчей.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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