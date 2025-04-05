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Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 31-й тур.
6 апреля. 16:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Тоттенхэм)
Главный судья: Ингленд Даррен (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 6 апреля 2025 года в 16:00 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" лондонский "Тоттенхэм" будет принимать "Саутгемптон". Главным арбитром матча будет Майкл Солсбери. "Шпоры" стремятся реабилитироваться за недавние неудачи и вернуться на победный путь, тогда как „святые“ борются за выживание, пытаясь ухватиться хотя бы за ничью.
Новости "Тоттенхэма"
Подопечные Анге Постекоглу переживают не лучшие свои времена выиграв лишь один матч в последних пяти встречах. Все началось с поездки в Нидерланды, где команда сыграла в матче Лиги Европы против "АЗ Алкмар" и сумела удивить, проиграв 0:1.
После такой игры нужно было делать выводы и менять игру накануне встречи с "Борнмутом", но лондонцы продолжали свою нестабильную игру в защите. Благодаря заменам "Тоттенхэм" сумел отыграться проигрывая 0:2 и сравнять счет, и записал в свой актив 1 очко.
13 марта команду ждал ответный матч с "АЗ Алкмар" и уже в этой игре удалось вырвать такую долгожданную победу 3:1 и пройти в следующий раунд Лиги Европы. На радостях "Тоттенхэм" поехал к "Фулхэму", но здесь их ждал неприятный сюрприз 0:2. В последнем матче команда Постекоглу с минимальным счетом проиграла "Челси" и таким образом занимает 14 место в турнирной таблице, опережая "Эвертон" и "Вест Хэм" лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.
Новости "Саутгемптона"
Кто и показывает стабильность, так это "Саутгемптон", который набрал всего 10 очков за 30 матчей и теперь готовится к новому испытанию.
За последние пять игр "святые" сумели лишь раз избежать поражения, сыграв вничью с "Кристал Пэлес" (1:1) 2 апреля 2025 года. Это стало единственным светлым моментом в серии, которая была полна досадных неудач.
Ранее "Саутгемптон" уступил "Вулверхэмптону" с минимальным счетом 1:2, а накануне этого матча поражения были еще более убедительными: "Ливерпуль" разгромил „святых“ со счетом 3:1, а „Челси“ не оставил никаких шансов, завершив игру, разгромив 4:0. Наиболее болезненным ударом стала домашняя игра против "Брайтона", где "Саутгемптон" проиграл с катастрофическим счетом 0:4, что в очередной раз указало на проблемы в обороне, и недостаточную работу в атаке.
Следующий матч станет для подопечных Ивана Юрича важной проверкой, ведь это один из лучших шансов побороться за 3 очка. Смогут ли игроки найти в себе силы и вернуться на победный путь?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|30
|22
|7
|1
|70-27
|73
|2
|"Арсенал"
|30
|17
|10
|3
|55-25
|61
|3
|Ноттингем Форест
|30
|17
|6
|7
|50-35
|57
|4
|"Челси"
|30
|15
|7
|8
|54-37
|52
|5
|"Манчестер Сити"
|30
|15
|6
|9
|57-40
|51
|6
|"Ньюкасл"
|29
|15
|5
|9
|49-39
|50
|7
|"Астон Вилла"
|30
|13
|9
|8
|44-45
|48
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|12
|11
|7
|48-45
|47
|9
|"Фулхэм"
|30
|12
|9
|9
|44-40
|45
|10
|"Борнмут"
|30
|12
|8
|10
|49-38
|44
|11
|Брентфорд
|30
|12
|5
|13
|51-47
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|10
|10
|9
|37-34
|40
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|10
|7
|13
|37-41
|37
|14
|"Тоттенхэм"
|30
|10
|4
|16
|55-44
|34
|15
|Эвертон
|30
|7
|13
|10
|32-37
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|9
|7
|14
|33-50
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|30
|8
|5
|17
|41-58
|29
|18
|Ипсвич Таун
|30
|4
|8
|18
|30-63
|20
|19
|"Лестер Сити"
|30
|4
|5
|21
|25-67
|17
|20
|"Саутгемптон"
|30
|2
|4
|24
|22-71
|10
Личные встречи
15.12.24 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 0:5 АПЛ
04.02.23 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 3:3 АПЛ
06.08.22 "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" - 4:1 АПЛ
09.02.22 "Тоттенхэм" - "Саутгемптон" - 2:3 АПЛ
28.12.21 "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:1 АПЛ
Цифры и факты
- В последних 9 домашних матчах "Тоттенхэма" против "Саутгемптона" было больше 2.5 голов.
- В последних 8 домашних матчах "Тоттенхэма" против "Саутгемптона" было забито не менее 2 голов.
- Тоттенхэм выиграл 7 из последних 8 домашних матчей против Саутгемптона во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Анге Постекоглу имеет трех травмированных игроков на предстоящий матч. Команде не смогут помочь Раду Драгушин, Даян Кулусевски и Кевин Данро.
В лазарете "Саутгемптона" только Уильям Смоллбоун, а Флинн Даунс не выйдет на поле из-за удаления.
"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс - Бергвалл, Бентанкур, Маддисон - Одобер, Соланке, Сон
"Саутгемптон", 3-4-3: Рамздейл - Уолкер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек - Сугавара, Угочукву, Арибо, Мэннинг - Диблинг, Фернандеш, Сулемана
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 - 3:0. Учитывая последнюю очную встречу команд и физическую форму «Тоттенхэм» имеет все шансы одержать столь необходимую победу. Команда Юрича уже вряд ли сможет спастись от вылета, ведь для этого ей нужно выиграть минимум семь матчей.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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