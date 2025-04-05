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Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Челси" в рамках чемпионата Англии

Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 16:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Начало решающей серии для "Челси" в этом сезоне. После того, как несколько месяцев они полностью просели по игре и результатам, "синим" удалось обыграть "Тоттенхэм" при определенных намеках на симпатичный футбол. Смогут ли они продолжить набирать очки и в дальнейшем? Выезд в "Брентфорд" - это всегда проблемно, даже когда соперник "пчел" находится в прекрасной форме, поэтому интриги в этом противостоянии хватает.

Содержание

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Франка проводят ровный сезон и идут ожидаемо в середине турнирной таблицы. Результаты также соответствующие: нестабильно, но с претензией на создание проблем любому сопернику.

За последние 5 матчей Ярмолюк и компания имеют 2 победы, 1 ничью и 2 поражения. Сначала была уверенная победа над "Лестером" (4:0), там вообще все спокойно и без проблем было. После этого была ничья с "Эвертоном" (1:1), что в принципе классический результат, когда ты противостоишь команде Мойеса.

Кроме того, было поражение против "Астон Виллы" (0:1), что стало ожидаемым результатом, учитывая силу соперника. Зато потом обыграли "Борнмут" на выезде (2:1) с прекрасным футболом. А на этой неделе уступили "Ньюкаслу" (1:2), игра была не самая лучшая, но нервы "сорокам" попортили. Матч против "Челси" должен быть открытым и чего именно там ожидать, трудно предсказать.

Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025 - изображение 1

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески впервые за долгие месяцы показала хотя бы какие-то намеки на футбол и футбольную идею. Произошло это в матче с "Тоттенхэмом" на этой неделе и это по крайней мере немного настраивает болельщиков "синих" на положительную концовку сезона.

Возвращение после травмы Николя Джексона стало едва ли не ключевым в этом. С сенегальцем впереди "Челси" является совсем другой командой, Энцо Мареска это признал лично после прошлой игры. За последние 5 игр на счету лондонцев 4 победы и 1 поражение, но давайте придадим этим матчам контекст.

Сначала обыграли "Копенгаген" в Лиге Конференций, как дома, так и на выезде. Вроде результат есть, но к игре было немало вопросов. Там скорее удалось победить за счет высшего индивидуального класса, но точно не командного. Также с большими усилиями одолели "Лестер" лишь благодаря голу Кукурелье ударом издалека (1:0). Впоследствии уступили "Арсеналу" (0:1) при отсутствии игры как таковой. Ну и на этой неделе победа над "шпорами" (1:0) и это было неплохо. Продолжат ли они в том же духе против "Брентфорда"? Скоро узнаем.

Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 30 22 7 1 70-27 73
2 Арсенал "Арсенал" 30 17 10 3 55-25 61
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57
4 Челси "Челси" 30 15 7 8 54-37 52
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 30 15 6 9 57-40 51
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 29 15 5 9 49-39 50
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 30 13 9 8 44-45 48
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 12 11 7 48-45 47
9 Фулхэм "Фулхэм" 30 12 9 9 44-40 45
10 Борнмут "Борнмут" 30 12 8 10 49-38 44
11 Брентфорд Брентфорд 30 12 5 13 51-47 41
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 29 10 10 9 37-34 40
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 30 10 7 13 37-41 37
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 30 10 4 16 55-44 34
15 Эвертон Эвертон 30 7 13 10 32-37 34
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 30 9 7 14 33-50 34
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 30 8 5 17 41-58 29
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 30 4 8 18 30-63 20
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 30 4 5 21 25-67 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 30 2 4 24 22-71 10

Личные встречи

15.12.24 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 2:1

02.03.24 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 2:2

28.10.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2

26.04.23 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:2

19.10.22 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:0

Цифры и факты

  • В последних 4 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;
  • "Челси" не проигрывает в последних 5 выездных матчах против "Брентфорда" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Франк имеет немало кадровых проблем накануне матча. Не сыграют Джош Дасилва, Игорь Тьяго, Густаво Нуньеш и Фабиу Карвалью. Почти наверняка, не сможет сыграть Аарон Гики. Под большим вопросом Рико Генри и Матиас Йенсен.

Что касается проблем "Челси", то там отстранен Михаил Мудрик, а также травмированы Ромео Лавия и Уэсли Фофана.

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Берг, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Норгор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон

Трансляция матча
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Трансляция матча "Брентфорд" — "Челси"
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
3.10
3.66
2.14
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Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Несмотря на низкую результативность в матчах "Челси" в последнее время, мы ожидаем, что здесь оба коллектива смогут найти ключи к воротам друг друга. Вот только выбирая победителя, мы колеблемся, поэтому поставим просто на результативную ничью, с ошибками в обороне. Ну не смогут "синие" выйти победителями здесь, они слишком нестабильны для этого.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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