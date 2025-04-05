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Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 31-й тур.
6 апреля. 16:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Начало решающей серии для "Челси" в этом сезоне. После того, как несколько месяцев они полностью просели по игре и результатам, "синим" удалось обыграть "Тоттенхэм" при определенных намеках на симпатичный футбол. Смогут ли они продолжить набирать очки и в дальнейшем? Выезд в "Брентфорд" - это всегда проблемно, даже когда соперник "пчел" находится в прекрасной форме, поэтому интриги в этом противостоянии хватает.
Новости "Брентфорда"
Подопечные Томаса Франка проводят ровный сезон и идут ожидаемо в середине турнирной таблицы. Результаты также соответствующие: нестабильно, но с претензией на создание проблем любому сопернику.
За последние 5 матчей Ярмолюк и компания имеют 2 победы, 1 ничью и 2 поражения. Сначала была уверенная победа над "Лестером" (4:0), там вообще все спокойно и без проблем было. После этого была ничья с "Эвертоном" (1:1), что в принципе классический результат, когда ты противостоишь команде Мойеса.
Кроме того, было поражение против "Астон Виллы" (0:1), что стало ожидаемым результатом, учитывая силу соперника. Зато потом обыграли "Борнмут" на выезде (2:1) с прекрасным футболом. А на этой неделе уступили "Ньюкаслу" (1:2), игра была не самая лучшая, но нервы "сорокам" попортили. Матч против "Челси" должен быть открытым и чего именно там ожидать, трудно предсказать.
Новости "Челси"
Команда Энцо Марески впервые за долгие месяцы показала хотя бы какие-то намеки на футбол и футбольную идею. Произошло это в матче с "Тоттенхэмом" на этой неделе и это по крайней мере немного настраивает болельщиков "синих" на положительную концовку сезона.
Возвращение после травмы Николя Джексона стало едва ли не ключевым в этом. С сенегальцем впереди "Челси" является совсем другой командой, Энцо Мареска это признал лично после прошлой игры. За последние 5 игр на счету лондонцев 4 победы и 1 поражение, но давайте придадим этим матчам контекст.
Сначала обыграли "Копенгаген" в Лиге Конференций, как дома, так и на выезде. Вроде результат есть, но к игре было немало вопросов. Там скорее удалось победить за счет высшего индивидуального класса, но точно не командного. Также с большими усилиями одолели "Лестер" лишь благодаря голу Кукурелье ударом издалека (1:0). Впоследствии уступили "Арсеналу" (0:1) при отсутствии игры как таковой. Ну и на этой неделе победа над "шпорами" (1:0) и это было неплохо. Продолжат ли они в том же духе против "Брентфорда"? Скоро узнаем.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|30
|22
|7
|1
|70-27
|73
|2
|"Арсенал"
|30
|17
|10
|3
|55-25
|61
|3
|Ноттингем Форест
|30
|17
|6
|7
|50-35
|57
|4
|"Челси"
|30
|15
|7
|8
|54-37
|52
|5
|"Манчестер Сити"
|30
|15
|6
|9
|57-40
|51
|6
|"Ньюкасл"
|29
|15
|5
|9
|49-39
|50
|7
|"Астон Вилла"
|30
|13
|9
|8
|44-45
|48
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|12
|11
|7
|48-45
|47
|9
|"Фулхэм"
|30
|12
|9
|9
|44-40
|45
|10
|"Борнмут"
|30
|12
|8
|10
|49-38
|44
|11
|Брентфорд
|30
|12
|5
|13
|51-47
|41
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|10
|10
|9
|37-34
|40
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|10
|7
|13
|37-41
|37
|14
|"Тоттенхэм"
|30
|10
|4
|16
|55-44
|34
|15
|Эвертон
|30
|7
|13
|10
|32-37
|34
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|9
|7
|14
|33-50
|34
|17
|"Вулверхэмптон"
|30
|8
|5
|17
|41-58
|29
|18
|Ипсвич Таун
|30
|4
|8
|18
|30-63
|20
|19
|"Лестер Сити"
|30
|4
|5
|21
|25-67
|17
|20
|"Саутгемптон"
|30
|2
|4
|24
|22-71
|10
Личные встречи
15.12.24 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 2:1
02.03.24 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 2:2
28.10.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2
26.04.23 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:2
19.10.22 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:0
Цифры и факты
- В последних 4 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;
- "Челси" не проигрывает в последних 5 выездных матчах против "Брентфорда" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Томас Франк имеет немало кадровых проблем накануне матча. Не сыграют Джош Дасилва, Игорь Тьяго, Густаво Нуньеш и Фабиу Карвалью. Почти наверняка, не сможет сыграть Аарон Гики. Под большим вопросом Рико Генри и Матиас Йенсен.
Что касается проблем "Челси", то там отстранен Михаил Мудрик, а также травмированы Ромео Лавия и Уэсли Фофана.
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Берг, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Норгор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Несмотря на низкую результативность в матчах "Челси" в последнее время, мы ожидаем, что здесь оба коллектива смогут найти ключи к воротам друг друга. Вот только выбирая победителя, мы колеблемся, поэтому поставим просто на результативную ничью, с ошибками в обороне. Ну не смогут "синие" выйти победителями здесь, они слишком нестабильны для этого.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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