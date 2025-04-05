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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Манчестерское дерби - это всегда особенный матч, в каком бы состоянии ни находились обе команды. Конечно, это далеко не лучшие версии "Юнайтед" и "Сити", которые мы видели за последние годы. Первые вообще болтаются во второй половине турнирной таблицы, а вторые - лишь борются за топ-4, а не за чемпионство, как к этому все привыкли. Однако эмоциональная сторона этого противостояния никуда не исчезает. Это будет настоящая битва.

Содержание

Новости "Манчестер Юнайтед"

Подопечные Рубена Аморима - это максимально нестабильный коллектив, от которого буквально не знаешь, чего ожидать. В последнее время результаты улучшились, да и моментами игра также, впрочем это все еще очень далеко от желаемого уровня.

За последние 5 матчей на счету манкунианцев 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Сначала об их противостоянии в Лиге Европы против "Сосьедада". Там сначала была ничья на выезде (1:1), зато дома удалось обыграть испанцев со счетом 4:1. Замечательный перформанс тогда выдали "дьяволы", только комплименты в их адрес.

Однако между этим были и неудачи. Хотя ничья против "Арсенала" вряд ли была неудачей. Да и учитывая тот факт, как развивался матч, они могли даже забирать победу, однако не получилось. Также спокойно обыграли "Лестер" (3:0), однако на этой неделе проиграли "Ноттингем Форест" без особо интересной игры (0:1). Неплохая база перед манчестерским дерби, но это точно не надежно и уверенно.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025 - изображение 1

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы также проводит не лучший сезон, как и их оппоненты, однако они упали не настолько сильно. Продолжение борьбы за зону Лиги Чемпионов выглядит неплохо, учитывая тот факт, что два месяца назад это выглядело сомнительно.

"Горожане" все же приходят в норму, однако о полноценном возвращении того коллектива, который мы наблюдали еще в прошлом сезоне, речь не идет. За последние 5 матчей на счету манкунианцев 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала обыграли "Плимут" в Кубке Англии (3:1), однако затем уступили "Ноттингем Форест" в чемпионате (0:1).

После этого была ничья против "Брайтона" (2:2), боевой получился матч, после которого была победа над "Борнмутом" в Кубке Англии (2:1). Там получился камбэк, ведь пропустили они первыми. Однако в целом были сильнее "вишен" и добыли комфортную победу. А на этой неделе без особых проблем одолели "Лестер" (2:0), однако "Юнайтед" - это команда совсем другого калибра, так просто не будет.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 30 22 7 1 70-27 73
2 Арсенал "Арсенал" 30 17 10 3 55-25 61
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57
4 Челси "Челси" 30 15 7 8 54-37 52
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 30 15 6 9 57-40 51
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 29 15 5 9 49-39 50
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 30 13 9 8 44-45 48
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 12 11 7 48-45 47
9 Фулхэм "Фулхэм" 30 12 9 9 44-40 45
10 Борнмут "Борнмут" 30 12 8 10 49-38 44
11 Брентфорд Брентфорд 30 12 5 13 51-47 41
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 29 10 10 9 37-34 40
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 30 10 7 13 37-41 37
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 30 10 4 16 55-44 34
15 Эвертон Эвертон 30 7 13 10 32-37 34
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 30 9 7 14 33-50 34
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 30 8 5 17 41-58 29
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 30 4 8 18 30-63 20
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 30 4 5 21 25-67 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 30 2 4 24 22-71 10

Личные встречи

15.12.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

10.08.24 СКА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

25.05.24 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

03.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 3:1

29.10.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:3

Цифры и факты

  • "Манчестер Сити" сохранил свои ворота "сухими" в 6 из последних 8 выездных матчей против "Юнайтед" во всех турнирах;
  • В 8 из последних 9 матчей между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Рубен Аморим пока не может рассчитывать на Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса, Амада Диалло и Кобби Мейну. Все они травмированы. Также, почти наверняка, не сможет сыграть Люк Шоу.

Что касается проблем Пепа Гвардиолы, то у него на травмах Родри, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Натан Аке и Эрлинг Холанд. Именно отсутствие Холанда может стать небольшим бустом для "Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Йоро, Де Лигт, Мазрауи — Далот, Каземиро, Угарте, Доргу — Гарначо, Фернандеш — Зиркзе

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли — Гонсалес, Гюндоган — Савиньо, Фоден, Доку — Мармуш

Трансляция матча
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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
3.35
3.60
2.13
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Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Отсутствие Холанда может частично повлиять на атакующий потенциал "горожан", однако у них есть достойная ему замена в лице Омара Мармуша. Да, "дьяволы" сейчас выглядят лучше, чем 2 месяца назад, но, кажется, этого будет недостаточно, чтобы добыть результат в манчестерском дерби. Мы прогнозируем победу команды Гвардиолы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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