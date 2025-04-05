Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Манчестерское дерби - это всегда особенный матч, в каком бы состоянии ни находились обе команды. Конечно, это далеко не лучшие версии "Юнайтед" и "Сити", которые мы видели за последние годы. Первые вообще болтаются во второй половине турнирной таблицы, а вторые - лишь борются за топ-4, а не за чемпионство, как к этому все привыкли. Однако эмоциональная сторона этого противостояния никуда не исчезает. Это будет настоящая битва.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Подопечные Рубена Аморима - это максимально нестабильный коллектив, от которого буквально не знаешь, чего ожидать. В последнее время результаты улучшились, да и моментами игра также, впрочем это все еще очень далеко от желаемого уровня.

За последние 5 матчей на счету манкунианцев 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Сначала об их противостоянии в Лиге Европы против "Сосьедада". Там сначала была ничья на выезде (1:1), зато дома удалось обыграть испанцев со счетом 4:1. Замечательный перформанс тогда выдали "дьяволы", только комплименты в их адрес.

Однако между этим были и неудачи. Хотя ничья против "Арсенала" вряд ли была неудачей. Да и учитывая тот факт, как развивался матч, они могли даже забирать победу, однако не получилось. Также спокойно обыграли "Лестер" (3:0), однако на этой неделе проиграли "Ноттингем Форест" без особо интересной игры (0:1). Неплохая база перед манчестерским дерби, но это точно не надежно и уверенно.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы также проводит не лучший сезон, как и их оппоненты, однако они упали не настолько сильно. Продолжение борьбы за зону Лиги Чемпионов выглядит неплохо, учитывая тот факт, что два месяца назад это выглядело сомнительно.

"Горожане" все же приходят в норму, однако о полноценном возвращении того коллектива, который мы наблюдали еще в прошлом сезоне, речь не идет. За последние 5 матчей на счету манкунианцев 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала обыграли "Плимут" в Кубке Англии (3:1), однако затем уступили "Ноттингем Форест" в чемпионате (0:1).

После этого была ничья против "Брайтона" (2:2), боевой получился матч, после которого была победа над "Борнмутом" в Кубке Англии (2:1). Там получился камбэк, ведь пропустили они первыми. Однако в целом были сильнее "вишен" и добыли комфортную победу. А на этой неделе без особых проблем одолели "Лестер" (2:0), однако "Юнайтед" - это команда совсем другого калибра, так просто не будет.

Турнирная таблица

Личные встречи

15.12.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

10.08.24 СКА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

25.05.24 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

03.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 3:1

29.10.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:3

Цифры и факты

"Манчестер Сити" сохранил свои ворота "сухими" в 6 из последних 8 выездных матчей против "Юнайтед" во всех турнирах;

В 8 из последних 9 матчей между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Рубен Аморим пока не может рассчитывать на Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса, Амада Диалло и Кобби Мейну. Все они травмированы. Также, почти наверняка, не сможет сыграть Люк Шоу.

Что касается проблем Пепа Гвардиолы, то у него на травмах Родри, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Натан Аке и Эрлинг Холанд. Именно отсутствие Холанда может стать небольшим бустом для "Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Йоро, Де Лигт, Мазрауи — Далот, Каземиро, Угарте, Доргу — Гарначо, Фернандеш — Зиркзе

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли — Гонсалес, Гюндоган — Савиньо, Фоден, Доку — Мармуш

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Отсутствие Холанда может частично повлиять на атакующий потенциал "горожан", однако у них есть достойная ему замена в лице Омара Мармуша. Да, "дьяволы" сейчас выглядят лучше, чем 2 месяца назад, но, кажется, этого будет недостаточно, чтобы добыть результат в манчестерском дерби. Мы прогнозируем победу команды Гвардиолы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.